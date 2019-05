Meinung » Gastkommentar Habermann: „Kühnerts Unfähigkeit aus der Verelendung im Sozialismus zu lernen“

Man könnte sagen: Kühnert ignoriert die Erfahrung eines ganzen Jahrhunderts: die Misswirtschaft, die Verelendung, den Mangel, die Entbehrungen, die staatswirtschaftliche Experimente in allen Ländern, in denen der Sozialismus an die Macht kam.