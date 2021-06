Andrew Breitbart: „Diese ‚Kritische Theorie‘ schafft nicht, sie zerstört nur“

Die Kritische Rassentheorie behauptet, dass alle Institutionen – das heißt Regierung, Wirtschaft und Kultur – auf einer rassischen Hierarchie beruhen, mit Weißen an der Spitze und Schwarzen am unteren Ende. Selbst Dinge, die scheinbar rassenneutral sind, entpuppen sich bei näherer Betrachtung als rassistisch. Die Idee stammt aus etwas, das sich Kritische Theorie nennt und das Andrew Breitbart in seinen Memoiren erklärt hat: „Righteous indignation: excuse me while I save the world!“

Sie war die Erfindung einer Gruppe radikaler linker Intellektueller, bekannt als Frankfurter Schule, die sie entwickelten, um durch kulturelle Veränderungen zu erreichen, was der Marxismus politisch nicht erreichen konnte. Andrew Breitbart schrieb: „Es war buchstäblich eine Theorie, die jeden und alles überall kritisierte. Es war ein Versuch, das soziale Gefüge mithilfe aller Sozialwissenschaften zu unterwandern … es war eine endlose und nicht enden wollende Kritik am Status quo, eine jugendliche Rebellion gegen alle etablierten Regeln und Normen. … Diese ‚Kritische Theorie‘ schafft nicht, sie zerstört nur.“

Die Kritische Theorie hat verschiedene Zweige entwickelt. Eine davon ist die kritische Rechtstheorie, die besagt, dass die Verfassung, unser Rechtssystem und unsere Gesetze niemals neutral oder objektiv sein können, weil sie existieren, um diejenigen zu schützen, die sie geschaffen haben. Ein Gelehrter an der Harvard Law School namens Derrick Bell wandte dieses Denken auf die Rasse an und entwickelte eine kritische Rassentheorie. Wie „Breitbart News“ kürzlich berichtete, argumentiert die Kritische Rassentheorie, dass die USA von Natur aus rassistisch sind, weil ihre Verfassung und alle anderen Institutionen in einem Kontext entstanden sind, in dem Sklaverei legal war.

Die Theorie besagt, dass die Institution des Privateigentums in den USA selbst korrupt ist, weil sie in ein System eingebettet war, das Schwarze als Eigentum ansah. In Büchern wie „Faces at the Bottom of the Well“ entwickelte Bell seine Theorie weiter und argumentierte, dass die fortgesetzte Unterdrückung der Schwarzen Teil der amerikanischen kulturellen Identität blieb. Er schrieb sogar eine Science-Fiction-Geschichte (später ein Kurzfilm), „Space Traders“, in der Amerika die Schwarzen an Aliens verkauft.

Für Bell war die Bürgerrechtsbewegung insofern bedauerlich, als sie den schwarzen Amerikanern vorgaukelte, die Gleichheit vor dem Gesetz sei ausreichend. Das eigentliche Problem war seiner Meinung nach, dass das Rechtssystem grundsätzlich rassistisch war. Bell sah nur einen Weg zur Erlösung: Wenn die USA die Verfassung ändern würden, um sozioökonomische Rechte – Gesundheitsfürsorge, Wohnraum, Bildung und ähnliches – einzuschließen, könnte sie die Erbsünde der Sklaverei ungeschehen machen, indem sie eine Umverteilung des Reichtums einschließt. Eine solche konstitutionelle Revolution könnte arme Menschen aller Rassen befreien und gleichzeitig die Menschlichkeit der Schwarzen wiederherstellen.

Bell beeinflusste Barack Obama und lehrte sein Werk seinen Jurastudenten. Andrew Breitbart entdeckte die Verbindung zwischen Obama und Bell, die in einem nach Breitbarts Tod veröffentlichten Video zu sehen ist. Damals wurde die Kritische Rassentheorie von den Mainstream-Medien als Randerscheinung belächelt. Heute ist es zu einem wichtigen Thema in der öffentlichen Erziehung und in Schulungen zum Thema Rassensensibilität geworden. Die Menschen werden jeden Tag mit der Kritischen Rassentheorie indoktriniert.

Die Amerikaner wachen auf und erkennen, dass die Kritische Rassentheorie dazu benutzt wird, unserer Gesellschaft wieder ein rassistisches Denken aufzuerlegen. Der Schriftsteller und Filmemacher Christopher Rufo hat aufgedeckt, wie weit verbreitet die Kritische Rassentheorie in Schulen, in der Regierung und in der Privatwirtschaft ist; der konservative Radiomoderator und Autor Mark Levin erforscht das Thema eingehend in seinem demnächst erscheinenden Buch „American Marxism“.

Die Verbindung zwischen der Kritischen Rassentheorie und dem Marxismus ist stark, wie eine Frau, die aus dem kommunistischen China eingewandert ist, vor Kurzem bei einer Schulvorstandssitzung in Loudon County, Virginia, bemerkte:

„Rasse ist für die Kritische Rassentheorie das, was Klasse für den Marxismus ist: Der Grundbaustein der Gesellschaft, der nur durch eine Revolution überwunden werden kann, die diejenigen ermächtigt, die zuvor unterdrückt waren. Die vielleicht beste Antwort auf die Kritische Rassentheorie stammt von Frederick Douglass, einem befreiten Sklaven, der zu einem der wichtigsten Abolitionisten des 19. Jahrhunderts wurde und mit US-Präsident Abraham Lincoln befreundet war. Douglass sagte einmal, der 4. Juli sei eine Verhöhnung der schwarzen Amerikaner, weil die USA bei ihrer Gründung die Sklaverei bewahrt hätten. Und doch stellte Douglass in derselben Rede fest, dass sich die Prinzipien der amerikanischen Gründung als die Rettung des Landes erweisen würden. Amerika ist nicht perfekt und hat eine Geschichte von Rassenungerechtigkeit. Aber die einzigartigen Prinzipien, auf denen sie gegründet wurde, waren und sind universell, zeitlos und nicht rassistisch. Diese Prinzipien der Freiheit sind die Lösung, nicht das Problem.“

