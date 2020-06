Ohne Einschränkungen: Barr und Durham müssen auch gegen Obama und Biden ermitteln

Um die sogenannte Russland-Affäre lückenlos aufklären zu können, muss Generalstaatsanwalt Barr auch gegen Barack Obama und Joe Biden ermitteln.

Vor etwa einer Woche machte US-Generalstaatsanwalt William Barr in einem Interview mit Maria Bartiromo von „Fox-News“ zwei bemerkenswerte Aussagen.

Die erste war: Wir werden wahrscheinlich bis Ende des Sommers einige wichtige Informationen aus der Untersuchung des US-Staatsanwalts John Durham über die Hintergründe der sogenannten Russland-Affäre erfahren.

Daraus ergab sich die Schlussfolgerung, dass einige Personen rechtlich einer gewissen Gefahr ausgesetzt sind. Barr nannte diese Personen nicht beim Namen. Aber wir können uns vorstellen, dass damit unter anderem die Herren Brennan, Comey, Clapper, Strzok und McCabe gemeint sind.

Es ist auch bemerkenswert, dass genau diese Personen plötzlich aus dem Blickpunkt der Öffentlichkeit verschwunden sind. Sie sind weder auf „MSNBC“ noch „CNN“ zu sehen und selbst auf Twitter hört man von diesen Leuten nichts mehr – vielleicht auf Anraten ihrer Anwälte.

Das ist alles etwas Gutes. Möge der Gerechtigkeit endlich Genüge getan werden.

Bei Barrs zweitem wichtigem Punkt zogen jedoch einige in den konservativen und liberalen Kreisen ihre Augenbrauen hoch. Barr versicherte, dass gegen den ehemaligen Präsidenten Barack Obama und den ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden nicht ermittelt werde.

Die Gründe für diese Aussage sind verständlich. Der US-Generalstaatsanwalt sagt seit langem, dass er die Politik aus der Justiz heraushalten wolle. Dazu gibt es auch eine gewisse Berechtigung. Er könnte befürchten, dass eine Anklage gegen Obama und/oder Biden (oder andere Persönlichkeiten) die USA noch weiter spalten würde. Ein Land, das bereits so tief gespalten ist wie nie zuvor seit dem Bürgerkrieg.

Natürlich hält dieser Umstand die andere Seite, die US-Präsident Donald Trump untersuchte und weiterhin untersucht, nicht auf. Aber wie Gandhi schon sagte: Irgendwo muss das „Auge um Auge“ auch einmal aufhören.

Nichtsdestotrotz stimmt hier etwas nicht – und es verschärft sich. Denn erst neulich wurden wir durch die Veröffentlichung einer weiteren bisher „verlorenen“ Seite mit Notizen – voller Schwärzungen – aus dem Justizministeriums, auf das Geschreibsel des in Ungnade gefallenen FBI-Schwerenöter Peter Strzok hingewiesen.

In der Notiz berichtet Strzok über ein Treffen im Oval Office im Januar 2017. Das Treffen fand mit dem damaligen Präsidenten und dem Vizepräsidenten, James Comey (dem damaligen Direktor des FBI) und Susan Rice, einer Frau von bemerkenswerter Loyalität, statt.

Das Thema des Tages war Trumps damaliger nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn und seine (angeblich verdächtigen) privaten Telefongespräche mit dem russischen Botschafter Kisljak.

Obama schrieb Rice in einer E-Mail, dass die Untersuchung gegen Flynn „nach Vorschrift“ durchgeführt werden müsse. Seltsamerweise schickte Rice sich die E-Mail Wochen später erneut selbst auf ihren E-Mail-Account. Strzok jedoch zitierte Obama und sagte: Der Präsident hätte gefordert, dass die „richtigen Leute“ die Untersuchung durchführen sollten.

Diese Aussage ist deutlich anders als die Forderung nach einer Untersuchung „nach Vorschrift“. In derselben Notiz schreibt Strzok, es gebe keine Beweise dafür, dass Flynn ein Verbrechen begangen habe. Zudem habe Comey angegeben, dass die Telefongespräche mit Kisljak „legitim erscheinen“.

Nichtsdestotrotz gingen die Ermittlungen, wie wir wissen, weiter. Und weiter. Obama hat offenbar die „richtigen Leute“ gefunden und eingesetzt.

Was seinen Handlanger Joe Biden betrifft, so drängte dieser offenbar darauf, dass gegen Flynn wegen eines Verstoßes gegen das Logan-Gesetz ermittelt werden sollte. Der Logan-Act ist ein obskures, Hunderte von Jahren altes Gesetz, das nie angewandt wurde, und das viele für verfassungswidrig halten – nicht, dass dies den Vizepräsidenten, von dem bekannt ist, dass er an der juristischen Fakultät plagiiert hat, besonders gestört hätte.

Der Auslöser für das Hin und Her, über das Strzok berichtet – dem ich umso mehr geneigt bin zu glauben, da es so lange vor der Öffentlichkeit verborgen war – war Obamas tiefer Hass auf Flynn. Flynn war unter anderem ein Gegner des geheiligten Iran-Geschäfts des ehemaligen Präsidenten. Damit war Flynn in Obamas Augen, wie er selbst zu Trump sagte, das Äquivalent von Kim Jong-un.

Sprechen wir über die Motivation für ein Verbrechen.

Okay, nichts davon ist notwendigerweise beweiskräftig, aber das alles ist weit mehr als das, was uns erzählt wird. Was die sogenannte Russland-Affäre überhaupt erst in Gang gesetzt hat, war ein vages und harmloses Gespräch zwischen dem pensionierten, australischen Politiker Alexander Downer und George Papadopoulos, einem Berater Trumps während des US-Wahlkampfes 2016.

Womit wir wieder bei US-Generalstaatsanwalt Barr und seiner Verantwortung wären. Barr muss wissen, dass ohne eine vollständige Untersuchung, die Obama und Biden mit einschließt, die unglaubliche Geschichte eines Verrats niemals zum Ende kommen wird.

Wenn Obama ohne weiteres davon kommt und es nicht den Kern von Obamagate – wie viele es nennen – darstellt, dann muss Obama von Barr und Durham vollständig entlastet werden. Dann müssen sie uns aber auch erklären, wie die Russland-Ermittlungen und alles was folgte, ohne Obama hätte geschehen können.

Andernfalls wird es nicht nur so sein, dass es die Tausenden bereits veröffentlichten Bücher über diese Sache gibt, sondern es wird auch ebenso viele Verschwörungstheorien geben, von denen mindestens eine wahr ist.

Sie werden das Land auf eine tiefere, anhaltendere Weise gespalten haben, indem sie die Rechtsstaatlichkeit in diesem Vorgang außer Kraft gesetzt haben. Dann wird es nie mehr dasselbe sein.

Ich fühle mit Barr, der mir in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswerter Mann zu sein scheint. Er hat jetzt seine größte Herausforderung. Ich hoffe inständig, dass er uns nicht im Stich lässt.

Über den Autor: Roger L. Simon ist ein preisgekrönter Autor, Oscar-nominierter Drehbuchautor und Mitbegründer von PJ Media. Seine jüngsten Bücher sind „Ich weiß am besten: Wie moralischer Narzissmus unsere Republik zerstört, wenn sie es nicht schon getan hat“ (Sachbuch) und „Die Ziege“ (Belletristik).

Das Original erschien zuerst in The Epoch Times USA (deutsche Bearbeitung von so)

Originalartikel: No Holds Barred: Barr, Durham Must Investigate Obama and Biden Too

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.

