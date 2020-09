Die Vergiftung von Nawalny und der Versuch, die Spuren zu verwischen

Während in Deutschland sich erste Proteste erheben und fordern, endlich wirksame Strafen gegen Russland zu verhängen, stößt dies bei einigen Leuten auf entschiedene Proteste.

Nachdem der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny einem Giftanschlag zum Opfer fiel, wurde er nach tagelangen Versuchen Zeit zu gewinnen, schließlich nach Berlin ausgeflogen. Hier kämpfen die Ärzte weiter um sein Leben. Doch konnte eindeutig bewiesen werden, dass es sich bei dem Gift um das berüchtigte Nervengift Nowitschok handelt, das schon zu sowjetrussischen Zeiten heimlich in Russland entwickelt wurde. Ein Überläufer informierte damals die Weltöffentlichkeit über die Entwicklung biologischer Waffen in Russland, darunter das Nervengift Nowitschok, obwohl dies bereits laut internationalem Vertrag verboten war.

Kein selbstständig denkender Mensch in der westlichen Zivilisation hat auch nur den leisesten Zweifel, dass es sich hier um einen weiteren Mordanschlag des Putin-Regimes handelt. Immer wieder werden Journalisten und Oppositionspolitiker in Russland erschossen oder ermordet. Russland wurde so in ein von Putin und Geheimdienst geführtes brutales Regime verwandelt, nachdem die Sowjetdiktatur zusammenbrach und es anfangs Hoffnung auf eine Demokratisierung gab.

Putin: „Verräter verdienen den Tod“

Aber nicht nur innerhalb Russlands herrscht der Staatsterror. Unverfroren trägt Putin Mord und Terror auch in die westlichen Länder. Mit Giftsubstanzen aus russischen Laboren wurden Oppositionelle mehrfach in London vergiftet oder ermordet. Auch in Wien und jüngst sogar inmitten von Berlin werden Widersacher auf offener Straße ermordet.

Jedes Mal konnten die Spuren bis ins Detail bis in die unmittelbare Nähe des russischen Geheimdienstes verfolgt werden. Nur sein oberster Chef – Putin – leugnet es zwar offiziell, lässt aber gelegentlich verlauten, dass „Verräter den Tod verdienen“.

Die Weltöffentlichkeit ist über diese feigen Morde entsetzt und fordert endlich Bestrafung Russlands. Immer wieder kommt es zu Protesten – jedes Mal verlaufen diese Proteste im Sand und Putin kommt mit ein paar lächerlichen Ausweisungen von russischen KGB-Diplomaten davon.

Es ist ganz offensichtlich, dass die russische Führung den Westen daran gewöhnen will, dass Russland weltweit operieren kann und seine Terrorherrschaft auch auf die Länder Europas ausweiten kann. Noch sind es „nur“ russische Oppositionelle. Doch sammelt man schon andere finstere Gestalten in Moskau, wie jüngst einen gesuchten Wirecard-Manager aus Deutschland, der gerade einen Betrugsschaden von 200 Milliarden Euro angerichtet hatte.

Während in Deutschland sich erste Proteste erheben und fordern, endlich wirksame Strafen zu verhängen, stößt dies bei einigen Leuten auf entschiedene Proteste. Gregor Gysi, als Vertreter der früheren SED wirft sich in den Ring und verdächtigt allen Ernstes die deutschen Stellen Nawalny vergiftet zu haben, um das Projekt der russisch-deutschen Gaspipeline „Nordstream 2“ zu sabotieren. Mit seinem süffisanten Lächeln erklärt er uns, Putin könne es gar nicht gewesen sein – er würde sich doch dadurch nur belasten.

Russischer Regierung steht Wasser bis zum Hals

Welche deutschen Stellen sollen dies den getan haben? Etwa die deutsche Regierung und ihre Stellen? Die Regierung Merkel? Sie ist der Garant für Putin, um das Gasprojekt durchführen zu können. Etwa die SPD – die schon seit Kanzler Schröders Zeiten von Russland ganz offiziell über den russischen Gaskonzern Gasprom einträgliche Stellen verteilt? Man muss sich aber nicht über solch dummdreiste Nebelkerzen Gysis wundern. Noch bevor er unsere Talkshows belagerte, versuchte er 1989 verzweifelt, den sowjetrussischen Präsidenten Gorbatschow in letzter Sekunde zu überreden, die Wiedervereinigung Deutschlands zu verhindern.

Ja skrupellos ist die russische Führung. Warum? Es steht auch ihr das Wasser bis zum Hals. In Ostsibirien demonstrieren furchtlos Zehntausende gegen den „Zaren“. In Weißrussland demonstrieren Hundertausende gegen die völlig von Moskau abhängige Diktatur. Erstmals zeigen die Menschen keine Angst mehr. Überall in Russland gärt es. Die Wirtschaft verfällt, die Armut breitet sich aus. Nur das Militär und der Geheimdienst bereichern sich immer mehr. Unternehmer, die nicht mitmachen, werden verfolgt. Opposition wird unterdrückt.

Putin steht das Wasser bis zum Hals! Er schwingt die Peitsche. Oppositionsführer werden vergiftet oder erschossen. Den Weißrussen droht er unverfroren mit seinen bereitstehenden „Sondertruppen“. Letzte Woche zeigte er der Welt den Film über die Explosion der größten Atomsprengung der Geschichte, die jeden Menschen erschaudern ließ. Warum wohl, Herr Gysi?

Leere Worte des Protests

Von Gysi konnte man nichts anderes erwarten, auch von der Gruppe um Merkel werden wieder nur leere Worte des Protests erwartet. Von der SPD-Führung sowieso nicht, da sie fest mit der russischen Gasprom-Mafia über Schröder verbunden ist. Doch auch aus der AfD meldeten sich „Russland-Versteher“. Es sei ihnen verdächtig aufgefallen, dass Nawalny beim Teetrinken gefilmt wurde, bemerkte der AfD-Sprecher. Keinesfalls dürfe das russisch-deutsche Gasprojekt gefährdet werden.

Aber genau darum geht es liebe AfD-Patrioten. Für Russland ist das Gasprojekt von alles entscheidender Bedeutung. Der Ölpreis ist durch die internationale Corona-Hysterie-Krise gefallen. Russland hat Unsummen in das Gasprojekt mit Deutschland investiert. Es ist aber jetzt schon um fast zwei Jahre verspätet, weil es immer mehr Opposition dagegen gibt.

Halb Europa ist dagegen, die andere Hälfte ist unsicher, die USA voll dagegen. Warum wohl? Weil Trump sein Gas verkaufen will? Wer so kleinkariert denkt, der hat die Zeichen der Zeit nicht verstanden. Es geht nicht um ein paar Dollar mehr. Wer wirklich wissen will, um was es geht, der frage einfach mal die Völker im Osten: Die Balten, die Polen, die Ukrainer, die Georgier. Sie bezahlen gerne ein paar Dollar mehr für US-Flüssiggas, um ihre Freiheit zu erhalten. Aber darum geht es gar nicht.

Deutschland erpressbar machen

Gelingt das deutsch-russische Gasprojekt, dann kann Putin sein verfaulendes Regime nicht nur weiter finanzieren. Nein – er kann dann endlich auch Deutschland erpressen und zum Stillhalten zwingen, um in der Ukraine zum Angriff überzugehen. In der Ukraine hat sich nicht nur ein demokratisches Land entwickelt. Nein – es hat sich sogar im Widerstandskampf gegen Russlands Angriff halten können. Jetzt fordern auch die Weißrussen Demokratie! Und die Ost-Sibirier! Und Kanzlerin Merkel – Putins wichtigste Stütze im Gasprojekt – sitzt auf einem unruhigen Thron, weil plötzlich in Deutschland auch eine demokratische „Querdenker-Bewegung“ das Corona-Regime in Frage stellt.

Es geht um Freiheit und Frieden in Europa! Deshalb die Atombombendrohungen, Giftmorde und Drohungen mit russischen Sonderkommandos.

Politiker aus der CDU, der FDP und den Grünen fordern einen Stopp für das Gasprojekt. Die AfD sollte sich dem anschließen und sich nicht zu Gehilfen von Putins Mordplänen machen. Das wäre bestimmt nicht patriotisch.

Gastautor Bernd Muckenschnabel ist Unternehmer und Publizist.

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.