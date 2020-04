Corona-Pandemie in der Türkei: Regierung nimmt Ärzte ins Visier

Die Türkei ist bei der Verbreitung der Corona-Pandemie ernsthaft gefährdet, insbesondere durch Reisen aus dem Irak, dem Iran, den Türkischen Republiken, Russland und anderen kaukasischen Ländern. Gegenwärtig gefährden vor allem diejenigen, die von der Pilgerfahrt [aus Mekka] zurückgekehrt sind, das Land. Warnende Ärzte wurden jedoch über lange Zeit zum Schweigen gebracht. Ein Gastbeitrag von "Gatestone Institute".

Seit der erste Coronavirus-Fall in der Türkei am 11. März offiziell bestätigt wurde, ist die Zahl der Fälle auf 30.217 und die Zahl der Todesfälle in der Türkei auf 649 angestiegen, teilte der türkische Gesundheitsminister am 6. April mit.

Viele medizinische Experten, die die Menschen in der Türkei aufgefordert haben, mehr Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, oder die die Regierung wegen des falschen Umgangs mit der Viruskrise kritisiert haben, wurden jedoch von den Behörden zum Schweigen gebracht.

Zwei Ärzte mussten sich entschuldigen, nachdem sie ihren Kollegen oder der Öffentlichkeit Informationen über die Bedrohung durch das Coronavirus im Land gegeben hatten, und zwei weitere Ärzte wurden wegen ihrer Aussagen gegenüber den Medien ins Polizeipräsidium vorgeladen. Den Ärzten, gegen die jetzt offiziell ermittelt wird, wird vorgeworfen, angeblich „Angst und Panik in der Bevölkerung zu erzeugen“.

Am 28. März zeigte Dr. Yusuf Savran, ein Spezialist für den Pandemiedienst an der Dokuz-Eylül-Universität in Izmir, ein Video auf seinem YouTube-Account, in dem er sagte

„Leider ist sich die Mehrheit unseres Volkes immer noch nicht der Gefahr bewusst, der wir ausgesetzt sind… Die ganze Welt – einschließlich der am weitesten entwickelten Länder und der reichsten Menschen – steht dieser Krankheit hilflos gegenüber. Es handelt sich um eine Viruserkrankung, die Mediziner oder Wissenschaftler noch nie zuvor gesehen haben und für die es noch keine wirksame, bewährte Behandlung gibt. Sie hat weltweit und sogar in den meisten fortgeschrittenen europäischen Ländern eine ernste Anzahl von Todesfällen verursacht.

„Die Türkei hat den Ernst der Lage noch immer nicht begriffen. Deshalb möchte ich Ihnen meine Beobachtungen als Mitarbeiter des Pandemiezentrums mitteilen.

„Es ist 10 Tage her, seit am 11. März der erste Fall in der Türkei aufgetreten ist. Wenn wir uns die Statistiken ansehen, stellen wir leider fest, dass die Türkei, die sagt ‚wir sind darauf vorbereitet‘, einen noch ernsthafteren Test durchmacht als Italien, das unvorbereitet erwischt wurde. Die Zahl unserer Coronavirus-Fälle und Todesfälle ist jetzt höher als die Italiens…

„Eine weitere Beobachtung ist, dass sich das Virus aufgrund einiger Leute, die unsere wiederholten Aufrufe, zu Hause zu bleiben, nicht ernst genommen haben, in großem Umfang verbreitet hat. Die meisten der ersten Fälle betrafen junge Menschen, die sich leicht erholen konnten – doch die Fälle der letzten 48 Stunden zeigen, dass vor allem unsere älteren Menschen betroffen sind…“

Dr. Savran fuhr damit weiter, Gesundheitsratschläge zu geben, z.B. wie man sich die Hände waschen sollte und welche Art von medizinischen Masken man tragen sollte.

„Ich sage dies mit Besorgnis und Trauer. Wenn wir es nicht ernst nehmen, wird es außer Kontrolle geraten und Tausende von Menschen werden sterben. Deshalb bitte ich Sie freundlichst, zu Hause zu bleiben. Es ist noch nicht zu spät. Nur so können wir das Virus stoppen… Diese Krankheit diskriminiert nicht zwischen Alt und Jung oder zwischen Arm und Reich. Selbst die reichsten Menschen in den Ländern der Supermächte leiden an dieser Krankheit. Vertrauen Sie dem medizinischen Personal und bleiben Sie zu Hause“.

Das Rektorat der Universität gab sofort eine „Erklärung für die Öffentlichkeit“ heraus, die besagte:

„… es war unwissenschaftlich, die Todesfälle in Italien und anderen Ländern mit den Todesfällen in der Türkei zu vergleichen und auf dieser Grundlage die getroffenen Entscheidungen zu kritisieren… Der Professor teilte seine Sorgen und Ängste in einem anderen Stil mit, um unsere Bürger zu warnen. Er ist missverstanden worden und es tut ihm leid.“

Am 30. März postete Dr. Savran ein weiteres Video auf YouTube, in dem er sagte:

„Unser Staat [Regierung] und das Gesundheitsministerium haben die Situation von Anfang an sorgfältig gehandhabt. Sie haben uns mit allem medizinischen Material und moralischer Unterstützung versorgt, die wir brauchen. Ich habe volles Vertrauen in die Behandlungsalgorithmen und wissenschaftlichen Daten unseres Gesundheitsministeriums. Als Arzt, der unser Land, unseren Staat und unsere Nation so sehr liebt, entschuldige ich mich bei allen meinen staatlichen Behörden und meinem Volk, wenn meine Botschaften, die darauf abzielten, die Gesundheit unseres Volkes zu schützen und ihm zu helfen, zu Hause zu bleiben, missverstanden worden sein und Panik ausgelöst haben sollten.“

Der Präsident des Zentralrats der Türkischen Ärztekammer (TTB), Sinan Adıyaman, kritisierte diejenigen, die Dr. Savran dazu zwangen, sich für seine Aussagen zu entschuldigen:

„Die Ärzte stehen unter Druck. Die Präsidenten der Ärztekammern Van-Hakkari und Mardin wurden von der Polizei aufgefordert, auf örtlichen Polizeistationen auszusagen. Dr. Savrans Aussagen zielten darauf ab, die Öffentlichkeit auf die Schwere des Virus aufmerksam zu machen. Die gegenwärtige Situation ist kein Zuckerschlecken. Sollen wir das nicht sagen dürfen…?!?

„Ein Arzt, der 24 Stunden am Tag arbeitet, braucht täglich mindestens 6 Masken. Aber den Ärzten wird nur eine Maske abgegeben. Das Gesundheitsministerium und die Behörden sollten dieses Problem der Ärzte und Angehörigen der Gesundheitsberufe, die mit unzureichenden Schutzmaterialien arbeiten müssen, lösen. Wenn der Kampf gegen das Virus ein Krieg ist, sollten die Angehörigen der Gesundheitsberufe nicht unbewaffnet und ungeschützt auf dem Schlachtfeld zurückgelassen werden. Ärzte erzählen uns von diesen Problemen, aber sie sagen uns auch, dass wir ihre Namen nicht preisgeben sollen“.

Unterdessen hat dieselbe Universität eine Ermittlung gegen einen weiteren Arzt, Barbaros Çetin, Professor am Fachbereich Biologie der Dokuz-Eylül-Universität in Izmir, wegen seiner Aussagen über das Coronavirus gegenüber den Medien eingeleitet.

In einem Interview am 30. März sagte Dr. Çetin:

„Diejenigen, die sich von der Behandlung des Coronavirus erholen, verbreiten das Virus noch 1 bis 8 Tage weiter. Die Quarantäne sollte nach Abschluss der Behandlung noch mindestens 8 Tage andauern. Das Coronavirus ist ein starkes, pathogenes, tödliches Virus. Die Menschen sind in großen Schwierigkeiten; wir können nicht vorausblicken. Wir wissen nicht, wo wir es aufhalten können.

„Das Einzige, was weltweit gegen dieses Virus getan werden muss, ist, sich zu isolieren und zu Hause zu bleiben. Wir sollten auf jeden Fall vermeiden, in öffentliche Zonen zu gehen. Wenn wir das Haus verlassen müssen, müssen wir unsere soziale Distanz wahren und Handschuhe und Masken tragen. Wir sollten unser Haus nicht für längere Zeit verlassen, außer für die obligatorischen Lebensmitteleinkäufe. Wir sehen Bilder, die aus dem ganzen Land kommen. Es werden Massengräber ausgehoben. Sie leugnen diese Bilder, aber bis wann werden sie sie leugnen? Warum sind alle Krankenhäuser in Izmir zu Coronavirus-Krankenhäusern erklärt worden? Intercity-Reisen und Flüge wurden gestoppt. Es existiert eine unausweichliche Situation; deshalb werden diese Dinge getan. Es tut mir sehr leid; als Biologe würde ich diese Dinge nicht sagen wollen, aber ich bin seit über 40 Jahren in diesem Geschäft tätig. Hören Sie jetzt auf die Biologen und befolgen Sie die Regeln. Biologen studieren seit Jahren Viren und Bakterien. Aber Biologen werden in diesem Land nicht ernst genommen.“

„Es wird nicht enthüllt, wo die intensiven Fälle in unserem Land liegen“, sagte Dr. Çetin in einem anderen Interview.

„Die Provinzen und Bezirke, in denen es intensive Fälle gibt, sollten so schnell wie möglich offengelegt werden… Als diese Epidemie vor 15-20 Tagen in unserem Land ausbrach, hätten die Bürgerinnen und Bürger entsprechende Vorkehrungen getroffen, wenn die Bekanntgabe [der Orte, an denen die Fälle aufgetreten sind] Punkt für Punkt erfolgt wäre – wie es die USA und Europa getan haben. Dies hat nichts damit zu tun, Panik zu verbreiten. Die Wahrheit muss gesagt werden. Lassen Sie die Menschen Angst haben; es ist in Ordnung, Angst zu haben. Sehen Sie sich an, was passiert; die Menschen werden zu entspannt. Dasselbe ist im Iran passiert. Die Fälle wurden geheim gehalten, weil [die dortige Regierung] über die Krise und die Wirtschaft besorgt war. Dann explodierten [die Fälle] binnen eines Augenblicks.“

Das Dekanat des Fachbereichs Physikalische Wissenschaften der Dokuz-Eylül-Universität in Izmir gab daraufhin bekannt, dass sie „wegen der unverantwortlichen Äußerungen des Arztes, die in der Gesellschaft Angst und Panik auslösen könnten“, ein Gerichtsverfahren eingeleitet hätten.

Eine weitere Ärztin, Dr. Güle Çınar, von der Medizinischen Fakultät der Universität Ankara und Beamtin der Türkischen Gesellschaft für Klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten (Klimik), wurde ebenfalls gebeten, sich für ihre Aussagen zur Pandemie in der Türkei zu entschuldigen.

Auf einem Video, das am 18. März in sozialen Medien veröffentlicht wurde, war Dr. Çınar zu sehen, wie sie dem Gesundheitspersonal der Universität eine interne Schulung gab. Sie sagte, dass die Situation zunächst unter Kontrolle gewesen sei, dass aber diejenigen, die von ihrer Pilgerreise von Saudi-Arabien in die Türkei zurückkamen, die Coronavirus-Situation im Land „ruiniert“ hätten.

„Offenbar haben wir einen schlechten Start hingelegt. Und wir wissen nicht, wie es weitergehen wird. Wir hoffen, dass wir nicht wie Italien sein werden“, sagte Dr. Çınar zu ihren Kollegen.

Dr. Çınar merkte an, dass die Coronavirus-Fälle in der Türkei nicht zu Hunderten, sondern zu Tausenden aufgetreten seien, entgegen den Behauptungen der Regierung. Sie erwähnte, dass diejenigen, die von ihrer Pilgerfahrt in Mekka, Saudi-Arabien, zurückgekehrt waren, den Verlauf der Pandemie zum Schlechteren verändert hätten. Sie fügte hinzu, dass die Lage in Istanbul und Ankara besonders ernst sei und dass es auch in der Osttürkei Fälle gebe, die die Pandemie betreffen.

Am selben Tag gab die Universität Ankara eine Erklärung heraus, in der sie verlauten ließ, dass „eine Ermittlung zu diesem Thema eingeleitet worden sei und die erforderlichen Warnungen ausgesprochen worden seien“. Die Schule fügte hinzu, dass sie auch eine Ermittlung gegen diejenigen eingeleitet habe, die die Schulung gefilmt und in sozialen Medien gepostet hätten.

Die Universität Ankara gab auch eine Entschuldigung heraus, die, wie sie behauptete, von Dr. Çınar geschrieben wurde und sich an das Büro des leitenden Arztes der Universität wandte. In der Entschuldigung hieß es, dass sie an ihren medizinischen Pflichten und Schulungen „mit sehr wenig Schlaf“ teilgenommen habe.

„Meine Aussagen waren nicht politisch und hatten nicht die Absicht, öffentliche Unruhe zu stiften. Leider wurde nur ein kleiner Teil meiner Rede, der heimlich aufgezeichnet wurde, in sozialen Medien veröffentlicht. Wäre meine gesamte Rede aufgezeichnet und gepostet worden, wäre klar gewesen, dass ich keine negative Atmosphäre schaffen wollte.

„Mir ist klar, dass einige meiner fehlerbehafteten Worte eine ganz andere Wahrnehmung in der Gesellschaft geschaffen haben. Es tut mir sehr leid. Ich werde von nun an viel vorsichtiger sein, da ich meine eifrige Arbeit im Dienste meiner Patienten, der Universität und des Landes fortsetze, ich werde meine Worte viel aufmerksamer wählen. Ich entschuldige mich bei allen dafür, dass ich eine negative Wahrnehmung in der Gesellschaft hervorgerufen habe“.

In der Zwischenzeit gaben Studenten der Medizinischen Fakultät der Universität Ankara eine schriftliche Erklärung heraus, in der sie Dr. Çınar unterstützen und ihr ihre Dankbarkeit für ihre Bemühungen zum Ausdruck bringen wollten.

Auch die Ärztekammer von Istanbul unterstützte Dr. Çınar und kritisierte die Medizinische Fakultät der Universität Ankara dafür, sie zu einer Entschuldigung genötigt zu haben:

„Wir unterstützen unsere Kollegin, die Tag und Nacht arbeitet und sich an den hippokratischen Eid hält. Wenn es jemanden gibt, der sich entschuldigen muss, dann sind es diejenigen, die die Entschuldigungserklärung geschrieben und gepostet haben.

Während viele in sozialen Medien, insbesondere Ärzte, ihre Unterstützung für Dr. Çınar zum Ausdruck brachten, gab auch der türkische Ärzteverband (TTB) eine Erklärung heraus, in der er sie unterstützte und die Reaktion der Universität verurteilte:

„Die Aussagen unserer Kollegin enthielten keine Verleumdung… Bis heute sind etwa 21.000 Menschen, die von einer Pilgerfahrt [in Mekka] zurückkehrten, weder getestet noch unter Quarantäne gestellt worden, und sie sind über die ganze Türkei verstreut.

„Es ist eine Schande, eine Ärztin dazu zu bringen, sich für die Worte zu entschuldigen, die sie bei einer internen örtlichen Versammlung gebraucht hat. Darüber hinaus ist es ein Angriff auf die Persönlichkeits- und Arbeitnehmerrechte einer Arbeitnehmerin, auf diese Weise Druck auf sie auszuüben.

„Die Türkische Ärztekammer… fordert, dass sich die Beamten der Universität dafür entschuldigen, dass sie öffentlich die Würde des Arztes und unseres Berufs verletzt haben.

„Trotz allem und jedem werden wir Ärzte weiterhin gegen die Krankheit kämpfen, uns von wissenschaftlichen Erkenntnissen leiten lassen und den Nutzen für die Gesellschaft in den Vordergrund stellen.

„Man sollte jedoch wissen, dass, während Angehörige der Gesundheitsberufe in anderen Ländern Beifall und Unterstützung erhalten, solche Haltungen gegenüber Ärzten wie Dr. Güle Çınar, die mit Hingabe daran arbeiten, die Epidemie zu stoppen, die Motivation von Ärzten und Angehörigen der Gesundheitsberufe stören, das Gefühl, allein gelassen zu werden, verstärken und die Gefahr bergen, die Widerstandsfähigkeit der Masse und den Kampf gegen die Epidemie negativ zu beeinflussen.“

Ebenfalls angesprochen wurden die Leiter der Ärztekammer von Van-Hakkari und der Ärztekammer von Mardin, Özgür Deniz Değer und Osman Sağlam.

Der Vorsitzende der Ärztekammer von Van-Hakkari, der Psychiater Özgür Deniz Değer, sprach am 19. März in einem Interview mit den Medien über seine Besorgnis angesichts der enormen Gefahr einer Verbreitung des Virus in den Gefängnissen der Türkei. Er kritisierte auch, dass das Gesundheitsministerium nicht mit dissidenten Gesundheitsorganisationen zusammenarbeitet. „Wir sind zur Zusammenarbeit bereit“, sagte er, „aber die Regierung distanziert sich weiterhin von Dissidenten“.

Değer gab ferner an, dass die Regierung unangemessene Tests, unangemessene Quarantänevorschriften und einen unpräzisen Informationsaustausch betreibe.

„Wir gehen davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Fälle in der Türkei viel höher ist, als vom Gesundheitsministerium angegeben“, sagte Değer. „Wir sind zur Zusammenarbeit bereit“, sagte er. „Auch an den Grenzen und für diejenigen, die von ihren Auslandsreisen zurückkehren, werden nicht genügend Vorsichtsmaßnahmen getroffen.

Am 24. März wurde Değer zur örtlichen Polizeibehörde vorgeladen, um über seine Aussagen auszusagen. Gegen ihn wurde eine Ermittlung eingeleitet, weil er angeblich „Angst und Panik in der Bevölkerung ausgelöst“ habe.

Vier Tage später wurde ein weiterer Arzt, der Ko-Vorsitzende der Ärztekammer von Mardin, Osman Sağlam, auf die Polizeistation vorgeladen. Sağlam hatte in einem Interview am 18. März gesagt:

„Einem Arzt in der Stadt Mardin, der bei einem Patienten das Coronavirus diagnostiziert hatte, wurde gesagt, er solle sich beurlauben lassen, nachdem er sich öffentlich zu dem Fall geäußert hatte. Ärzte haben Angst davor, eine Diagnose zu stellen“.

Sağlam behauptete, dass die türkische Regierung im Zusammenhang mit dem Coronavirus „eine Politik der Verleugnung und Ablehnung“ betreibe:

„Es gibt viele Patienten, bei denen die Ärzte Angst haben, eine Diagnose zu stellen. Offensichtlich üben private und andere Krankenhäuser ebenfalls Druck auf die Ärzte aus“.

Die Migration zwischen Ländern, so Sağlam, sei ebenfalls ein Faktor bei der Übertragung des Virus:

„Unsere Region ist ernsthaft gefährdet, insbesondere durch Reisen aus dem Irak, dem Iran, den Türkischen Republiken, Russland und anderen kaukasischen Ländern. Gegenwärtig gefährden vor allem diejenigen, die von der Pilgerfahrt [aus Mekka] zurückkehren, unser Land. Die Unzulänglichkeiten des Gesundheitsministeriums und anderer Ministerien haben eine enorme [Rolle] dabei gespielt, dass diese Krankheit in der Türkei zu einer Epidemie geworden ist“.

Sağlam sagte der Zeitung Duvar am 25. März auch, dass Ärzte „sichere Schutzausrüstung brauchen, keinen Applaus von Funktionären“.

„Wir haben die Gesundheitsdirektion der Provinz [in Mardin] um einen Termin gebeten. Wir haben zwei Tage lang das persönliche Telefon des Provinzgesundheitsdirektors angerufen und ihm Textnachrichten geschickt, aber wir haben keine Antwort auf unsere Bitte erhalten, so dass wir keine Informationen austauschen und mit ihnen zusammenarbeiten können.“

Wie zu erwarten wurde Sağlam am 28. März auf die Polizeistation Mardin vorgeladen, um über seine Aussagen auszusagen, und es wurde eine Ermittlung gegen ihn eingeleitet, weil er „Angst und Panik unter den Menschen ausgelöst“ habe.

Unterdessen scheint die türkische Regierung langsam aufzuwachen und den Ernst der Lage zu erkennen. Am 21. März erklärte die Regierung, dass Bürger im Alter von 65 Jahren und älter sowie chronisch Kranke ihre Wohnungen nicht verlassen dürften. Am 3. April verkündete Präsident Recep Tayyip Erdogan als Maßnahme gegen den Ausbruch des Coronavirus eine teilweise Ausgangssperre für Bürger unter 20 Jahren, die ab Mitternacht gilt.

Die türkische Regierung beschloss außerdem, die Grenzen von 31 Städten, einschließlich Istanbul, für alle Fahrzeuge mit Ausnahme von Transitfahrten und lebensnotwendigen Gütern wie Lebensmitteln, medizinischen und sanitären Produkten zu sperren, um die Krankheit einzudämmen.

Einem Bericht der Universität Oxford „Unsere Welt in Daten“ zufolge nimmt die Zahl der Coronavirus-Fälle in der Türkei schneller zu als die Infektionen in anderen Ländern in der gleichen Phase.

Es scheint also, dass die Ärzte, die die Menschen aufgefordert haben, zu Hause zu bleiben und das Virus ernst zu nehmen, oder die die Regierung kritisiert haben, weil sie nicht genügend Maßnahmen wie die Einführung angemessener Grenzkontrollen, Quarantäne und Tests an den Bürgern ergriffen hat, Recht hatten. Die türkische Regierung wäre, wie auch die chinesische, besser dran, Menschenleben in den Vordergrund zu stellen und auf die medizinischen Experten des Landes zu hören, anstatt sie zum Schweigen zu bringen und zu verfolgen.

