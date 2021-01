Anstand: Kindern beibringen, „das Richtige zu tun, auch wenn niemand zuschaut“

„Der Weg zum Erfolg ist: Sich bemühen das zu sein, was man scheinen will.“ – Socrates

Als mein Sohn Jakob klein war, hat er sich immer selbst verpetzt.

Egal, was er angestellt hatte, er hat es immer gebeichtet. „Mama, ich habe das Bild umgeworfen“ oder „Mama, ich habe meinen Zug kaputt gemacht“. Er hatte das Bedürfnis, mich wissen zu lassen, was er angestellt hatte. Damit wollte er sein Fehlverhalten korrigieren und es richtig stellen. Ich fand seine Unschuld und Ehrlichkeit immer erfrischend.

Diese Geständnisse hielten bis etwa zur vierten oder fünften Klasse an. Dann fand eine Veränderung statt. Er hörte auf, sich selbst zu verpetzen. Manchmal wollte er mir sogar echte Fehler nicht mehr verraten. Er begann sie zu vertuschen. In dieser Zeit sind viele neue Einflüsse von außen hinzu gekommen. Er wollte Schwierigkeiten vermeiden.

Als Alternativmedizinerin betrachte ich den ganzen Menschen im Sinne von Geist, Körper und Seele. Jeder dieser Bereiche beeinflusst unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Wenn Sie einen Bereich ignorieren, kann das Ganze nicht gesund sein. Ihr moralischer Charakter und Ihre Werte spielen dabei eine wichtige Rolle. Um noch einmal Sokrates zu zitieren: „Es gibt zwei Arten von Krankheiten der Seele: Laster und Unwissenheit.“ Mit diesem Hintergrund habe ich versucht, meinem Sohn zu helfen. Er muss verstehen, warum und wie er das Richtige tun soll.

Das macht den Kern dessen aus, was wir sind.

Lebenslektionen

Als Jacob noch klein war, kroch er oft in mein Bett, wo wir unsere „Lebenslektionen“-Gespräche führten. Wir besprachen alles, von der Schule über seine Freunde bis zu den Lehrern. Wir redeten auch über die Übel der Welt, und warum wir erschaffen wurden. Er stellte oft Fragen, die über sein Alter hinausgingen. Ich versuchte, sie so gut wie möglich zu beantworten und befragte ihn auch über seine Gedanken. Lektionen über Ehrlichkeit, Güte und Selbstlosigkeit waren nur einige der Themen, die sich durch unsere Gespräche zogen. Er schien das alles leicht zu begreifen.

Ich beschloss, diese kostbare Zeit für eine besonders wichtige Lebenslektion zu nutzen, zumal er sich schon zu verändern begann. Es ging um das Thema, das Richtige zu tun, auch wenn niemand zusieht.

Ich wollte unbedingt meinen Sohn verstehen lassen, dass etwas nicht in Ordnung ist, nur weil man es vertuschen kann. Das habe ich mehrmals thematisiert. Wir sind alle letztendlich für unsere Entscheidungen verantwortlich, und Entscheidungen haben Konsequenzen. Es war mir wichtig, dass er das versteht.

Als wir uns über das Richtige tun unterhielten, dämmerte mir, dass es, manchmal zumindest auf den ersten Blick, schwierige Entscheidungen gibt. Ich habe natürlich auch einige Fehler gemacht.

Susan Alexander Yates macht auf der Online-Elternseite Focus on the Family maßgebliche Beobachtungen zum Thema Anstand.

Wir müssen uns davor hüten, unsere Prinzipien zu verraten. Egal wie minimal eine Angelegenheit ist, wie sehr wir uns im Unrecht fühlen, wie berechtigt wir uns fühlen oder wie vorteilhaft es für uns sein mag.

Sie schreibt: „Betonen wir als Eltern Anstand mehr als Erfolg? Wenn ich Anstand lehre, werde ich darauf bestehen, dass mein Sohn in seinem Tennismatch ehrliche Linienaufrufe macht, selbst wenn er dadurch verliert. Ich werde den Schulaufsatz meiner Tochter nicht für sie schreiben, auch wenn es ihre Chance auf eine Zulassung erhöhen könnte. Wegen der verdrehten Werte unserer Kultur müssen wir wachsam sein: Der Wunsch nach Erfolg kann auf subtile Weise unsere Entscheidungen beeinflussen und letztlich unseren Charakter zersetzen.“

Wenn wir unsere Kinder darauf hinweisen, sich für das Richtige statt für das Günstige zu entscheiden, dann werden unsere Kinder so zu denken lernen. Und je mehr wir diese Art zu denken üben, desto fähiger werden wir, das Richtige zu tun.

Gute Entscheidungen treffen

Wir haben täglich die Möglichkeit, uns für das Richtige, das Einfache, das Bequeme oder für das Eigennützige zu entscheiden.

Manchmal sind diese Entscheidungen nicht einfach, und wir befinden uns plötzlich in einem echten inneren Konflikt. Welcher inneren Stimme hören wir dann zu?

Als Kinder sind wir noch rein. Je älter wir werden, desto öfter beobachten wir andere, die nicht das Richtige tun. Diese Beispiele kommen von unseren Eltern, anderen Kindern in der Schule, dem Fernsehen, den sozialen Medien und so weiter. Alle diese Botschaften könnten uns verführen, die richtigen Entscheidungen nicht mehr für so wichtig zu halten.

Aber das Richtige, das Anständige zu tun, ist wichtig. Das ist entscheidend dafür, wer wir heute sind – und wer wir einmal werden. Unsere Anstand prägt unsere Kinder und damit zukünftige Generationen und die Gesellschaft insgesamt. Das wirkt sich auf alltägliche Entscheidungen aus. Auf unsere Beziehungen, wie wir auf die Herausforderungen des Lebens reagieren, und darauf, wie wir unsere Politiker wählen, und auf fast jeden Aspekt unseres Lebens.

Schlechtes Verhalten ist schlechtes Verhalten – egal, wie man sich rechtfertigt

Susan Alexandra Yates führt über den Anstand weiter aus: „Eine integre Person zu sein, bedeutet, jemand zu sein, der vollkommen ehrlich, vertrauenswürdig, zuverlässig und verlässlich ist, ob andere zusehen oder nicht. Leider legt die heutige Kultur keinen Wert auf Anstand. Das führt oft zu einer Haltung, nach der es in Ordnung ist, das zu tun, was wir wollen. Solange niemand wirklich verletzt wird, und wir nicht erwischt werden.“

In der heutigen Gesellschaft wird viel darüber geredet, dass man das tun soll, was man will. Es gibt auch viele Beispiele dafür, dass man schlechtes Verhalten an den Tag legt, weil man sich ungerecht behandelt fühlt oder sich ärgert. Meiner Meinung nach ist dies eine falsche Denkweise.

Um Ihres moralischen Charakters willen, aber wegen der Menschen um uns herum und für die Gesellschaft insgesamt, sollten Sie gute Entscheidungen treffen. Sie sollten freundlich und anständig handeln. Denn wenn Sie nicht gerade auf einer einsamen Insel leben, hat das, wer Sie sind und wie Sie sich verhalten, letztlich Auswirkungen auf andere. Dem kann man nicht entkommen. Und am Ende des Tages ist schlechtes Verhalten immer noch schlechtes Verhalten, egal wie Sie versuchen, es zu rechtfertigen.

Wissen, wo Sie stehen

Sie sollten sich ernsthaft Gedanken darüber machen, was Ihre Moral und Ihre Werte sind. Das geben Sie an Ihre Kinder weiter. Diese Prinzipien lebt man den Kindern bei jeder Gelegenheit vor und redet darüber. Sei es bei einem Spaziergang oder auf dem Weg zur Schule. Es ist traurig, dass Diskussionen über Moral und Werte heute nicht oft genug mit unseren Kindern geführt werden. Bei dem heutigen Zustand der Welt, sind diese Diskussionen notwendiger denn je.

Das englischsprachige Wörterbuch Merriam-Webster definiert Anstand als „festes Bekenntnis zu einem Regelwerk von besonders moralischen oder künstlerischen Werten.“

Dieses Bekenntnis an ein moralisches Regelwerk steht im Gegensatz zur Anpassung an die populäre Meinung. Vor allem wenn das, was populär ist, von dem abweicht, was richtig ist.

Das ist für uns alle wichtig, aber besonders für unsere Kinder. Gruppenzwang kann Kinder auf einen verhängnisvollen Weg führen, schon durch kleine falsche Entscheidungen.

Aus diesem Grund waren die Gespräche mit meinem Sohn immer mit Rollenspielen verbunden. Ich habe ihn beispielsweise gefragt: „Was würdest du tun, wenn einige Kinder in deiner Klasse dich auffordern würden, etwas zu stehlen? Und was, wenn sie anfangen würden, dich zu beschimpfen, wenn du nicht mitmachst?“ Er antwortete: „Ich würde einfach nein sagen und weggehen.“ Dann erhöhte ich den Druck: „Was wäre, wenn A.S. (sein bester Freund) dich bitten würde, das neue Mario-Brothers-Videospiel zu stehlen, das du unbedingt haben wolltest, und du wüsstest, dass niemand sehen würde, wie du es nimmst?“

Ich habe ihm im Laufe der Jahre verschiedene Szenarien vorgelegt. Wir befassten uns mit Rauchen, mit Betrug, mit der Verantwortungsübernahme bis zu andere an die erste Stelle zu setzen. Meine Hoffnung ist, dass er, wenn er über einige dieser Dinge im Voraus nachdenkt, weiß, wo er steht. Es wird einfacher für ihn sein, das Richtige zu tun, wenn die Zeit gekommen ist.

Anstand verinnerlichen

Laura Markham beschreibt in einem Artikel in Psychology Today, wie Sie Ihren Kindern helfen dabei können, das Richtige zu tun. Sie listet vier Dinge auf, auf die Sie sich konzentrieren sollten, wenn Sie Ihren Kindern Anstand beibringen.

Erstens achten Kinder immer auf Ihr Verhalten. Sie sind das Vorbild, von dem die Kinder lernen. Ich denke, dass jedes Elternteil das weiß. Auch wenn sie glauben, dass ihr Kind nicht immer aufpasst – sie tun es.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie verlassen den Supermarkt und bemerken, dass der Verkäufer vergessen hat, Ihr Mineralwasser zu kassieren. Wenn Sie sagen: „Ist doch egal, ich habe keine Zeit, noch mal reinzugehen“, oder schlimmer noch: „Toll, gratis Mineralwasser“. Welche Lektion erteilen Sie Ihrem Kind dann? Zurückgehen und das Wasser bezahlen ist das Richtige. Ihr Kind lernt dann, wie man mit ähnlichen Situationen anständig umgeht. Im Alltag ist es wichtig, dass Sie das Richtige tun, damit Ihre Kinder es auch lernen.

Ich möchte hier darauf hinweisen, dass gutes Verhalten vorzuleben natürlich wichtig ist. Das bedeutet aber nicht, dass Sie Ihre Kinder nicht korrigieren sollten, nur weil Sie vielleicht einmal gleiche Fehler gemacht haben. Wenn Sie diese falsche Denkweise anwenden, wie wollen Sie Ihren Kindern dann jemals das Richtige beibringen?

Es ist Ihre Aufgabe als Elternteil, Ihre Kinder auf einen guten Weg zu führen, sie mit Vernunft und aufrechten Werten zu erziehen. Sie müssen nicht perfekt sein, um dies zu tun. Wie könnten Sie dann jemals effektiv erziehen? Wir sind schließlich alle Menschen mit Fehlern und Mängeln. Aber das ist kein Grund passiv zuzulassen, dass Ihre Kinder ein schlechtes Urteilsvermögen oder schlechtes Verhalten zeigen dürfen. Solches Denken wird zu einem Abwärtssog im Verhalten, in der Moral und in den Werten Ihrer Kinder und der Gesellschaft im Allgemeinen führen.

Weiters sollten Sie Ihr Kind darauf hinweisen, wie sich Handlungen auf andere auswirken. So kann es sich überlegen, ob es freundlich und rücksichtsvoll handelt. Es gilt das Prinzip „Was du nicht willst, dass man dir tu‘, das füg‘ auch keinem andern zu“. Wenn Ihr Kind sein Lieblingsauto mit anderen teilt, weisen Sie es darauf hin, wie glücklich es dieses Kind gemacht hat und wie sich Ihr Kind fühlen würde, wenn jemand sein Lieblingsspielzeug mit ihm teilen würde. Fragen Sie dann Ihr Kind, wie es sich fühlt, nachdem es sein Auto geteilt hat. Das Richtige zu tun, fühlt sich für den Geber genauso gut an wie für den Empfänger. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind das erkennt.

Sie können ein falsches Verhalten als Lehre nutzen und Ihrem Kind alternative Möglichkeiten für sein Verhalten anbieten.

Nehmen wir an, Ihr Kind entscheidet sich zu spielen, anstatt seine Hausaufgaben zu machen und bekommt eine schlechte Note. Das ist eine Chance, Konsequenzen zu erleben und darüber nachzudenken, was es ändern könnte. Alternativ könnte es jeden Tag nach der Schule gleich seine Hausaufgaben machen und erst danach spielen. Fühlt sich das nicht besser an, als zu spielen, während es weiß, dass seine Hausaufgaben warten?

Schließlich empfiehlt Markham, unseren Kindern Fragen zu stellen, die es ihnen ermöglichen, ihr Verhalten und ihre Handlungen zu reflektieren. Das Rollenspielen, wie ich es mit Jakob gemacht habe, ist sehr effektiv. „Was würdest du tun, wenn diese oder jene Situation passieren würde?“ Ihr Kind fragen, was es aus einer Situation gelernt hat und ob ein Teil von ihm wusste, dass das, was passiert ist, nicht richtig war. Das hilft ihm, in sich zu schauen. Auf diese Weise erfährt man wertvolle Lektionen des Lebens.

Der fünffache Vater Mark Merrill, ein Verfechter des Anstands, sagt: „Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es nicht eine einzelne Handlung, sondern eine Geisteshaltung ist, die Sie entwickeln müssen? Integrität entsteht im Verstand und im Herzen eines Menschen. Anstand ist, wer Sie als Mann oder Frau wirklich sind, und was Sie wirklich über richtig und falsch, gut und böse denken. Anstand zeigt sich nicht nur in einer einzigen guten Tat, sondern in Ihrem ganzen Charakter.“

Merrill schlägt vor, sich bei der Förderung von Anstand auf einige Grundsätze zu konzentrieren. Zum Beispiel darauf, was Sie sagen, wie Sie es sagen, was Sie tun und wie Sie es tun. Wenn Sie diese als Leitfaden verwenden, können Sie bewerten, wie Sie sich selbst verhalten, um sicherzustellen, dass Sie mit den Werten und Prinzipien übereinstimmen, nach denen Sie leben wollen. Sie können diese dann Ihren Kindern vermitteln. Ich würde auch darauf achten, was Sie denken, denn das ist die Grundlage für das, was Sie sagen und tun.

Die Website All Pro Dad, konzentriert sich darauf, Männer als Vorbilder für ihre Kinder anzuleiten. Merrill schreibt über die Entscheidung des Falschen: „Wenn wir von fragwürdigen Handlungen und unethischen Praktiken profitieren, hinterlassen wir auch eine Spur des Schmerzes, der anderen zugefügt wird. Es ist ein Naturgesetz, dass etwas anderes leiden wird, wenn ein anderer etwas nimmt, was ihm nicht gehört. Jemand wird für diese Handlungen einen Preis zahlen müssen. Was im Dunkeln geschieht, wird irgendwann ans Licht gebracht werden. Das ist garantiert.“

Blick nach vorn

Mehrere Autoren haben einem der erfolgreichsten Geschäftsmänner aller Zeiten, Warren Buffett, ein Zitat zugeschrieben, in dem es um die Bedeutung von Anstand geht.

„Wenn Sie Leute einstellen wollen, achten Sie auf drei Eigenschaften: Anstand, Intelligenz und Energie. Und wenn sie die erste nicht haben, werden die anderen beiden Sie umbringen.“

Als Eltern wollen Sie, dass Ihre Kinder die besten Schulen besuchen, um sicherzustellen, dass sie die beste Ausbildung erhalten, damit sie für den Erfolg im Leben gerüstet sind. Wir schätzen Intelligenz. Aber übersehen Sie hier etwas? Wie Buffett betont, wird Intelligenz ohne Anstand Sie oder zumindest Ihr Unternehmen zugrunde richten. Während Bildung wichtig ist, ist der Charakter noch wichtiger für ein erfolgreiches Leben. Das bekommt nicht die Aufmerksamkeit, die es verdient.

Heute ist mein Sohn 14 Jahre alt. Obwohl er nicht mehr in meinem Bett kuschelt, gebe ich ihm immer noch Lebenslektionen mit auf den Weg. Die Verankerung von starken Moralvorstellungen, Werten und Prinzipien bildet die Grundlage für das, was er wird. Es ist meine Verantwortung, sowohl als Elternteil als auch als Mitglied der Gesellschaft, sicherzustellen, dass er zu einem integren Mann heranwächst.

