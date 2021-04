Blind und obrigkeitshörig? „Denke, was sie dir vorgeben, mache, was sie dir sagen“

Bonbon heißt rückwärts Nobnob. Das weiß doch jeder. Doch leider wird dieser Tatsache in der Öffentlichkeit viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Schade eigentlich.

Noch viel mehr Beachtung würde ein Video vom 14. April auf telegram verdienen. Darin waren ca. 100 Menschen zu sehen, die durch Aschaffenburg liefen. Viele von ihnen waren schwarz gekleidet, manche trugen Totenkopfmasken und Fackeln. Zusätzlich führten sie Transparente mit sich. Auf denen stand: „Wir wollen frei sein“ oder „Wir wollen wieder öffnen“.

Dies sind legitime Forderungen; dies sind Menschenrechte, über die es nicht, aber auch rein gar nichts zu diskutieren gibt.

Bereits während der ersten Sekunden des Videos sieht man eine schreiende Polizist*in*divers: „Halten Sie an! Wenn Sie eine Versammlung machen wollen, brauchen Sie einen Versammlungsleiter“.

Spätesten hier, bereits nach ca. 30 Sekunden, hatten die demonstrierenden Menschen meine vollste Sympathie. Wut stieg in mir auf, denn ein derartiges Gekreische kenne ich noch aus dem unrechtmäßigem DDR-Regime. Auch damals versuchten die Erfüllungsgehilfen der sogenannten Regierung, den Menschen zwanghaft einreden zu wollen, dass sie eine „Erlaubnis“ brauchen würden, wenn sie auf die Straße gehen. Eine Genehmigung, eine Berechtigung, um öffentlich seine Meinung sagen zu dürfen. Was für ein Kokolores!

Damals wie heute kriege ich einen pantomimischen Herpes, wenn ich derart perverse Behauptungen höre.

Ja, ich schrieb gerade „pervers“. Dieses Wort stammt ursprünglich aus dem Lateinischen und bedeutet „verdreht“. Das passt.

Wie ich bereits in meinem vorherigen Freischwimmer schrieb werde ich jetzt etwas deutlicher werden. Anders scheinen es die sozialistischen Einheitsparteien von heute, nämlich die, die das Volk erneut mit ihrer linken Gesinnung indoktrinieren und einschüchtern, nicht verstehen zu wollen.

Offensichtlich sahen es die tapferen Spaziergänger von Aschaffenburg genauso, denn sie antworteten der Polizei: „WIR sind der Souverän“ und spazierten unbeirrt weiter. Diesen Menschen gilt mein vollster Respekt, weil sie sich nicht einschüchtern ließen. Daher ist es auch nicht erstaunlich, dass man ein paar Sekunden später einen (anscheinend türkischen) Ladenbesitzer sah, der aus seinem Imbiss heraus trat, applaudierte und dann tanzte. Teşekkürler.

Menschenrechte sind offensichtlich doch international. Als nächstes sieht man in diesem Filmchen Häuser, in denen die Menschen aus dem Fenster schauen und teilweise zustimmend winken. Das ist das, liebe Sozialisten und Kommunisten, was das Volk wirklich will.

Tags darauf stellte der BR, eines der Propagandaorgane der derzeitigen sozialistischen Einheitsparteien, einen Artikel ins Internet. Überschrift: „Ärger in Aschaffenburg“. Bereits diese Überschrift ist mehr als fragwürdig, denn in dem Video sah man keinen Ärger.

Nur glückliche und freie Menschen.

Aber eventuell stellt das ja schon für linke Propagandamedien ein Ärgernis dar.

Wo kämen wir denn da hin, wenn es nur noch fröhliche und freie Menschen in Deutschland gäbe!?!

Zeitungen sind die einzige dem Schießpulver analoge Erfindung, und eine noch gefährlichere als diese, denn sie dienen nur einer Partei.“ (Friedrich Hebbel)

In diesem Artikel war weiter die Rede von „unangemeldeter Veranstaltung“ und davon, dass „das hohe Gut der Versammlungsfreiheit mit Füßen getreten“ wurde. Außerdem würde das „an düstere Zeiten, erinnern“.

Na, wenn das kein leuchtendes Beispiel für eine satanische Umkehrung ist, dann will ich ab sofort Fritz-Bogomil Schnumbelbimbel heißen und in die Wüste Gobi auswandern, um in der dortigen Hitze täglich vier Kilo Speiseeis (Typ: Vanille) herstellen zu müssen.

Dies ist an Wahrheitsverdrehung nun wirklich nicht mehr zu unterbieten! Man will den Menschen ihr Grundrecht auf Versammlung stehlen, absprechen, aberkennen und behauptet dann, dass die Menschen das Gut der Versammlungsfreiheit mit Füßen getreten hätten. Die Menschen sollen sich nicht mehr versammeln und haben dann die Versammlungsfreiheit mit Füßen getreten.

Wie bitte?

Das ist doch echt nicht mehr zu fassen!

Sie wollen uns – und damit meine ich alle aufrichtigen Menschen dieses Landes – einsperren, drangsalieren und uns verbieten, unsere Meinung öffentlich sagen zu dürfen und behaupten dann „diese redlichen Menschen würden an düstere Zeiten erinnern.“

Holy moly – mit euch macht man was mit!

Man möchte uns unsere gottgegebenen Rechte rauben; uns mit einem Einschluss („Lockdown“) einsperren und verdreht das dann so, als wenn die Freiheitsliebenden die düsteren Zeiten heraufbeschworen hätten.

So eine verlogene Dreistigkeit konnte in der bisherigen Deutschen Geschichte noch nicht von sehr vielen unterboten werden. Und das Scheinargument zur völligen Versklavung und Unterdrückung der Massen ist die angeblich furchtbar tödliche Pandemie. Keiner leugnet, dass es Corona gibt; keiner leugnet, dass sogar einige Menschen an Corona gestorben sind, aber der wirkliche Grund für diese völlig überzogenen Maßnahmen ist, dass man das Volk unter dem Deckmantel von Corona in die ewige Knechtschaft zwingen will. Obwohl derzeit 99,67 Prozent der Menschen nicht an Covid erkrankt sind und auch keine Symptome zeigen, wollen sie uns einreden, wir hätten nun kein Recht mehr, unsere Meinung öffentlich sagen zu dürfen.

„Ey, komm ma klar, Alter“, würden meine türkischen Trainingspartner wohl dazu sagen. Den Rest können Sie sich dann bei den Verhandlungen vor Gericht von Dr. Reiner Fuellmich erklären lassen. Bitte genau zuhören bei den Worten „Bevölkerungsreduktion“, „Great Reset“ und „Versklavung der Menschheit“.

Destabilisierung, Desorientierung und Errichten von KZs – tja, es steht geschrieben „an ihren Taten wird man sie erkennen“ und ich finde, dass dieser Spruch wie der Deckel auf den Topf passt. Wie die Faust auf`s Auge; wie der Igel zum Handtuch.

Man sieht genau worum den Genossen wirklich geht.

Dazu passt hervorragend der Umgang der Massenmedien mit dem „Weimar Urteil“. Während selbst denkende Richter und Staatsanwälte die Weimarer Entscheidung loben, wurde in den gleichgeschalteten Propagandamedien sofort damit begonnen zu diskriminieren. Anstatt sich diese Kollaborateure inhaltlich mit der Begründung des Richters auseinandersetzen, wird stattdessen sofort mit der Kanone der Diffamierungen auf alles geschossen, was sich bewegt. Von einem „fragwürdiges Urteil“ ist die Rede und „der Richter habe seine Kompetenzen überschritten“.

Wollen die uns echt einreden, ein gut ausgebildeter Richter wüsste nicht, wofür er zuständig ist? Aber gleichgeschaltete Schreiberlinge der Systempresse wissen es!?! Besser als ein Richter? Echt? Ihr zweifelt es an?

Mama mia!

Sagt mir, was in euren Zeitungen steht, und ich sage euch, welches Schicksal euch bevorsteht.“ (Prof. Querulix)

Und zusätzlich wollen die Gehilfen der sozialistischen Einheitsparteien dem Richter jetzt auch noch ein Verfahren wegen Rechtsbeugung anhängen. So haben früher schon Diktaturen Menschen mundtot gemacht.

Ach, und dann noch dieses verdrehte Argument dass „… solche Urteile nur einen begrenzten Geltungsbereich“ hätten. Haha – als wäre „Recht“ nur in Weimar, Mönchengladbach und Jena gültig. In Köln und Erfurt dann leider nicht mehr. Vielleicht noch ein bisschen in Poppenbüttel – in Kreuzberg dann aber überhaupt nicht. Und unterm Küchentisch nur montags kurz vor vier.

Aber daran ist mal wieder deutlich zu erkennen, dass alles auf eine zentralistische Diktatur hinaus laufen soll.

Perfide. Hinterhältig geplant. Schämt euch!

Ui, ui, ui – man braucht schon starke Nerven, um diese gequirlte Grütze, die uns von den gleichgeschalteten Massenmedien und deren Herrschern im Hintergrund täglich zugemutet wird, ertragen zu können.

Das Morgengrauen beginnt mit der Zeitungslektüre.“ (Michael Richter)

Zeitgleich verschärfen die politischen Führer*Innen*divers das „Infektionsschutzgesetz“ um die Allmacht der FDJ-Sekretärin weiter zu stärken und die Länderpräsidenten und das Bundesparlament weiter Stück für Stück zu entmachten. Absolute Machtergreifung unter dem Deckmantel einer Plandemie. Auch die Wirtschaft wird dabei völlig ruiniert und vor die Wand gefahren. (Na, liebe Leserinnen und Leser, ich wette Sie können nicht erraten, wer einmal folgenden Satz gesagt hat: „Genosse Honecker ich verspreche dir, dass ich Deutschland für dich ruinieren werde“. Ich weiß, dass keiner dahinter kommen kann. Deswegen setze ich mutig als Wetteinsatz unsere bezaubernde Schrankwand „Gelsenkirchener Barock“. Aber vorher nehme ich noch den Pokal für den „albernsten Klassenkasper aller Erstklässler“ raus. Also sagte es: Baby Hübner, der US-Präsident Donald J. Trump, eine vom kommunistischen Geist besessene Erika oder Skippy das Buschkänguruh?)

Und dann noch jene Bürger und Bürgerinnen, die blind und obrigkeitshörig alles glauben, was ihnen durch Machthaber vorgesetzt wird. Sie folgen krankhaft ihrem Motto: „denke, was sie dir vorgeben, mache, was sie dir sagen“. Sie haben ihren Verstand an der Garderobe abgegeben und man fragt sich besorgt, wie man mit solchen Leuten überhaupt noch reden kann. Diese Menschen würde der Begriff „Verschwörungsleugner“ wohl am besten charakterisieren.

Bei jeder Schweinerei, Korruption oder menschenverachtenden Plänen, die an die Öffentlichkeit gelangen, halten sie sich die Ohren und die Augen zu und zwanghaft (und vielleicht sogar schon pathologisch) leugnen sie alle Realitäten. „Was ich nicht sehen will, gibt es auch nicht“. Leider halten deren krankhafte Anpassung, Gruppenzwang und Wahrheitsverdrängung das System weiter aufrecht, am Laufen. (Schade das man dafür keine netteren Worte mehr finden kann. Manche brauchen wirklich die Holzhammer-Methode.)

Ja, es ist wirklich eine schwere Zeit, in der die psychologische Kriegsführung gegen uns, das Volk, auf Hochtouren läuft. Aber auch das ist nur vorübergehend. Das müssen wir begreifen, um nicht in einen depressiven, willenlosen Zustand zu verfallen. Denn dann hätten die globalistischen Kommunisten und Great Reset-Wahnsinnigen gewonnen. Und das will ja nun wirklich keiner! Ja, es ist im Moment schwierig, aber gerade jetzt müssen wir einen klaren Kopf behalten und unsere Würde als Mensch, unsere Güte und unsere Menschlichkeit unter allen Umständen bewahren. Denn das ist es, was sie uns wegnehmen wollen.

Wir können auch in schweren Zeiten glücklich und zufrieden sein! Daraus erfolgt wiederum Stärke.

Nach Regen folgt immer Sonnenschein und nach dem Dunkel gelangt man ins Licht. Sie werden es nicht mehr schaffen können, die Weltbevölkerung zu versklaven. Dafür sind jetzt schon zu viele auf ihre Pläne aufmerksam geworden. Wir sind nicht allein! Da draußen sind noch mehr aufrichtige und großartige Menschen.

„Viele aber, die jetzt die Ersten sind, werden dann die letzten sein, und die Letzten werden die Ersten sein.“ (Mt 19,27-30)

UND:

„Wer zuletzt lacht, lacht am Besten.“ (Deutsches Sprichwort)

Ahoi

Ihr Freischwimmer

Und hier geht es zum vorherigen Freischwimmer

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.

