„Mit Allahs Hilfe Juden töten”: Die Hamas hat dieselbe Philosophie wie sie Hitler hatte

Foto: SAID KHATIB/AFP via Getty Images

Palästinenser schicken Sprengsätze mit Ballons nach Israel. Symbolbild. Foto: SAID KHATIB/AFP via Getty Images

1933 las Winston Churchill Adolf Hitlers Buch, „Mein Kampf“. Er verstand früh, was nur wenige Politiker dieser Zeit erkannten: Verhandeln und Beschwichtigen funktioniert nur mit rationalen und moralischen Menschen.

Hitler war eindeutig irrational in seinem Vorhaben, entsetzliche Gräueltaten auszuführen. Außerdem war er eindeutig nicht moralisch. Hitler war so fanatisch in seiner Ideologie, dass ihn nichts weniger als ein Krieg aufhalten würde. Churchill drückte es so aus: „Die Beschwichtigung Hitlers durch das Vereinigte Königreich füttert ein Krokodil. Man kann nur hoffen, dass es das Vereinigte Königreich zuletzt frisst.“

Es dauerte sieben Jahre, bis die britischen Politiker erkannten, dass Churchill mit seiner Einschätzung Hitlers richtig lag und ihn zum Premierminister ernannten. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte Nazi-Deutschland bereits Polen, die Tschechische Republik, Frankreich und die Benelux-Länder Luxemburg, Belgien und die Niederlande überfallen.

Unzählige Leben wären gerettet worden, wenn die Menschen ihre hoffnungsvollen Illusionen über die universelle Gutherzigkeit der Menschheit aufgegeben und Churchill geglaubt hätten, als er sagte, dass Verhandlungen nicht funktionieren würden.

Hitler meinte, was er in „Mein Kampf“ schrieb, ernst. Aber die Leute wollten nicht wahrhaben, dass eine so schreckliche Philosophie an Boden gewinnen könnte. Wir sehen heute eine parallele Situation mit der Islamischen Widerstandsbewegung (Hamas).

Die Hamas schreibt in ihrer Charta konsequent über die Tötung von Juden. Aus irgendeinem Grund wollen die Biden-Administration und viele der Linken ihre Drohungen nicht ernst nehmen. Stattdessen fordern sie einen Waffenstillstand von Israelis, die nur versuchen, sich zu verteidigen.

Im Jahr 2019 sagte Fathi Hammad, ein hochrangiger Hamas-Führer, zu einer Gruppe von Palästinensern: „Es gibt überall Juden. Wir müssen jeden Juden auf dem Planeten Erde angreifen! Wir müssen sie mit Allahs Hilfe abschlachten und töten. Wir werden sie zerfleischen und in Stücke reißen.“ Hammad forderte später: „Leute von Jerusalem, wir wollen, dass ihr die Köpfe der Juden mit Messern abschneidet.“

US-Präsident Joe Biden muss sich von Churchill ein Vorbild nehmen und die Hamas als das akzeptieren, was sie sind: unmoralische, antisemitische Mörder, deren ultimatives Ziel gemäß ihrer offiziellen Charta es ist, „das Banner Allahs über jeden Zentimeter Palästinas zu erheben“, selbst wenn das bedeutet, Israel „auszulöschen“, wie es „andere vor ihm“ getan haben.

Die Hamas hat sich der Vernichtung der Juden verschrieben. In Artikel 13 ihrer Charta heißt es: „Ansätze zum Frieden, die sogenannten friedlichen Lösungen und die internationalen Konferenzen zur Lösung der Palästinafrage stehen sämtlichst im Widerspruch zu den Auffassungen der Islamischen Widerstandsbewegung… Für die Palästinafrage gibt es keine andere Lösung als den Djihad… Die Initiativen, Vorschläge und Internationalen Konferenzen sind reine Zeitverschwendung und eine Praxis der Sinnlosigkeit.“

Die Hamas will keinen Frieden oder einen Waffenstillstand. Sie wollen die Auslöschung der Israelis.

Die Antwort auf die drohende Auslöschung Israels kann kein Waffenstillstand sein, wie ihn die Biden-Administration fordert. Selbst wenn es einen Waffenstillstand gäbe, stellt die Hamas klar, dass es keine echte Konfliktlösung geben würde.

Die Hamas ist nicht bereit, mit Israel zu verhandeln und erklärt: „Wir werden Israel niemals anerkennen oder aufhören, für unser Land zu kämpfen.“ Die Hamas wird niemals einem Waffenstillstand zustimmen. Sie verkündete: „Uns zu entwaffnen ist wie Satan, der vom Himmel träumt. Niemand kann uns die Waffen wegnehmen.“

Politiker, die zu einem Waffenstillstand aufrufen, akzeptieren ein weiteres Jahrzehnt des Todes und der Zerstörung, wenn die israelisch-palästinensischen Verhandlungen scheitern. Ari Fleischer hat es auf den Punkt gebracht: „Wenn die Hamas abrüsten würde, gäbe es keine Gewalt. Wenn Israel abrüsten würde, gäbe es kein Israel.“

Stattdessen muss Amerika eine Art Entnazifizierungsprogramm der Alliierten Nationen von 1945 durchführen. Genauso wie wir alle bürgerlichen Führer, Lehrer und Politiker in Deutschland und Österreich, die die Nazi-Propaganda unterstützten, ausgemerzt und ins Gefängnis geworfen haben, müssen wir die Ideologie der Hamas aus Palästina ausmerzen.

Wir können nicht zulassen, dass die nächste Generation von Palästinensern die Mission der Hamas, den gewaltsamen Völkermord an den Juden, weiterführt.

Wie mit Hitler während des Zweiten Weltkriegs kann mit der Hamas nicht verhandelt werden. Die Hamas will die 9 Millionen Juden in Israel töten. Die amerikanische Regierung muss wie Churchill aufstehen und der Bedrohung, die die Hamas für alle Israelis darstellt, entgegentreten.

www.Gingrich360.com

Newt Gingrich, ein Republikaner, diente von 1995 bis 1999 als Sprecher des Repräsentantenhauses und kandidierte 2012 als Präsidentschaftskandidat.

Das englische Original erschien zuerst in der englischen Ausgabe der The Epoch Times unter dem Titel: It’s Time to Stop Feeding the Crocodile in Gaza. (deutsche Bearbeitung von ha)



Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!