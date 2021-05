Können die USA Pekings uneingeschränkte Kriegsführung stoppen?

Die Kommunistische Partei Chinas spielt ein Spiel auf Leben und Tod, wobei der Tod und das Unheil der Welt ihr Wetteinsatz ist.

Der US-Kongress stimmte kürzlich dafür, das Gesetz zum Strategischen Wettbewerb für 2021 (Strategic Competition Act of 2021) voranzutreiben. Das ist das erste Mal seit Jahrzehnten, dass sowohl Demokraten als auch Republikaner eine harte Haltung im Umgang mit dem chinesischen Regime einnehmen wollen.

Nach Jahrzehnten der Globalisierung entwickelten China und die USA eine sehr komplexe und voneinander abhängige Beziehung. Die USA werden sich zunehmend bewusst, dass es katastrophale Folgen haben wird, wenn sie Kompromisse mit einem verrückten Gegner eingehen.

Für die USA ist das ehrlich gesagt eine schwierige Entscheidung, der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) an allen Fronten in Form von Gesetzen entgegenzutreten. Doch nachdem es das große Hindernis der vielen Interessengruppen überwand, verkündete Washington schließlich offen seine Entschlossenheit, dies zu tun.

Krieg mit allen Mitteln gegen die USA

Einigen Experten zufolge würden die USA und China in einer „Grauzone“ aufeinanderprallen – der Aggressor sei dabei das chinesische Regime.

Der Begriff „Grauzone“ wurde schon oft verwendet und bezieht sich auf Auseinandersetzungen in der Zone zwischen Krieg und Frieden. Ich mag dieses Konzept nicht, weil es die wirkliche Situation verschleiert – einen „uneingeschränkten Krieg“ gegen die USA, den die KPC seit dem 4. Juni 1989 führt, also seit über 30 Jahren.

Das Konzept der uneingeschränkten Kriegsführung wurde von der KPC eingeführt. Ihr zufolge sollten künftige Kriege mit „allen Mitteln, einschließlich bewaffneter oder unbewaffneter Gewalt, militärischer und nicht-militärischer, sowie tödlicher und nicht-tödlicher Mittel geführt werden, um den Feind zu zwingen, die eigenen Interessen zu akzeptieren“.

Das schrieben zwei chinesische Militäroffiziere, Qiao Liang und Wang Xiangsui, in ihrem Buch „Uneingeschränkte Kriegsführung“. Dieses Konzept entstammt der Spielermentalität der KPC nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion: entweder aufgelöst werden oder die Welt erobern.

Die KPC spielt ein Spiel auf Leben und Tod, wobei der Tod und das Unheil der Welt ihr Wetteinsatz ist.

Pandemien als Waffe der KP Chinas

Chi Haotian, Verteidigungsminister der KPC von 1993 bis 2003, war die erste Person, die dieses Konzept erklärte. Seiner Meinung nach könnten anstelle eines Atomkrieges mit schweren Verlusten auf beiden Seiten biologische Waffen und andere tödliche Waffen gegen die USA eingesetzt werden.

Ein Jahr nach dem Ausbruch von SARS (Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom) in China, wurde festgestellt, dass das Virus im Jahr 2004 zweimal aus einem Pekinger Labor entwichen ist. Um zu verhindern, dass sich ein ähnlicher Vorfall wiederholt, bat Peking die französische Regierung darum, China bei der Einrichtung von P4-Laboren zu unterstützen. Das KP Regime entsandte viele Experten, damit diese sich an der Virusforschung in den USA und auf der ganzen Welt beteiligen und gab viel Geld aus, um Viruslabore in Hongkong einzurichten.

Darüber hinaus befinden sich chinesische Experten in den wichtigsten biochemischen Laboren in Nordamerika und Kanada, von denen bereits einige in den letzten Jahren von China aufgekauft und fusioniert wurden.

Die COVID-19-Pandemie ist Teil der uneingeschränkten Kriegsführung der KPC geworden, um die Verteilung der globalen Ressourcen voll auszunutzen und Handel und Ressourcen als ihre Waffen einzusetzen. Sogar medizinische Güter sind zu Waffen Pekings geworden.

Ein weiteres wichtiges Element der uneingeschränkten Kriegsführung sind die Geheimagenten der KP Chinas, die in die USA und die ganze Welt entsandt wurden. Es gibt jetzt eine große Anzahl von Agenten im Westen, die sich selbst als „Pro-Kommunisten“ bezeichnen. Viele von ihnen sind bereits Staatsbürger der Länder geworden, in denen sie sich aufhalten.

Die KP Chinas machte sich westliche Institutionen zunutze, um ihren Agenten zu erlauben, Vereinigungen zu gründen, um die Infiltration und Angriffe des Regimes durchzuführen. Diese Vereinigungen sind eine Unterstützung für lokale Beamten, um die regionale Politik zu beeinflussen.

Im vergangenen Jahr – während des anfänglichen Ausbruchs der Pandemie – mobilisierte Peking chinesische Firmen und Vereinigungen im Ausland, um Masken zu kaufen und nach China zu schicken, was die uneingeschränkte Kriegsführung der KPC demonstrierte.

Medien und Tech-Giganten als Waffen der Partei

Ein besonderes Schlachtfeld der uneingeschränkten Kriegsführung ist die Übernahme, Gründung und Infiltration von Medien durch die KP Chinas im Ausland. Die Lügen der KPC konnten die Menschen auf der Welt täuschen. Selbst Amerikas Mainstream-Medien sind zu Gefangenen der Partei geworden und helfen der KPC, ihre Lügen und Propaganda zu verbreiten.

Die NBA und Hollywood gerieten ebenfalls unter den Einfluss der Kommunistischen Partei Chinas. Amerikas Tech-Giganten und soziale Medien wie Facebook machten einen Kotau vor China. Bill Gates, der weltweit einen großen Einfluss hat, macht kein Geheimnis daraus, dass er auf der Seite der KPC steht.

In den letzten Jahren machte die KP Chinas auch keinen Hehl aus ihrer Absicht, die USA und den Westen zu erobern. Di Dongsheng, stellvertretender Dekan der Fakultät für internationale Studien an der Renmin-Universität in Peking, meinte während der US-Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr, dass Peking einen enormen Einfluss auf hochrangige US-Politiker und die Wall Street habe.

Jin Canrong, Professor und stellvertretender Dekan der Fakultät für internationale Studien an der Renmin-Universität und Berater des chinesischen Staatschefs Xi Jinping, sagte in einer Rede im Juli 2016: „Wir haben alte Freunde im Machtkern der USA.“

Tatsächlich sind viele chinesische Kommunisten, die die USA infiltriert haben, bereits eingebürgert worden. Außerdem können sie an den Wahlen in den USA teilnehmen, was von Peking kontrolliert werden kann. Sie nutzen die vielen Organisationen, die sie gegründet haben, und das Geld, das sie in den USA verdient haben, um der KPC zu helfen, ihre uneingeschränkte Kriegsführung gegen die USA umzusetzen.

Zudem bildeten diese pro-kommunistischen Gruppen durch chinesische soziale Medien wie WeChat eine störende Kraft, die stark genug ist, um die US-Wahlen zu beeinflussen – und sie identifizieren sich tatsächlich als „Amerikaner“. Das ist das eigentliche Problem, mit dem Amerika zu tun hat.

Die KP Chinas weiß, welchen Einfluss sie hat, also begann das Regime damit, die USA offen herauszufordern. Yang Jiechi, ein Mitglied des Politbüros der KPC und Direktor des Büros für auswärtige Angelegenheiten, hielt im März in Alaska eine 17-minütige Rede, die als eine offene Herausforderung angesehen werden kann. Die ‚“Wolfskrieger“-Diplomaten der Partei sind sehr mutig. Sieht die internationale Gemeinschaft das?

Die KP Chinas hat Amerika seit 30 Jahren an vielen Fronten durch uneingeschränkte Kriegsführung angegriffen. Wachen die USA jetzt endlich auf?

Der US-Kongress hat endlich erkannt, dass er etwas gegen das chinesische Regime unternehmen muss. Ich hoffe, dass es noch nicht zu spät ist und dass der „Strategic Competition Act“ bald Gesetz wird.

Guppy Dong (Pseudonym) war ein Regierungsbeamter in Festlandchina, bis er wegen seiner Teilnahme an den Protesten auf dem Platz des Himmlischen Friedens zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Nach seiner Entlassung arbeitete er als Journalist und Redakteur für mehrere chinesischsprachige Publikationen. Außerdem war er CEO eines an der Shanghaier Börse notierten Unternehmens, Geschäftsführer einer Beratungsfirma und Gastprofessor an der Hong Kong University of Science and Technology. Er schrieb viele Artikel über die Kommunistische Partei Chinas. 2018 floh er aus China und lebt jetzt in den USA.

Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times USA unter dem Titel: Does the US Have Time to Counter Beijing’s Unrestricted Warfare? (deutsche Bearbeitung von as)

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.

