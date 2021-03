Newt Gingrich: Warum Sie das CNN-Gerede von „Bürgerkrieg unter Republikanern“ ignorieren sollten

Der Republikaner und Ex-Politiker Newt Gingrich analysiert die personelle Ausrichtung der republikanischen Partei nach der Konservativen-Konferenz CPAC, die am vergangenen Wochenende stattfand. Neben dem Hauptakteur Donald Trump findet er zwei weitere Personen hochinteressant für die Zukunft.

Matt Schlapps Entscheidung, die Conservative Political Action Conference [CPAC] von Washington, DC nach Orlando, Florida zu verlegen, war brillant. Niemand wusste, wie gut diese Entscheidung letztlich für die konservative Bewegung sein würde.

Washington ist das Herz des Sumpfes. Seine Nachrichtenmedien sind toxisch und nur auf Propaganda ausgerichtet. Die Lobby-Firmen, die Bürokratie und das gesellschaftliche Leben werden alle von den Demokraten dominiert.

In den letzten Jahren haben der Hass auf Trump und die Angst vor COVID-19 Washington zu einem dunklen und düsteren Ort für Konservative gemacht.

Im Gegensatz dazu ist Florida auf dem Vormarsch. Unter dem früheren Gouverneur Rick Scott und dem jetzigen Gouverneur Ron DeSantis hat Florida eine kompetente, aber begrenzte Regierung – und eine viel niedrigere Steuerlast als Staaten wie New York (wo die bürokratischen Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes pro Kopf etwa doppelt so viel ausgeben wie in Florida).

Das Ergebnis ist eine freundliche und positive Reaktion auf Neuankömmlinge und ein Glücksniveau, das jeden sonnigen Tag noch verstärkt.

Die Washingtoner Medien sind besessen von einer bestimmten Fantasie. Wie Chris Cillizza [CNN] in seiner 101-Reihe schrieb, gibt es einen „Bürgerkrieg im Herzen der Republikanischen Partei“.

Auf der CPAC war es jedoch offensichtlich, dass es keinen Bürgerkrieg gibt. Die winzige Anzahl von potenziellen republikanischen Rebellen war einfach nicht eingeladen, und ihre Abwesenheit war meist irrelevant.

Weiter mit Trump-Ideen

Die Straw Poll-Umfrage beim CPAC ergab, dass 95 Prozent der Teilnehmer dafür waren, dass die Republikanische Partei mit den Ideen von Präsident Trump weitermacht. Nur 3 Prozent waren gegen die Trump-Ideen und 2 Prozent waren unentschieden.

Bei einem Verhältnis von 31 zu 1 ist es unmöglich, sich einen Bürgerkrieg vorzustellen – und unaufrichtig, zu suggerieren, er sei im Gange oder sogar wahrscheinlich.

Die Ideen von Präsident Trump erfahren eine viel größere Unterstützung, als die Idee, dass er nochmal als möglicher Präsidentschaftskandidat antritt. Während Trumps Ideen 95 Prozent Unterstützung haben, würde der ehemalige Präsident in einer Vorwahl bislang nur auf 55 Prozent kommen, wobei Gouverneur DeSantis mit 21 Prozent an zweiter Stelle liegt.

Dennoch steht es außer Frage, dass das Herz der GOP [Grand Old Party = Republikaner] Trump gehört. Er hielt eine solide Rede, und die Menge liebte ihn. Er war eindeutig der erste große Gewinner auf der CPAC. Seine Ankündigung, dass er nicht zu einer dritten Partei wechseln würde, war wichtig – und ein großer Schritt in Richtung großer republikanischer Siege im Jahr 2022.

Er hielt also eine unglaublich starke Rede. Aber als langjähriger Erbauer von Parteien muss ich seinen Fokus ablehnen, Republikaner besiegen zu wollen. Es gibt 50 Demokraten, auf die wir uns konzentrieren sollten, um sie im Senat zu schlagen, bevor wir uns um einen einzigen Republikaner kümmern. Es gibt 221 Demokraten im Repräsentantenhaus, auf deren Niederlage wir uns konzentrieren sollten, bevor wir in Erwägung ziehen, gegen einen einzigen Republikaner zu kämpfen.

Für 2022 sollte sich Präsident Trump darauf konzentrieren, die Sprecherin Nancy Pelosi durch einen Sprecher Kevin McCarthy zu ersetzen. Wenn eine lokale Bezirkspartei einen Aufständischen gegen einen unzuverlässigen oder feindlichen republikanischen Amtsinhaber unterstützen will, ist das ihr Vorrecht. Es ist eine Verschwendung von Ressourcen und ein destruktives Signal für die Partei, wenn ein nationaler Führer Zeit damit verbringt, seine eigene Partei zu schlagen, wenn es so viele Demokraten gibt, die viel schlechter für unsere Agenda und Werte sind.

Hoffnungsträger Ron DeSantis, Überraschung Kristi Noem

Wenn Präsident Trump der größte Gewinner bei CPAC war, muss Gouverneur DeSantis der zweite große Gewinner sein. Die Tatsache, dass er in einer Vorwahl, in der er gegen Präsident Trump antreten würde, 21 Prozent bekommen würde, ist eine echte Anerkennung für DeSantis Führung. Die Tatsache, dass Gouverneur DeSantis in einer Vorwahl, bei der Trump nicht antreten würde, 43 Prozent der Stimmen erhalten würde, ist erstaunlich. Er ist eindeutig der Nicht-Trump-Spitzenkandidat und dazu bestimmt, ein großer Star in den Jahren 2022 und 2024 zu werden.

Der andere große Gewinner war eine kleine Überraschung. Ich kenne und bewundere Gouverneurin Kristi Noem, seit sie Mitglied des US-Repräsentantenhauses ist. Sie ist eine charismatische, energiegeladene und intelligente Verfechterin eines vernünftigen Konservatismus. Sie ist auch eine effektive Gouverneurin gewesen und ihre Bilanz macht die Gouverneure Andrew Cuomo, Gavin Newsom und die anderen linken Führer zum Gespött.

Bis zum CPAC war Gouverneurin Noem jedoch relativ unbekannt. Ihre Rede in Orlando machte sie zu einer nationalen Größe, und die CPAC-Teilnehmer bekräftigten dies, als sie sie in der Nicht-Trump-Vorwahl mit 11 Prozent der Stimmen auf Platz zwei setzten. Damit lag sie vor Donald Trump Jr., Außenminister Mike Pompeo und Senator Ted Cruz. Sie wird eindeutig zu einer wichtigen nationalen Figur.

Für die konservative Bewegung war dies eine unglaublich starke CPAC. Sie bewies, dass es eine gut bestückte republikanische Bank mit einer Menge Talent gibt – und eine positive, optimistische Vision für ein besseres Amerika.

Von Gingrich360.com.

Der Republikaner Newt Gingrich diente als Sprecher des Repräsentantenhauses von 1995 bis 1999 und war Präsidentschaftskandidat im Jahr 2012.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: The Three Winners at CPAC 2021 (deutsche Bearbeitung von mk)

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.

