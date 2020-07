Das Ende der Universitäten

Die Cornell Universität in den USA vertrat die Werte der Gleichberechtigung. Doch in den letzten Jahrzehnten wurden diese Werte untergraben und in den letzten Wochen haben sie offenbar ihren Todesstoß erhalten.

Viele von uns sind sich bereits des Niedergangs der amerikanischen Universitäten bewusst. Einst waren sie die Bastionen der liberalen Ideologie. Die Gipfel der akademischen Errungenschaften, die die größten Durchbrüche in der Welt hervorbrachten, und einige der größten Denker jeder Generation.

Weltweit beneidete man sie.

Es war das Ziel vieler Menschen aus amerikanischen Unterschichten und Arbeiterfamilien, Immigranten und Ausländern, ihre Kinder in eine dieser Institutionen zu schicken, damit sie dort eine Ausbildung erhalten. Es war eine große Leistung, den Abschluss zu machen, denn es bedeutete nicht nur, dass ein großartiger Job und ein fast sicherer finanzieller Erfolg auf sie wartete, sondern auch, dass die Studenten allein aufgrund ihrer Fähigkeiten konkurrierten und erfolgreich waren.

War es perfekt? Nein. War es immer ein fairer Wettbewerb? Nein. Als Jude wusste ich, dass es, wie bei vielen anderen Institutionen auch, einige geben würde, die mir das Leben schwer machen würden und meine Ziele schwieriger zu erreichen sein werden. Aber wenn ich am Ende Erfolg hatte, dann war das das Ergebnis meiner Fähigkeiten und meiner harten Arbeit.

Wo hat die liberale Universität also begonnen und wo ist sie gestorben? Beides geschah am selben Ort – meiner Alma Mater, der Cornell Universität. Sie wurde 1865 geboren und ist vor etwa zwei Wochen gestorben.

Die Cornell Universität wurde 1865 gegründet, kurz nachdem Präsident Abraham Lincoln den Morrill Act unterzeichnet hatte. Das Gesetz erlaubte es jedem US-Bundesstaat und Bundesland eine Hochschule, für die dringend benötigten praktischen Fähigkeiten, insbesondere in den Bereichen Landwirtschaft, Ingenieurwesen und Militärtaktik, zu errichten. Die Cornell Universität wurde von zwei Männern mit sehr unterschiedlichem Hintergrund gegründet, was erklärt, warum sie unter den US-Universitäten einzigartig war. Sie setzte Standards, die zuerst von der Stanford Universität, die nach dem Vorbild der Cornell Universität aufgebaut wurde und später von allen amerikanischen Universitäten, übernommen wurden.

Cornells Namensvetter, Ezra Cornell, war ein autodidaktisch arbeitender Mann – ein Schreiner, ein Mechaniker, ein Landwirt und ein Erfinder. Er erfand Maschinen zum Verlegen von Telegrafenkabeln, arbeitete mit Samuel Morse und schuf sein Vermögen durch seine Firma Western Union. Er trat Lincolns abolitionistischer Republikanischer Partei bei und diente viele Jahre lang als Senator für New York. Cornell glaubte an den Bedarf an hoch qualifizierten technischen Mitarbeitern; er hatte wenig Respekt vor Philosophen und anderen abstrakten Denkern. Er wollte eine Institution aufbauen, die Studenten in praktischen Fertigkeiten ausbilden würde, damit sie produktive Mitglieder der Gesellschaft werden konnten.

Andrew Dickson White stammte aus einer wohlhabenden Familie und besuchte die Universität Yale. Nach seinem Abschluss bereiste er die Welt und nahm dann eine Stelle als Professor für Geschichte und englische Literatur an der Michiganer Universität an. White trat der Republikanischen Partei Lincolns – auch wegen seiner Hingabe an die Abolitionisten-Bewegung – bei, über die er viele juristische Argumente schrieb. Er diente als Diplomat in Deutschland, wo ihn das einzigartige deutsche Modell der liberalen Bildung faszinierte. White schätzte das Studium der Geisteswissenschaften, da es ihm die erforderlichen Kenntnisse vermittelte, um ein guter, informierter Bürger unserer Gesellschaft zu sein.

Diese beiden Pioniere, die sich zwar in vielerlei Hinsicht unterschieden, hatten eine gemeinsame Philosophie, die ihre Partnerschaft und Freundschaft zementierte und ihre Vision der Schaffung einer großen Universität vorantrieb. Diese Philosophie war in Cornells einfachem und klarem Motto verankert: „Ich werde eine Institution gründen, in der jede Person in jedem Studium Unterricht finden kann“.

Cornells Motto war nicht einfach nur eine Augenwischerei, um Geld anzuziehen oder an eine Elite-Studentenschaft zu appellieren. Cornell war eine der wenigen höheren Bildungseinrichtungen in Amerika, die bei ihrer Einweihung 1868 Frauen aufnahm und für sie dieselben Kurse wie für die männlichen Studenten anbot. Die anderen Ivy-League-Schulen hatten Schwesterschulen, nahmen aber bis 1982 keine Frauen auf.

Cornell war eine der ersten großen Bildungseinrichtungen in Amerika, die Afroamerikaner aufnahm. George Washington Fields war ein ehemaliger Sklave, der 1890 seinen Abschluss an der Cornell Law School machte, zu einer Zeit, als Schwarze von vielen anderen US-Universitäten ausgeschlossen waren. Fotografien aus dieser Zeit zeigen schwarze und weiße Studenten, die bequem auf dem Campus koexistierten.

Die meisten amerikanischen Universitäten hatten zur Zeit der Gründung der Cornell Law School eine Kirche und eine christliche Konfession, der sie angehörten. Die Harvard Universität wurde mit dem Ziel gegründet, „das Lernen voranzubringen und es für die Nachwelt zu verewigen, da man befürchtet, den Kirchen Analphabeten zu überlassen“. Die Yale Universität wurde unter strikter Einhaltung des orthodoxen Puritanismus gegründet. Die Universität Princeton wurde von Presbyterianern zum Zweck der Ausbildung ihrer Geistlichen gegründet.

Cornell wurde ohne Hingabe an eine bestimmte Religion gegründet. Cornells Sage Chapel wurde von dem Geschäftsmann und Philanthropen Henry Sage finanziert, unter der Bedingung, dass „sie niemals einer Sekte übergeben wird“ und dass „Studenten angezogen, aber nicht gezwungen werden sollten, sie zu besuchen“.

Während die Zulassung von Juden an den renommiertesten Universitäten Amerikas offenkundig und später auch privat eingeschränkt wurde, wurden sie an der Cornell offen aufgenommen. Jede Person wurde entsprechend ihren Fähigkeiten aufgenommen, und der Abschluss an der Cornell bedeutete, dass sie die gleichen Anforderungen wie alle anderen Cornell-Absolventen erfüllt hatten.

Während diese Werte der Gleichberechtigung an amerikanischen Universitäten in den letzten Jahrzehnten untergraben wurden, scheinen sie in den letzten Wochen den Todesstoß erhalten zu haben. Insbesondere hat Cornell gerade ein Stipendium für Studenten angekündigt, das auf einem Kriterium beruht – der Hautfarbe der Person. Das Robert ’92 und Carola Jain Cornell Promise Scholarship wird nur an „schwarze Studenten“ vergeben.

Die erste Frage, die ich habe, lautet: Wer ist schwarz? Ist es jemand, der von einem Sklaven in Amerika abstammt? Handelt es sich um jemanden mit mindestens einem Elternteil, einem Großelternteil oder einem Urgroßelternteil, der auf einem Foto erkennbar dunkle Hautfarbe hat? Sind Schülerinnen und Schüler aus Afrika oder nur Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner gemeint? Sind Menschen aus Indien dabei? Aus Jamaika? Werden die Verwalter des Stipendiums DNA-Tests durchführen? Vielleicht basiert es auf der „Ein-Tropfen-Regel“, die von Rassisten und Sklavenhaltern jahrzehntelang benutzt wurde, um Afroamerikaner auszusondern und zu verfolgen. Wird jemand, der sich als Schwarz identifiziert, ausgewiesen werden, wenn er seine „Schwärze“ nicht nachweisen kann?

Jahrelang wurden diese Kriterien schleichend angewendet. Als Teenager wurde ich für ein Stipendium an einer angesehenen Schule abgelehnt, wo man mir mitteilte, dass ich zwar die höchste Punktzahl bei den Tests erreicht hatte, aber „nicht die Art von Person war, die sie unterstützen wollten“.

Als Princeton einen Schüler aus meiner High School aufnahm, war es der Schüler, der die höchsten Leistungen als Nicht-Jude erzielte – 18 weitere qualifizierte Schüler wurden einfach übergangen. Als ich die Schüler für die Aufnahme an der Cornell befragte, stellte ich fest, dass die von mir empfohlenen weißen und asiatischen Schüler nur selten angenommen wurden.

Das Abgleiten der Cornell auf diesem rutschigen Hang begann vor Jahren, beschleunigte sich aber in letzter Zeit, wie die Spende von 50 Millionen Dollar durch den Milliardär Robert F. Smith und sein Tech-Stipendiatenprogramm nur für Minderheiten und weibliche Studenten signalisiert.

Es fällt mir schwer zu verstehen, wie ein afroamerikanischer Geschäftsmann, der Milliardär ist, behaupten kann, der „systemische Rassismus“ habe ihn unterdrückt.

Ich war stolz darauf, eine hoch angesehene Universität besucht zu haben, die für ihre hohen Standards bekannt ist, mit einigen der besten Köpfe der Welt konkurriert und kooperiert und die in den Vereinigten Staaten die Messlatte für Chancengleichheit in der Hochschulbildung gesetzt hat.

Ich glaubte an Cornells Motto, dass sogar ein jüdischer Student aus einer Arbeiterfamilie wie ich teilnehmen und sich auszeichnen könnte. Ich schätzte die Umgebung an der Cornell, in der ich saß und mich mit Menschen aller ethnischen, religiösen und klassenmäßigen Hintergründe anfreundete, in der wir uns gleichberechtigt unterhielten, debattierten und feierten, ohne zu hinterfragen, wie einer von uns aufgenommen wurde oder ob einer von uns dorthin gehörte. Für mich ist dieses Gefühl des Stolzes jetzt weg.

Meinungen wie die meine in diesem Artikel werden heutzutage nur noch selten toleriert, insbesondere von „Hochschulen“. Ein Beispiel dafür sind der Boykott und die Proteste gegen den Professor der Cornell Law School William A. Jacobson aufgrund seiner öffentlichen Kritik an der „Black Lives Matter“-Bewegung.

Meine einzige Hoffnung ist, dass Geld immer noch eine Rolle spielt. Als langjähriger Spender für Cornell habe ich der Cornell-Verwaltung mitgeteilt, dass sie nicht länger mit meinen Dollars rechnen können. Ich wende mich an andere Spender, damit sie das Gleiche tun. Vielleicht wird der finanzielle Druck Cornell wieder zu seinen Wurzeln der rassen-, religions- und geschlechtsblinden Politik zurückführen, und wo wahre Freiheit und Gleichheit wieder ein zentraler Wert sein wird, wie von seinen Gründern beabsichtigt.

[Anm. d. Red.: Die Cornell University ist eine US-amerikanische Privatuniversität mit Hauptcampus in Ithaca, New York. Sie ist eine der acht Universitäten der Ivy League und zählt zu den renommiertesten Universitäten der Welt.]

Über den Autor: Bob Zeidman hat einen Abschluss als Bachelor of Arts und einen Bachelor of Science der Cornell University. Er ist ein Erfinder und der Gründer erfolgreicher High-Tech-Firmen im Silicon Valley, darunter Zeidman Consulting und Software-Analyse und forensisches Engineering. Er schreibt auch Romane; sein letzter ist die politische Satire „Gute Absichten“.

Das Original erschien zuerst in The Epoch Times USA (deutsche Bearbeitung von so)

Originalartikel: The Death of the Liberal US University Occurred This Month

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.

