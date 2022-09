Sind Impfverweigerer Straftäter?

Ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags hat die möglichen Strafen für Impfverweigerer unter die Lupe genommen. Für Jurist Christian Moser fehlt jedoch eine ausreichende Prüfung der Vorlage durch den Dienst. Ein Kommentar.

In Kürze wird der Bundestag über die allgemeine Impfpflicht entscheiden. Damit wird er auch darüber entscheiden, wie diese durchzusetzen sei. In Vorbereitung dieser Debatte hat der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages auf Anfrage von Abgeordneten am 3. Dezember 2021 unter dem Aktenzeichen WD 3 -3000 -199/21 Stellung genommen zu der Frage, mit welchen Mitteln eine allgemeine Impfpflicht durchgesetzt, oder deren Verweigerung bestraft werden könne.

In seiner Antwort führt der Wissenschaftliche Dienst zunächst allgemein die Tatbestandsmerkmale der Verhältnismäßigkeit auf und gliedert sodann die in Frage kommenden Rechtsfolgen. Diese bestehen einerseits im Verwaltungszwang, andererseits in verschiedenen Sanktionsmöglichkeiten. Die zu den einzelnen Punkten knapp gehaltene Stellungnahme nennt im Wesentlichen nur die zu prüfenden Gesichtspunkte, ohne eine solche Prüfung tatsächlich vorzunehmen.

Z. B. wird hinsichtlich der Strafbarkeit einer Impfverweigerung gemäß § 74 I InfSG lediglich festgestellt, dass auch die Verweigerung einer Impfung zu der durch § 74 I InfSG inkriminierten „Verbreitung“ des Covid-19-Virus beitragen könne. Es fehlen jegliche Erörterungen zu der Frage, ob die Verweigerung der Impfung tatsächlich diese Folge hat. Dies, obwohl nach derzeitigem Stand der Wissenschaft und der statistischen Erhebungen auch die Geimpften – teilweise sogar gerade die Geimpften – zur Verbreitung des Virus beitragen. Hier fehlt es schon an der für eine Strafbarkeit notwendigen Kausalität. Zu dieser Frage stellt der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages lediglich fest:

„Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit dieser Sanktionsregelung werden, soweit ersichtlich, nicht erhoben. Es sind auch keine Gründe ersichtlich, aus denen sich diese gerade im Falle einer Corona-Impfpflicht ergeben könnten.

Wenn eine COVID-19-Impfpflicht durch Gesetz eingeführt würde, stünde es dem Gesetzgeber frei, entsprechende Straf-oder Ordnungswidrigkeitstatbestände bei Zuwiderhandlung zu definieren.“

Hinsichtlich der Anwendung unmittelbaren Zwanges zur Vorname der Impfung selbst, weist der Wissenschaftliche Dienst immerhin darauf hin, dass die Verabreichung der Impfung mit Gewalt ein schwerer Eingriff in die körperliche Unversehrtheit sei und deshalb hohen Hürden begegne, meint allerdings, dass die Ausübung des Zwanges durch Verhängung von Geldbußen bis zu 25.000 Euro demgegenüber milde einzustufen sei. Hierdurch entsteht der Eindruck, dass man sich die Gewalt sparen könne, wenn man denn mit hohen Geldauflagen nur ausreichend existenziellen Druck aufbaue.

Eine Auseinandersetzung mit Tatsachen findet nicht statt

So liest sich diese Stellungnahme für den ratsuchenden Abgeordneten insgesamt höchst unspektakulär. Es werden lediglich die grundsätzlichen Voraussetzungen für eine Vollstreckung und die möglichen Mittel einer Vollstreckung aufgezählt. Eine Auseinandersetzung mit Tatsachen findet nicht statt. Der einzige leise Hinweis darauf, dass die benannten Voraussetzungen anhand des Sachverhaltes tatsächlich zu prüfen wären, findet sich in dem lapidaren Hinweis, dass „Bedenken nicht ersichtlich“ seien.

Nun mag ein Nüchterner meinen, das sei eben ein in sachlichem Tone verfasstes Werk, das lediglich ohne Zorn und Eifer die Rahmenbedingungen einer Impfpflicht-Vollstreckung aufzeige. Ist das die Arbeit, die man vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages zu erwarten hat?

Derselbe ist mit juristischen Fachleuten besetzt und beantwortet Anfragen aus dem Bundestage, also von den zukünftigen Entscheidungsträgern, die selbst nicht ausreichende juristische Kenntnis haben, um die rechtliche Bedeutung der anstehenden Fragen zu überblicken. Damit kommt dem Wissenschaftlichen Dienst die Aufgabe zu, den Entscheidungsträgern die rechtlich gegebenen Grenzen und wesentlichen Entscheidungsgrundlagen vor Augen zu führen.

Ganz besonders gilt dies für den Schutz der Grundrechte. Jedes Gesetz greift in Grundrechte ein. Das Grundgesetz sieht deshalb vor, dass jedes Gesetz ausdrücklich zu zitieren hat, welche Grundrechte von ihm betroffen werden. Darum hat der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages den gesetzgebenden Abgeordneten aufzuzeigen, inwieweit hier Grundrechtseingriffe drohen. Und zwar nicht nur, dass grundsätzlich solche drohen – das ist ja immer da Fall – sondern welche und in welcher Schwere! Dies ist keine politische, sondern im Kern eine rechtliche Frage. Inwieweit die gegebenen und so aufgezeigten Grenzen vom Gesetzgeber mit Leben gefüllt werden, mag eine politische Frage sein, sie bewegt sich dann aber im vom Grundgesetz vorgegebenen Rahmen.

Kein Hinweis auf Schadwirkungen der Covid-19-Impfungen

Hierzu schweigt sich die Auskunft des wissenschaftlichen Dienstes vollkommen aus. Kein Hinweis findet sich auf die Schadwirkungen der Covid-19-Impfungen. Ich bezeichne sie bewusst so, weil die Hauptwirkung dieser Impfung, nämlich der Schutz vor einer Infektion, nicht gegeben ist. Wo es keine Hauptwirkung gibt, gibt es begrifflich keine „Neben“-Wirkungen.

Trotzdem soll diese Impfung ggf. mit Zwangsmitteln verabreicht werden. Das steht nicht nur in keinem Verhältnis, sondern ist nichts anderes als ein tätlicher Übergriff. Der Wissenschaftliche Dienst versucht nicht einmal, hier eine Güterabwägung vorzunehmen. Aus allgemein zugänglichen Informationsquellen leicht ersichtliche schwere tatsächliche Bedenken werden – wie oben zitiert – von ihm schlicht negiert.

Mag die an ihn herangetragene Fragestellung zwar nicht die Impfpflicht an sich betreffen, sondern deren Vollstreckung, so sollte aber gerade hier ein besonderes Augenmerk auf den Grundrechten liegen, da gerade durch die Vollstreckung am intensivsten in die Grundrechte eingegriffen wird. Hier soll der Zwang geregelt werden, mit dem diejenigen belegt werden sollen, die ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit wahren möchten.

Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages vermittelt so den Entscheidungsträgern das Gefühl, eine völlig unproblematische Entscheidung zu treffen und damit sich bedenkenlos über die körperliche Unversehrtheit der zu Impfenden hinwegsetzen zu dürfen. Selbst da, wo er auf Zwang durch Geldauflagen als milderes Mittel verweist, übersieht er völlig, dass auch dies letztlich auf denselben körperlichen Eingriff hinausläuft, nur eben durch gebeugten statt gebrochenen Willen.

Braucht man dann noch einen Wissenschaftlichen Dienst?

Hat irgendjemand aus dem Bundestag, namentlich die Fragesteller, hier einmal nachgefasst? Gibt es bei den Abgeordneten überhaupt das Gefühl, nicht ausreichend informiert worden zu sein? Interessiert sie das überhaupt? Anscheinend geben sich diejenigen, die über solche Gesetze abzustimmen haben, damit zufrieden, nicht ausreichend informiert zu werden. Das lässt befürchten, dass auch die eigene Recherche der Abgeordneten zu tatsächlichen Vorfragen wie Impfnebenwirkungen, tatsächliche Auslastung des Gesundheitssystems, vorrangige Reform des Gesundheitssystems, Möglichkeiten des eigenverantwortlichen Gesundheitsschutzes und so weiter, voraussichtlich vernachlässigt werden.

Mandatsträger werden zu Bevormundern

Es ist nicht das erste Mal, dass ein schwerwiegender Eingriff in grundlegende Rechte ohne wirklich angemessene Auseinandersetzung mit den Folgen durchgepeitscht wird.

Es ergibt sich stattdessen ein unschönes Bild, nämlich dass die Mandatsträger des Volkes sich zu deren Bevormundern emporheben. Es stellt sich die grundsätzliche Frage, wer den Abgeordneten das Recht gibt, zum angeblichen Schutz der einen die anderen medizinischen Zwangseingriffen zu unterziehen. Wer gibt den Abgeordneten das Recht, Menschen mit Geldstrafen oder Schlimmerem zu belegen, wenn sie sich nicht eine Spritze setzen lassen wollen, deren Inhalt nach dem immer noch unvollkommenen Stand der Wissenschaft bereits jetzt als hoch problematisch einzustufen ist?

Hier sind nicht nur die Grundrechte berührt, sondern unser gesamtes Grundverständnis als ein freiheitlicher Rechtsstaat, der auf Eigenverantwortung zu beruhen hat. Stattdessen bewegen wir uns hin zu einem System der Bevormundung und Zwangsbeglückung. Freilich bedeutet der Impfzwang kein Glück für die Geimpften und die Hölle für die Ungeimpften, auch wenn die veröffentlichte Meinung fortwährend versucht, ihn den einen schmackhaft und den andren unausweichlich erscheinen zu lassen. Sie dirigiert damit die Abschiedssinfonie der Demokratie.

Wenn ein Anwalt seinen Mandanten verrät, sollte der Mandant tunlichst dafür sorgen, ihm das Mandat zu entziehen. Verwunderlich genug, dass das Volk solchen Vertretern überhaupt ein Mandat erteilt.

