Dr. Robert Malone: Mit offenem Herzen der Welt die Wahrheit sagen

Pionier der mRNA-Technik kritisiert Omikron-Impfpolitik und sieht Vertrauensverlust ins medizinische Versorgungssystem.

Die zeitliche Abfolge war wohl ein Zufall, kam aber gelegen: Am 29. Dezember letzten Jahres sperrte Twitter den Arzt und Impfstoff-Pionier Dr. Robert Malone mit einer halben Million Followern dauerhaft wegen „Verstößen gegen die Richtlinien zu COVID-19-Fehlinformationen“. „Das heißt, ich muss sprichwörtlich ins Schwarze getroffen haben“, schrieb er. „Es bedeutet aber auch, dass wir ein entscheidendes Element in unserem Kampf gegen eine [COVID-19]-Impfpflicht bei Kindern und gegen die Korruption in unseren Regierungen sowie den medizinisch-industriellen Komplex und die Pharmaindustrie verloren haben.“

Malone, Jahrgang 1959, gilt als Pionier der mRNA-Technik. Er ist Erfinder von neun mRNA-Patenten, hat fast 100 peer-reviewte Veröffentlichungen, die mehr als 12.000-mal zitiert wurden. Die mRNA-Technik an sich zweifelt er nicht an, da sie „viele Leben gerettet hat“.

Seit Januar 2020 leitet Dr. Malone ein großes Team, das sich mit der klinischen Forschung, der Arzneimittelentwicklung, der Computermodellierung und den Wirkmechanismen neu entwickelter Arzneimittel für die Behandlung von COVID-19 befasst.

Behörde treibt politische Agenda voran

Dr. Malone in einem Artikel der „New York Times“ hieß es, dass die US-Gesundheitsbehörde CDC bewusst Daten verheimlicht, um die Zurückhaltung, sich gegen COVID impfen zu lassen, zu verringern und damit die Bereitschaft zu Auffrischungsimpfungen zu fördern. Was sagen Sie dazu?

Wir dürfen nicht vergessen, dass in diesem Artikel der „New York Times“ klar eingeräumt wird, dass die CDC völlig politisiert ist.

Sie haben medizinische Informationen als Waffe eingesetzt. Das, was sie der Öffentlichkeit zu sehen geben, wird vorher bearbeitet, sie verfolgen damit politische Zwecke. Wenn wir sehen, dass die CDC verschiedene Erklärungen über dieses oder jenes abgibt, müssen wir bedenken, dass sie eine politische Organisation ist, die als Arm der Exekutive mit einer politischen Agenda agiert. Sie ist nicht länger ein objektiver Schiedsrichter der Wahrheit im Bereich der öffentlichen Gesundheit.

Das ist ein großer Verlust für die Vereinigten Staaten und die Welt. Das ist nicht die Rolle, die sie traditionell gespielt hat, aber das ist unter dieser Regierung unter der Führung der CDC-Direktorin Rochelle Walensky passiert. Wir haben es hier mit einer vollständig instrumentalisierten CDC zu tun, die durch die selektive Veröffentlichung von Informationen politische Agenden vorantreibt.

Ich befürchte, dass sie verhindern will, dass man erkennt, dass die Impfung das Risiko einer Infektion mit der Omikron-Version des Virus tatsächlich erhöhen kann. Zu dieser Erkenntnis kommen Studien auf der ganzen Welt. Diese Erkenntnis hat vermutlich auch die CDC, sie hat aber in einer jüngeren Veröffentlichung Informationen über 18- bis 49-Jährige gelöscht.

Impfung verstärkt Infektion

Vor Kurzem wurde in einer Studie gesagt, dass die natürliche Immunität genauso wirksam ist wie zwei Dosen mRNA-Impfstoff. Bei der Aufschlüsselung der Daten stellte sich heraus, dass die Wahrscheinlichkeit, sich mit Omikron anzustecken, bei zwei Dosen höher ist, als wenn man nur eine oder keine Dosis verabreicht bekommt. Ich war sehr überrascht, als ich das las, und ich erinnere mich an die Wissenschaftler dieser Studie, die schrieben: „Nun, damit müssen sich künftige Wissenschaftler befassen.“ Was, glauben Sie, geschieht hinter den Kulissen?

Wir als Impfmediziner, aber auch die FDA (US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel) haben sich bei der ursprünglichen Notfallgenehmigung Sorgen über das mögliche Risiko einer durch den Impfstoff verstärkten Infektion oder Krankheit gemacht. Dafür gibt es verschiedene Begriffe und Fachausdrücke, das ist eine bekannte Komplikation.

Früher war das ein Problem bei der Entwicklung von Coronavirus-Impfstoffen für Tiere. Es war auch ein Problem bei der Entwicklung von Coronavirus-Impfstoffen beim Menschen. Und jetzt haben wir einen Impfstoff, der für ein Virus entwickelt wurde, das nicht mehr existiert. Es ist nicht mehr im Umlauf. Aus irgendeinem Grund sind wir davon besessen, die ganze Welt bis hinunter zu sechs Monate alten Kindern mit einem Impfstoff zu impfen, der völlig unpassend ist.

Die Daten zeigen, dass das, was die FDA ursprünglich als potenzielles Risiko identifiziert hat, nämlich eine durch den Impfstoff verstärkte Infektion oder Krankheit, durchaus auftreten kann. Und ich finde, dass die FDA und die CDC in diesem Fall einen Fehler gemacht haben, denn sie haben ihre Aufgabe nicht erfüllt. Sie haben den Impfstoffherstellern gesagt, dass sie Studien durchführen sollen, um diese Möglichkeit auszuschließen. Sie haben sie aber nicht dazu gezwungen. Deshalb ließen es die Impfstoffhersteller bleiben.

Nun plötzlich kommen diese Daten heraus, man sieht es überall auf der ganzen Welt, angefangen von Nordeuropa über Großbritannien bis hin nach Kanada. Die CDC hat uns diese Daten vorenthalten. Meiner Meinung nach tut sie das, weil sie nicht die Konsequenzen dafür tragen will, dass sie unseren Kindern und unserer Bevölkerung eine Impfung mit einem Impfstoff aufgezwungen hat, der nicht richtig abgestimmt ist und tatsächlich ein größeres Risiko für eine Infektion mit Omikron schafft.

Es gibt immer noch Impfkampagnen, um die letzten rund 30 Prozent der Menschen impfen zu lassen. Sie sagen, dass der Impfstoff, den man jetzt bekommt, nicht einmal der richtige Impfstoff ist, weil das Virus zu Omikron mutiert ist. Ist die Impfung also völlig wirkungslos?

Ihre Leser, die sich gegen Grippe impfen lassen, verstehen das. Wenn ich ein Arzt wäre, und Sie kämen zu mir und sagten: „Hey, Doc, ich möchte mich gegen Grippe impfen lassen.“ Wenn ich erwidern würde, dass ich Ihnen die fünf Jahre alte Grippeimpfung aus der Gefriertruhe anbieten könnte. Was würden Sie dann sagen? „Die will ich nicht.“ Oder? Weil sie völlig unpassend ist. Bei der Coronaimpfung ist das die gleiche Situation.

Es handelt sich um ein RNA-Virus der Atemwege, das sich genauso weiterentwickelt wie die Grippe. Und die Logik, Menschen zu zwingen, sich mit einem unpassenden Impfstoff impfen zu lassen, ist völlig absurd.

Stammesverhalten und Stammesrituale

Aber die Sache ist die: Mattias Desmet hat dies – wie so viele andere Dinge auch – vorhergesagt. Die Gewalt gegenüber Truckern in Kanada steht in völliger Übereinstimmung mit der Massenbildungshypothese aus seinem Buch „The Psychology of Totalitarianism“ (Die Psychologie des Totalitarismus). Er sagt, dass wir es hier mit einem rituellen Verhalten zu tun haben. Wir haben ein Stammesverhalten und dies sind die Stammesrituale: Lass dich impfen, trag eine Maske.

Wir sprechen über ‚Virtue signalling‘, aber vieles davon ist irrationales Verhalten, das auf dem Glaubenssystem beruht, dass man diese Dinge tun muss, um ein guter Mensch zu sein, um ein akzeptierter Teil des Stammes zu sein. Und deshalb fällt es mir schwer, mich damit abzufinden.

Schadet die Regierung unseren Kindern absichtlich? Es ist schwer für mich, die Quadratur des Kreises zu finden und zu verstehen, was hier vor sich geht. Aber die Daten sind eindeutig, es gibt keinen medizinischen Notstand. Es gibt keinen Grund für diese Notstandserklärung, mit der die Verfassung außer Kraft gesetzt wird. Das muss aufhören.

Meine Organisation, die International Alliance of Physicians and Medical Scientists (Internationale Allianz der Ärzte und medizinischen Wissenschaftler), die mehr als siebzehntausend Ärzte und medizinische Wissenschaftler vertritt, hat in einer eindeutigen übereinstimmenden Stellungnahme erklärt, dass es keinen medizinischen Notfall gibt.

Wird es eine Wiedergutmachung geben?

Das Gesundheitsministerium in Schottland hat dasselbe getan wie die CDC, es hat Daten zurückgehalten. Nachdem man sich diese Daten angeschaut hatte, fand man heraus, dass da etwas nicht zusammenpasst. Die Behörden haben sich damit aber weder auseinandergesetzt noch irgendwelche Argumente dargelegt.

Das führt dazu, dass sich die Bevölkerung immer wieder fragt, ob es dafür eine Wiedergutmachung geben wird. Werden die Verantwortlichen damit klarkommen, was sie uns mit ihrer Besessenheit angetan haben? Sie haben tatsächlich nicht auf die Wissenschaft gehört und im Grunde diesen ganzen Ausbruch politisiert und für politische Ziele instrumentalisiert. Und meine Meinung dazu? Sie werden auf keinen Fall zulassen, dass man sie zur Verantwortung zieht. Sie werden alles tun, um über die etablierten Medien die Wahrheit zu verschleiern.

COVID wird irgendwann vergehen. Wir können es schon jetzt mit Omikron sehen.

Ich würde sagen, dass es endemisch werden wird, und sogar Bill Gates sagt dasselbe. Erinnern Sie sich, dass er sagte, er sei traurig, dass Omikron wie ein Impfstoff gewirkt habe und wir jetzt alle eine Schleimhautimmunität haben. Er gibt zu, dass wir das hinter uns lassen. Das Virus ist jetzt endemisch. Es befindet sich in Tierpopulationen. Wir werden es nie ausrotten. So wie wir auch die Beta-Coronaviren, die SARS-CoV-2 vorausgingen, nie ausgerottet haben. Sie sind in der Bevölkerung und werden uns immer begleiten, genau wie die Grippe.

Vertrauensverlust ins medizinische Versorgungssystem

Der Schaden, der während der Pandemie angerichtet wurde, mit den Notstandsbefugnissen, mit dem, was die CDC getan hat, mit der Art und Weise, wie die Medien damit umgegangen sind – was sehen Sie für die Zukunft voraus? Denn wenn COVID vorbei ist, werden die Probleme bestehen bleiben, und wie Sie sagten, wird höchstwahrscheinlich niemand zur Rechenschaft gezogen werden.

Wir haben ein sehr großes Problem. Ich wurde darauf zum ersten Mal von einer arglosen Fragestellerin bei einem Rundtischgespräch in Portugal aufmerksam gemacht, als sie zu mir sagte: „Wir sind zu der Erkenntnis gelangt, dass das Gesundheitssystem und die CDC in Amerika korrupt sind.“ Ich hatte noch nie darüber nachgedacht, aber es traf mich wie ein Stein am Kopf.

Wir haben ein riesiges Problem. Was aufgedeckt wurde, sind Korruption, Ineffizienz und Probleme, die nicht nur im Gesundheits- und Sozialwesen, sondern in unserem gesamten medizinischen Versorgungssystem grassieren.

Die Menschen wollen nicht mehr ins Krankenhaus gehen. Sie trauen den Ärzten nicht. Ich hatte davor gewarnt, was passieren würde, wenn sich herausstellen würde, dass Ivermectin wirksam ist, dass die Impfstoffe nicht völlig sicher und wirksam sind und dass sich die Hypothese des Laborlecks als zutreffend erweist. Das würde das Vertrauen der Menschen in das Gesundheitssystem zerstören.

Aber was mit der Versicherungsindustrie und der Krankenhausindustrie mit deren Verflechtung mit der pharmazeutischen Industrie geschehen ist, die die öffentliche Politik bestimmen, ist noch schlimmer. Die Wahrheit ist, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit in den gesamten medizinischen Versorgungskomplex zerstört worden ist. Es wird eine sehr große Aufgabe sein, dieses Vertrauen wiederherzustellen.

Wie sieht ein nachhaltiger Weg aus, mit dem man es wieder aufbauen kann?

Das ist ein Hauptthema des Buches, an dem wir gerade arbeiten, „Lies My Gov’t Told Me – And the Better Future Coming“ (Lügen, die mir meine Regierung erzählt hat – Und die bessere Zukunft, die kommt). Wir konzentrieren uns darin zunehmend auf die Politik. Und das zwingt mich, mich mit Bereichen auseinanderzusetzen, die nicht zu meiner Kernkompetenz gehören. Ich bin kein Politiker. Ich habe die Politik mein ganzes Berufsleben lang gemieden, weil ich mit der Regierung zusammenarbeite. Ich muss in der Lage sein, mit beiden Seiten zusammenzuarbeiten.

Aber in dieser Situation gibt es eindeutig eine Gruppe, die auf der richtigen Seite der medizinischen Freiheit und der medizinischen Ethik steht. Und es gibt eine andere Gruppe, diese kollektivistische Gruppe, die absolut auf der falschen Seite der Geschichte steht. Wir müssen herausfinden, wie wir das wieder in Ordnung bringen können. Das wird eine schwierige Aufgabe. Und ich denke, wir im Westen werden die medizinische Versorgung überdenken müssen.

„Alle Spuren führen zum Weltwirtschaftsforum“

Was wir erfahren haben, hat mich wirklich beunruhigt. Je mehr ich darüber erfahre, woher die Maßnahmen kommen und wie sie weltweit eingesetzt werden, desto mehr. Alle Spuren führen zum Weltwirtschaftsforum (WEF).

Wir stecken mitten in einer großen Untersuchung. Wir veröffentlichen unser Material auf Substack unter R.W. Malone, MD. Wir haben herausgefunden, dass das Weltwirtschaftsforum durch seine Young-Leaders- und Influencer-Programme einen ganzen Kader von Bürokraten ausgebildet hat, mit dem es gezielt die westlichen Demokratien infiltriert hat. Es verfolgt also seit 30 Jahren eine Kampagne, mit dem es seine Trainees in Führungspositionen westlicher Demokratien bringt.

Und wir erfahren zunehmend, dass das Weltwirtschaftsforum in bemerkenswerter Weise mit der Kommunistischen Partei Chinas und der Volksrepublik China in Verbindung steht. Diese Leute haben beschlossen, dass sie das Recht haben, die globalen Demokratien, die westlichen Demokratien, zu umgehen, und sie gehen dabei aggressiv vor. So gibt es zum Beispiel gerade einen Gesetzentwurf in den Vereinten Nationen, der vorsieht, dass im Falle eines öffentlichen Gesundheitsnotstands eine neue Verfassung, die die UNO unter Umgehung aller westlichen demokratischen Verfassungen schaffen würde, über diese gestellt wird.

Man will ein System schaffen, bei dem ein Notfall im Bereich der öffentlichen Gesundheit nach Belieben geltend gemacht werden kann. Sie wollen einen öffentlichen Gesundheitsnotstand nutzen, um die Verfassungen der westlichen Demokratien außer Kraft zu setzen. Und dann führen sie ihre Dinge ein, inklusive des digitalen Ausweises, des QR-Codes, der Nachverfolgung von Mobiltelefonen und des Sozialkreditsystems aus China.

Meiner Meinung nach ist es an der Zeit aufzuwachen, seinen Mann zu stehen und die WEF-Leute, die überall in unserer Regierung platziert wurden, aus dem Weg zu räumen. Gavin Newsom, Jay Inslee in Washington, Pete Buttigieg etc. Sie sind überall in unserer Regierung, auf der Ebene der Bundesstaaten und auf nationaler Ebene. Sie sind in der Technologiebranche tätig. Sie sind im Bankwesen tätig.

Sind Ihre Leser bereit, Ihr Leben von denselben Leuten kontrollieren zu lassen, die das Management des Pandemie-Ausbruchs völlig verpfuscht haben? Sind Sie bereit, Ihre Freiheit aufzugeben, damit diese Leute Sie kontrollieren können? Für mich persönlich ist die Antwort ein klares Nein.

Kanadische Trucker durchbrechen Massenhypnose

Es scheint so, als ob das, was Sie über das Weltwirtschaftsforum gesagt haben, immer weniger verheimlicht wird. Der Great Reset wurde einst tatsächlich als Verschwörungstheorie gebrandmarkt. Jetzt ist es der Titel eines Buches von dessen Gründer Klaus Schwab. Kürzlich sagte das WEF ganz offen, dass es Leute in den Kabinetten der westlichen Welt, besonders in Kanada hat. Haben Sie eine Empfehlung, wie man angesichts all der Informationen, die man hat, mit jemandem darüber spricht? Wie kann man das durchbrechen, was Sie einmal als Massenbildungspsychose bezeichnet haben?

Sie beziehen sich auf die bahnbrechenden Erkenntnisse von Matthias Desmet. Was das Internet zerstört hat, waren diese drei Worte: „Mass formation psychosis“ (Massenbildungspsychose). Desmet hat uns ein tiefes Verständnis für die Psychologie des Totalitarismus vermittelt. Er spricht davon, dass es drei Gruppen gibt: Es gibt die Gruppe, die gegen die Hypnose resistent ist. Dazu gehören die Epoch Times, ich selbst und viele andere, die hier die Wahrheit sagen. Und es gibt eine mittlere Gruppe, die irgendwie unschlüssig ist. Deren Mitglieder wissen nicht wirklich, was sie denken sollen. Und dann gibt es die Gruppe, die völlig im Narrativ ist. Das sind diejenigen, über die ich gesprochen habe, die als ein Stamm agieren, die ein Stammesverhalten zeigen und die die sinnlose Maske benutzen.

Die Trucker in Kanada haben diese mittlere Gruppe aufgeweckt. Das Beste, was sie getan haben, war, dass sie den Leuten, die noch unentschlossen waren, die noch nicht wirklich darüber nachgedacht hatten, klargemacht haben, dass sie sich der CDC und der offiziellen, von der „New York Times“ verbreiteten Darstellung angeschlossen hatten.

Diese Gruppe hörte nicht auf die Epoch Times. Sie dachte, man sei ein Verschwörungstheoretiker. Diese Leute wurden aber von den Truckern aufgeweckt, und das wird hoffentlich auch hier in den Vereinigten Staaten passieren. Und was Desmet lehrt, ist, dass das unsere Verantwortung ist. Leute wie wir beide tragen eine schwere Last.

Moralische Verpflichtung, die Wahrheit zu sagen

Wir als Menschen, die über das sprechen, von dem wir wissen, dass es wahr ist, haben eine moralische Verpflichtung, ruhig, still und mit offenem Herzen der Welt die Wahrheit zu sagen. Denn wenn wir das nicht tun, wird der Prozess der Massenbildung noch weiter voranschreiten. Diejenigen, die im Land des Wahnsinns sind, werden da noch tiefer hineinrutschen und verrückter werden. Wir müssen sanft und ohne Gewalt vorgehen und daran denken, dass sie unter einem psychologischen Prozess leiden. Sie sind hypnotisiert.

Seid offenherzig. Versucht, ihnen zu helfen. Und die Art und Weise, wie wir ihnen helfen können und müssen, ist, dass wir weiterhin versuchen, die Wahrheit zu sagen, so wie wir sie verstehen. Es wird ein langer, langwieriger Prozess sein.

Ich denke, wir müssen alle tief durchatmen und erkennen, dass wir gewinnen. Das ist es, was all die Informationen, die uns erreichen, bedeuten. Das ist es, was diese Verzweiflungstaten, die wir sehen, wie dieser unangemessene, verfassungswidrige Griff nach der Macht durch die Verlängerung des medizinischen Notstands, bedeuten. Das ist kein medizinischer Notstand. Diese Leute machen das Bankensystem zur Waffe, rufen nach der Nationalgarde, weil friedliche Trucker nach Washington DC rollen. Das sind alles Zeichen der Verzweiflung und wir sollten einen Moment zurücktreten und erkennen, dass wir gewinnen.

Was sagen Sie den Truckern und Demonstranten, die nach Washington gehen?

Haltet euch von dem Ort fern, denn dort ist man vorbereitet. Ich habe Anrufe von Leuten aus dem Deep State erhalten, die davor warnen, dass Biden Pläne habe, bis zu 50.000 Menschen mit Hilfe der Nationalgarde einzusperren. Erlaubt es ihnen nicht zu provozieren. Lasst nicht zu, dass Aktionen unter falscher Flagge euch aus dem Konzept bringen, und zu Gewalt provozieren. Tut das nicht. Wir müssen friedlich bleiben. Wir erleben ein Gandhi-Moment. Wir müssen den gewaltlosen, offenherzigen, friedlichen Protest nutzen, um darauf zu bestehen, dass die Regierung sich besinnt und tut, was richtig ist, und diesen Wahnsinn beendet. Aber geht nicht nach DC, lasst euch nicht provozieren.

Das Interview führte Roman Balmakov in „Facts Matter“ auf Epoch TV. Deutsche Bearbeitung von Matthias Kehrein.

