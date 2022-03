China verkaufte Thailand U-Boote ohne Motoren

Ein atomgetriebenes U-Boot der Nordmeerflotte der chinesischen Volksbefreiungsarmee, das sich auf das Abtauchen ins Meer vorbereitet. Peking stellte seine atomgetriebene U-Boot-Flotte öffentlich zur Schau. In den staatlichen Medien wurde dieser Schritt am 29. Oktober 2013 als beispiellos und notwendig bezeichnet, um anderen Ländern Chinas Schlagkraft angesichts zunehmender territorialer Spannungen zu demonstrieren. Foto: AFP/AFP via Getty Images

Thailand kauft von China U-Boote, die es nicht braucht, und China hat keine Motoren für sie. Deutschland bremst. Wie konnte das passieren? Ein Kommentar.

Vielleicht wurde die thailändische Marine schlecht beraten. Vielleicht wurden thailändische Beamte auch von Chinesen bestochen – eine von Pekings bevorzugten Strategien, wenn es darum geht, Verträge über Milliarden Dollar auf der ganzen Welt zu unterzeichnen.

Was auch immer passiert ist, jedenfalls hat China an Thailand etwas verkauft, was es nicht liefern konnte: chinesische U-Boote mit deutschen Motoren.

Hersteller in Friedrichshafen verweigert Motoren

Der deutsche Motorenhersteller MTU Friedrichshafen GmbH weigerte sich, die dazugehörigen Motoren zu liefern. Grund sind die Sanktionen, die die Europäische Union wegen des Massakers auf dem Platz des Himmlischen Friedens im Jahr 1989 verhängte.

Peking wurde danach klar, dass es etwas anderes liefern muss, um den thailändischen Vertrag und sein Gesicht nicht zu verlieren. Das Regime bot Thailand zunächst zwei alte U-Boote an, die von der chinesischen Marine ausgemustert worden waren. Was für eine Beleidigung für Thailand. Sie sind nur für die Ausbildung geeignet. Peking bot Bangkok auch zwei andere Motorentypen an, um die deutschen Motoren für die U-Boote zu ersetzen.

Die thailändische Marine lehnte bisher jedoch alle Angebote Chinas ab, erklärt Vizeadmiral Pokkrong Monthatphalin. Nun hat Peking ein größeres Problem.

China lieferte nicht

Der Vorfall schaffte es in das „Wall Street Journal“. Am 14. März berichtete es, dass Peking die U-Boote, bei denen es sich um die Exportvariante S26T seiner Yuan-Klasse handelt, nicht geliefert hat. „Dem U-Boot, das China für Thailand baut, fehlt etwas: ein Motor“, schrieb Niharika Mandhana lapidar.

Der Verlust ist hoch. Das einzige chinesische U-Boot für Thailand – das es also noch nicht gibt und nicht an Thailand geliefert wurde – kostete Bangkok bereits 410 Millionen Dollar.

China hat auch acht U-Boote an Pakistan verkauft, auch bei diesen könnten die Motoren fehlen. Pakistan und Deutschland lehnten eine Stellungnahme gegenüber dem „Wall Street Journal“ ab.

Thailand wollte mehrere U-Boote, was die Gesamtkosten auf 1,1 Milliarden Dollar erhöht hätte. Glücklicherweise wurde der Kauf von zwei zusätzlichen Booten nach Protesten der Bevölkerung gegen das U-Boot-Geschäft im Jahr 2020 gestoppt.

Peking habe es versäumt, Berlin zu fragen, bevor es den Vertrag mit Thailand unterzeichnete, zitiert „The Diplomat“ den deutschen Verteidigungsattaché in Bangkok. Offensichtlich glaubt Peking, dass es mehr Einfluss in Europa hat, als es tatsächlich hat.

Das chinesische Außenministerium übt nun öffentlich Druck auf Deutschland aus, das EU-Embargo für seine U-Boote zu ignorieren – bisher ohne Erfolg. Peking behauptet, das Embargo sei „unvereinbar mit der aktuellen internationalen Situation, der Entwicklung der Beziehungen zwischen China und der EU und der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen China und der EU“.

Von welcher „aktuellen internationalen Situation“ spricht die chinesische Regierung? Pekings Kriegsdrohungen gegen Taiwan, die Philippinen und Australien?

Thailand ist keine ernsthafte maritime Bedrohung

Die thailändischen Bürger sollten dies zur Kenntnis nehmen. Die europäischen Bürger sollten dies zur Kenntnis nehmen. Amerikaner, Australier, Philippiner und Taiwaner sollten dies zur Kenntnis nehmen. Peking, das wahrscheinlich den russischen Präsidenten Wladimir Putin bei seinem Einmarsch in der Ukraine angestachelt hat, führt nichts Gutes im Schilde, wenn es ein Wettrüsten in Südostasien fördert.

„Kritiker argumentieren, dass von Thailand keine ernsthafte maritime Bedrohung ausgeht, da das Land keine Ansprüche im Südchinesischen Meer erhebt“, so Sanglee in „The Diplomat“. „Thailand hat zwar überschneidende Ansprüche mit Kambodscha sowie Malaysia und Vietnam im Golf von Thailand, aber diese Streitigkeiten wurden sorgfältig durch Verhandlungen und gemeinsame Entwicklungen geregelt.“

Ist das nicht die Art und Weise, wie internationale Streitigkeiten gehandhabt werden sollten?

Der Golf von Thailand ist ohnehin zu flach für effektive U-Boot-Aktivitäten, schrieb Sanglee. „Eine andere Gefahr ist, dass das thailändische Militär in der Vergangenheit verschwenderisch mit Geld umgegangen ist.“

Man kann darauf wetten, dass Chinas U-Boote niemals zur Verteidigung Thailands gegen die chinesische Marine eingesetzt werden könnten – wenn sie mit veralteter Technologie, Not-Aus-Schaltern und Trackern ausgestattet sind. Letztlich ist China die größte Bedrohung für Thailand, da nur China in Asien seine maritimen und territorialen Grenzen aggressiv ausweitet.

MTU hält sich an die neuen Sanktionen

Das EU-Verbot von Rüstungsgütern wurde von einigen europäischen Staaten so interpretiert, dass es sich nur auf reine Rüstungsgüter bezieht, nicht aber auf Dual-Use-Technologien, die auch für zivile Zwecke genutzt werden könnten. Tatsächlich hat MTU selbst seit dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens 56 seiner dieselelektrischen Motoren an China verkauft. Sie wurden in den chinesischen Angriffs-U-Booten der Song-Klasse eingesetzt. Weitere 26 MTU-Antriebe wurden an China für seine Zerstörer verkauft.

Diese deutschen Triebwerke und die tödliche Militärausrüstung, die sie ermöglichen, könnten eines Tages gegen eine friedliche Demokratie eingesetzt werden, so wie der deutsche Kauf von Gas aus Russland den Einmarsch Russlands in die Ukraine ermöglicht hat. Die Triebwerke könnten gegen die Vereinigten Staaten, Taiwan, Japan, die Philippinen oder Australien eingesetzt werden.

Die jüngste Weigerung von MTU, seine Triebwerke an China zu verkaufen, spiegelt offenbar eine neue Verordnung in Deutschland wider, die den Verkauf von Triebwerken verbietet. Das ist zumindest ein Fortschritt.

Demokratien und ihre Verbündeten sollten aufhören, Militärgüter mit doppeltem Verwendungszweck an aggressive Diktaturen wie China und Russland zu verkaufen. Länder wie Thailand, Indien und die Türkei sollten keine Rüstungsgüter mehr von diesen gewissenlosen Diktaturen kaufen.

Erstens können sie nicht den höchsten technischen Standard bieten, weil sie keinen Zugang zu vielen Technologien westlicher Staaten und ihrer Verbündeten haben. Zweitens versprechen sie, was sie nicht halten können, und versuchen dann, dies später mit minderwertiger Ausrüstung wettzumachen. Drittens haben sie eine Erfolgsbilanz bei der Korrumpierung von staatlichen Einkäufern und anderen Beamten mit Millionen von Dollar an Bestechungsgeldern. Dies führt dazu, dass diese Beamten Verträge abschließen, die ihren eigenen Ländern schaden, wozu auch Millionen an Verteidigungsausgaben gehören, die anderswo besser eingesetzt werden könnten.

Die Vereinigten Staaten, Europa, Japan und ihre Verbündeten müssen härter durchgreifen, indem sie die Ausfuhr von Technologien mit doppeltem Verwendungszweck nach Russland und China verbieten, und zwar nicht nur auf das chinesische Festland, sondern auch nach Hongkong, über das exportkontrollierte Güter häufig umgeschlagen werden.

Solange Moskau und Peking ihre Menschenrechtslage nicht verbessern und ihre territorialen Aggressionen nicht einstellen, sollten Technologien mit doppeltem Verwendungszweck als Erstes in diese Länder exportiert werden, gegen die ein vollständiges Embargo verhängt wurde.

Anders Corr ist Politikwissenschaftler und Doktor der Regierungswissenschaften. Er ist Direktor bei Corr Analytics Inc. und Herausgeber der Zeitschrift „Journal of Political Risk“. Außerdem führte er umfangreiche Forschungsarbeiten in Nordamerika, Europa und Asien durch. Seine jüngsten Bücher sind „The Concentration of Power: Institutionalization, Hierarchy, and Hegemony“ (2021) und „Great Powers, Grand Strategies: the New Game in the South China Sea“ (2018).

Der Artikel erschien zuerst in The Epoch Times: China Sold Thailand Submarines That Lack Engines (deutsche Bearbeitung ks) und wurde in der Wochenzeitung Ausgabe 36 am 25. März 2022 veröffentlicht.

