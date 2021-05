Tabu-Thema: Alleinerziehende Mütter und ihre Problemkinder

Das Aufwachsen in einer Familien mit einem Elternteil hat „negative Auswirkungen auf das emotionale Wohlbefinden, die kognitive Entwicklung und die schulischen Leistungen der Kinder“, heißt es in einer Untersuchung. Foto: Sean Gallup/Getty Images

Gibt es negative Folgen für die Gesellschaft, wenn Frauen sich bewusst dafür entscheiden, ihre Kinder allein aufzuziehen? Laut wissenschaftlichen Untersuchungen ist die Antwort eindeutig, doch öffentlich sagen sollte man sie nicht.

Im heutigen kulturellen Klima einer erhöhten Sensibilisierung für soziale Ungerechtigkeiten und Formen des Rassismus – auch ‚Woke‘ genannt – gibt es bestimmte Dinge, die man nicht sagen darf. Man darf weder sagen, dass Chromosomen und nicht Chirurgie, Hormone und Kleidung das Geschlecht bestimmen, noch, dass sich laut ‚Associated Press‘ derzeit 38.000 illegale Einwanderer in US-Gefängnissen befinden. Oder, dass Kinder von alleinerziehenden Müttern Probleme haben.

In ihrem 2009 erschienenen Buch „Guilty: Liberal ‚Victims‘ and Their Assault on America“ (zu Deutsch etwa: „Schuldig: Liberale ‚Opfer‘ und ihr Angriff auf Amerika“) unterbreitete die konservative Autorin Ann Coulter genau diese These in einem Kapitel namens „Victim of a Crime? Thank a Single Mother“ („Opfer einer Straftat? Bedanken Sie sich bei einer alleinerziehenden Mutter“). Dafür wurde sie umgehend und über eine lange Zeit hinweg in den Medien angegriffen.

Bestraft den Überbringer schlechter Nachrichten

Es war nicht so, dass Coulter ihre statistischen Hausaufgaben nicht gemacht hätte. Sie zeigte auf, dass Kinder, die in Haushalten mit alleinerziehenden Müttern aufwachsen, „5-mal häufiger Selbstmord begehen, 9-mal häufiger die Schule abbrechen, 10-mal häufiger chemische Stoffe missbrauchen, 14-mal häufiger Vergewaltigungen begehen (bei den Jungen), 20-mal häufiger im Gefängnis landen und 32-mal häufiger von zu Hause weglaufen.“

In ihrem Essay beschuldigte Coulter keineswegs geschiedene, getrennte und verwitwete Frauen, die oft Opfer der Umstände sind; sie beschränkte ihre Kritik auf diejenigen, die sich dafür entschieden haben, alleinerziehende Mütter zu sein.

Das Problem mit Coulter war, dass die Wahrheit auszusprechen als eine Mikro-Aggression galt. Es sei gemein und verletze die Gefühle Anderer, schrien weibliche Zuschauer in der Sendung „The View“ unisono, als Coulter dort auftrat.

Kinder von Alleinerziehenden können leichter in die Kriminalität abrutschen

Doch Coulter war mit ihrer soziologischen Kühnheit und ihren Ergebnissen nicht allein. „Die Erwähnung der kulturellen Katastrophe, die durch Alleinerziehende verursacht wird, mag ‚gefühllos‘ sein“, hieß es in einem Leitartikel in der Zeitung „News and Record“, „doch die Quelle des Problems zu ignorieren, wird nichts lösen.“

Das Problem? Wie Coulter führte der Leitartikel auf, dass „etwa 70 Prozent der Straftäter aus Haushalten mit nur einem Elternteil stammen.“

Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen einige der Zusammenhänge. „Das Aufwachsen in Familien mit einem Elternteil ist verbunden mit einem erhöhten Risiko der Beteiligung an Straftaten bei Jugendlichen“, schreiben die Autoren einer Studie, die im Juni 2020 in der Zeitschrift „Psychology, Crime & Law“ veröffentlicht wurde.

Weitere Forschung ist notwendig, um die Auswirkungen der verschiedenen konstituierenden Ereignisse in Familien mit einem Elternteil zu bestimmen.“

Außerdem hat das Aufwachsen in einer Familien mit einem Elternteil „negative Auswirkungen auf das emotionale Wohlbefinden, die kognitive Entwicklung und die schulischen Leistungen der Kinder“. Es korreliert zudem mit „schlechter Anpassung in der Schule“, fügten die Autoren hinzu.

„Kinder, vor allem Jungen, die in einer Familien mit einem Elternteil aufgewachsen, begehen die meisten hochkarätigen Waffendelikte“, sagte Autor und Aktivist Warren Thomas Farrell im April The Epoch Times. „Es gibt gemeinsame Nenner unter den Amokläufern, der offensichtlichste ist, dass sie männlich sind – 98 Prozent sind männlich. Ein zweiter gemeinsamer Nenner ist, dass sie fast alle Männer sind, die keinen Vater haben“, erklärte Farrell.

Diese jungen Kriminellen „sind ihrer Väter beraubt“ und fühlen sich wahrscheinlich „vernachlässigt und deprimiert“, so Farrell. Er ist Vorsitzender der „Coalition to Create a White House Council on Boys and Men“.

Negative Auswirkungen zu oft verdrängt

Als Reporterin beobachtete ich auch negative emotionale Auswirkungen, wie Schuldgefühle, bei Menschen, die in Haushalten von Alleinerziehenden aufgewachsen sind.

„Meine Mutter hat mir immer erzählt, welche Opfer sie für mich gebracht hat und was sie ihr ganzes Leben für mich gegeben hat“, erzählte mir Michael, der wegen seiner Drogensucht behandelt wurde. „Sie war ganz allein und es war schwierig, fast unmöglich für mich, einen eigenen Lebenspartner zu finden. Ich fühlte mich sehr verantwortlich für sie. Das tue ich immer noch.“

Die negativen Folgen davon, in Alleinerziehenden-Haushalten aufzuwachsen – ob für die Gesellschaft oder für die Kinder –, werden zu oft verdrängt.

Martha Rosenberg ist eine ehemalige Werbetexterin. Sie arbeitet als investigative Journalistin und ist seither als Gesundheitsexpertin im Fernsehen und im Radio zu sehen. Martha hat an einer medizinischen Hochschule in Chicago über Marketingtaktiken bei Medikamenten gelehrt und ist Teil des Pressekorps der FDA. Ihr Buch „Born with a Junk Food Deficiency: How Flaks, Quacksalber und Hacks Pimp the Public Health“ (Mit einem Junk-Food-Mangel geboren: Wie Flocken, Wundermittel und Hacks die öffentliche Gesundheit aufmotzen) deckt auf, was hinter den Kulissen der Lebensmittel- und Arzneimittelindustrie vor sich geht.

Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times USA unter dem Titel: Single-Mother Household Facts Suppressed by Liberal Media (deutsche Bearbeitung von as)

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.

