Wie pekingfreundliche Kommunisten beinahe die Wahl für Biden gestohlen hätten

Die amerikanische Öffentlichkeit wird sich zunehmend der Beweise für massive Computerbetrügereien, für außerstaatliche und tote Wähler sowie für Lastwagenladungen mit gefälschten Stimmzetteln bewusst, die die jüngsten Wahlen in Richtung Joe Biden lenken sollen.

Es gibt sogar Gerüchte über eine Beteiligung Venezuelas, Irans und Chinas.

Niemand spricht jedoch bisher darüber, dass ein von prochinesischen Aktivisten der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) betriebenes Netzwerk in mehreren wichtigen umkämpften Staaten Hunderttausende von Stimmen für Biden gesammelt hat. Direkt vor unserer Nase behaupten diese von der KPC unterstützten amerikanischen Kommunisten, ihren Erzfeind Donald Trump besiegt und die Wahl für Biden-Harris gewonnen zu haben.

Wir wissen, dass die KPC Trump besiegen will. Seine harte Linie in der Handelspolitik, seine Unterstützung für die Demokratie-Aktivisten in Hongkong, die Aufstockung des US-Militärbudgets und seine Loyalität gegenüber einem freien Taiwan machten den Präsidenten zu einem Haupthindernis für die globalen Ambitionen der KPC.

Es sollte daher nicht überraschend sein, dass die KPC versucht sein könnte, ihre weitreichenden US-Netzwerke zu mobilisieren, um Trump an den Urnen zu besiegen.

Dieses Netzwerk wurde hauptsächlich von Mitgliedern der KPC-pro-kommunistischen Gruppe Liberation Road (früher bekannt als Freedom Road Socialist Organization), ihrer Schwestergruppe LeftRoots und Verbündeten in der Kommunistischen Partei USA und den Demokratischen Sozialisten Amerikas angeführt.

Viele der beteiligten Liberation Road/LeftRoots-Mitglieder sind mit der Chinese Progressive Association of San Francisco (CPA) verbunden, die seit vielen Jahren Massenwählerregistrierungstaktiken anwendet, um die Politik in der Bay Area zu dominieren.

Viele der Genossen sind auch stark in die marxistische Gruppe Black Lives Matter involviert; einige haben auch enge Verbindungen zu KPC-Agenten in San Francisco.

Das Netzwerk richtete sich an sieben Schlüsselstaaten und mobilisierte mindestens 12.000 Freiwillige. Ihre Wählerregistrierung und die „Get Out the Vote“-Operationen machten wahrscheinlich in mehreren Schlüsselstaaten den Unterschied – oder gaben Biden zumindest genug Stimmen, um einen angeblichen massiven Betrug der Demokratischen Partei leichter zu verschleiern.

Mehrere Netzwerkmitglieder haben offen für sich beansprucht, ihren jeweiligen Staat für Biden gewonnen zu haben.

„Seed the Vote“

„Seed the Vote“ wurde 2019 gegründet und ist ein Projekt von Everyday People PAC und wird von Frontgruppen der Liberation Road unterstützt, darunter Bay Resistance, Bay Rising Action, San Francisco Rising Action Fund und „andere Organisationen und Einzelpersonen in der gesamten Bay Area, die sich für den Aufbau politischer Macht in unseren Gemeinden einsetzen“, heißt es auf ihrer Website.

Zu den bekanntesten Stimmführern gehören die Genossinnen der Liberation Road, Sarah Jarmon und Michelle Foy, die bis vor kurzem die Finanz- und Verwaltungsdirektorin von CPA war. Desweiteren die LeftRoots-Kameraden Adam Gold und Alex Tom, der unmittelbar vorher Exekutivdirektor von CPA war und ein langjähriger Freund eines anderen LeftRoots-Mitglieds, der Black Lives Matter-Gründerin Alicia Garza, ist.

Weiter gehören dazu: Die ehemaligen CPA-Vorstandsmitglieder Stacy Kono und Kimi Lee und der derzeitige CPA-Exekutivdirektor Shaw San Liu und Kommunist Max Elbaum, ein lebenslanger Unterstützer des Pekinger Regimes. Das Umfassende Friedensabkommen dient Pekings Interessen in der Bay Area seit 1972.

In einem Webinar des linksextremen Zentrums für politische Bildung vom 22. Mai prahlte Alex Tom von CPA und „Seed the Vote“ mit seiner engen Beziehung zu KPC-Funktionären in San Francisco. Er gab zu, mit ihnen „verschiedene Gespräche über unsere Positionierung“ geführt zu haben, und sagte, es sei ein Hauptthema, daran zu arbeiten, „Trump loszuwerden“.

„Seed the Vote“ ist eindeutig eine der KPC angegliederte Operation.

Ihr Einfluss

„Seed the Vote“ ist zwar eine relativ neue Einheit, doch hat „Seed the Vote“ Verbindungen zu mehreren bestehenden Wählerregistrierungsbewegungen im ganzen Land aufgebaut – allesamt in „Swing-Staaten“.

Zum „Seed the Vote“-Netzwerk gehören LUCHA (Living United for Change in Arizona), New Florida Majority, New Georgia Project und Pennsylvania Stands Up.

Das unmittelbare Ziel von „Seed the Vote“ ist es, Trump zu besiegen. Das längerfristige Ziel sind die sozialistischen Vereinigten Staaten. „Seed the Vote“ behauptet:

„Wir wollen die Erfahrung, die Kapazität und das Fachwissen von Organisatoren und Aktivisten in Kalifornien nutzen, um das langfristige Organisieren in unseren Nachbarstaaten zu unterstützen.

Unser Ziel ist es nicht nur, Trump aus dem Amt zu drängen, sondern dazu beizutragen, das Kräftegleichgewicht in den Bundesstaaten, in denen wir arbeiten, zugunsten von Farbigengemeinschaften, Organisationen für soziale Gerechtigkeit und Gewerkschaften zu verschieben. Wir wollen taktisch und politisch klug sein und unsere Politik und Organisationen voranbringen.“

In einem kürzlich veranstalteten Webinar erklärte Adam Gold von „Seed the Vote“: „Wir waren wirklich entschlossen, Trump zu besiegen. Wir haben uns in diesem Jahr auf sieben Staaten konzentriert, und es sieht so aus, als ob sechs davon an Biden gingen“.

Zu den von „Seed the Vote“ behaupteten Erfolgen gehören Operationen in mehreren kritischen Staaten.

In einer Zoom-Konferenz nach der Wahl, an der mehrere staatliche Organisationsgruppen teilnahmen, prahlte Alex Gomez, Co-Exekutivdirektor der LUCHA in Arizona, dass ihre Organisation Teil einer Koalition sei, „die 8 Millionen Anrufe tätigen kann … die an über 1 Million Türen klopfen kann“, um einen überraschenden knappen Sieg für Biden zu erzielen.

„Pennsylvania Stands Up“

„Pennsylvania Stands Up“ ist ein landesweites Netzwerk von Organisationen zur Wählerregistrierung, darunter Berks Stands Up, Lehigh Valley Stands Up, Delco Stands Up, Erie Stands Up und Reclaim Philadelphia. Die meisten dieser Gruppen werden von Mitgliedsorganisationen der Liberation Road oder Mitgliedern der Democratic Socialists of America geleitet.

Im Mai 2020 unterzeichnete Reclaim Philadelphia einen Brief, der von mehreren Liberation-Road-Mitgliedern in Umlauf gebracht wurde und in dem der Kandidat Biden wegen einer Wahlwerbung kritisiert wurde, die als zu kritisch gegenüber China angesehen wurde.

In einem Facebook-Posting vom 13. November behauptet „Pennsylvania Stand Up“, dass ihre 8.000 Freiwilligen, 6.869.934 Anrufe, 1.803.935 Textnachrichten und 400.000 Gespräche mehr als 50.000 Stimmen und 14 Schlüsselbezirke für Biden eingebracht hätten.

Mit 1.230.000 Textnachrichten, 362.000 Werbesendungen, 2.200.000 Telefonanrufen, 98.000 Gesprächen und 371.000 Klinkenputzer-Aktionen hat das „New Georgia Project“ Biden einen knappen Sieg beschert. Das New-Georgia-Projekt, das vom ehemaligen Senator von Georgia, Stacey Abrams, gegründet wurde, ist bis vor kurzem von Pfarrer Raphael Warnock geleitet worden, der jetzt für den Senat in Georgia kandidiert.

„Detroit Action“

„Detroit Action“ wird von Laura Misumi geleitet, der Tochter des kalifornischen Maoisten und derzeitigen LeftRoots-Mitglieds Don Misumi. Ihre Gruppe trug dazu bei, in Wayne County, Detroit, große Stimmenzahlen aufzubauen.

BLOC (Black Leaders Organizing for Communities) hat seinen Sitz in Milwaukee. Auf der Zoom-Konferenz nach der Wahl prahlte BLOC-Exekutivdirektorin Angela Lang:

„Sie sind wirklich, wirklich, wirklich nahe dran, Wisconsin zu bekommen. Biden ist auf 20.697 Stimmen gestiegen, und im Jahr 2016 gewann Trump den Staat mit 22.748 Stimmen. Es ist also fast so weit, diese Spanne ist immer noch ungefähr gleich groß, aber gerade umgekehrt, und das ist auf die Arbeit zurückzuführen, die wir geleistet haben.“

Maoistische Modelle

Die Bemühungen von „Seed the Vote“ 2020 orientierten sich an den Erfolgen der Frontgruppen der Liberation Road: der Carolina Federation in North Carolina und der New Virginia Majority (NVM).

Der vor kurzem gegründete „Carolina-Verband“ vereinigt die etablierteren Wählerregistrierungsgruppen Durham for All, Down Home NC, Forsyth Freedom Federation und New Hanover for All. In den letzten vier Jahren hat „Durham for All“ die schwarzen Gemeinden der „Bull City“ stark ins Visier genommen und mehrere Sympathisanten in den Stadtrat von Durham gewählt.

Landesweit arbeitet der Carolina-Verband daran, beide Häuser der Legislative des Bundesstaates blau zu färben, und ist einer der Hauptgründe dafür, dass North Carolina gerade einen demokratischen Gouverneur wiedergewählt hat. Der Verband von Carolina wird von mehreren Genossen der Liberation Road angeführt, darunter Sendolo Diaminah und Aiden Graham.

Die 2007 gegründete und vom Liberation-Road-Kommunisten Jon Liss geführte NVM kann sich zu Recht darauf berufen, Virginia von Rot auf Blau umgestellt zu haben.

Im Jahr 2018 veröffentlichte der NVM-Ko-Vorsitzende Tram Nguyen in der „New York Times“ einen Leitartikel, in dem es hieß: „Die Demokraten könnten viel aus den Ereignissen in Virginia lernen“.

Nguyen schrieb:

„Die nationale Demokratische Partei gab in diesem Jahr Millionen in Virginia aus, aber der Bundesstaat war nicht schon immer so wichtig. Von seiner Position im Süden bis hin zu seiner herausragenden Rolle in Amerikas Erbe der Unterdrückung galt Virginia lange Zeit als zuverlässig konservativ-unzerstörbar. Noch vor sechs Jahren kontrollierten die Republikaner das Büro des Gouverneurs und die Generalversammlung.

„Lokale Organisationen wie meine verstanden das politische Potenzial von Virginia, als wir vor 12 Jahren damit begannen. Wir gewinnen, weil wir die Macht einer Wählerschaft anerkennen, die die Vielfalt unseres Bundesstaates einschließt und widerspiegelt. Wir sprechen nicht nur dann mit den Wählern, wenn die Wahlkampfsaison beginnt. Wir versuchen, Wähler aller Hautfarben, Frauen, Arbeiter mit niedrigem Einkommen und junge Menschen dort zu erreichen, wo sie sich befinden, was es uns ermöglicht hat, eine solide Basis der Unterstützung entlang des so genannten städtischen Halbmonds von Virginia, von Nordvirginia bis Hampton Roads, aufzubauen. Lange vor dem Wahltag registrierten wir mehr als 300.000 Wähler, klopften an mehr als 2,5 Millionen Türen und organisierten uns in farbigen Gemeinden, um bedeutende politische Veränderungen wie die Ausweitung von Medicaid zu erreichen, die fast 400.000 Menschen umfasste“.

Das alles ist natürlich völlig legal. Jede chinesische Beteiligung an diesem Projekt wäre jedoch eine ganz andere Sache.

Chinesische Beeinflussung der US-Wahlen höchst kriminell

Steve McClure ist ein ehemaliger Einwohner Washingtons, der enge Verbindungen zur Liberation Road und NVM hat. Seit 2010 arbeitet er mit dem Geographischen Institut der Universität Wuhan in China zusammen und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des State Key Laboratory of Engineering Information in Surveying, Mapping, and Remote Sensing an der Universität.

Seit mehr als einem Jahrzehnt setzt Genosse McClure seine Fähigkeiten im Bereich der Kartierung von geografischen Informationssystemen (GIS) ein, um sehr gezielte Informationen zur Wähleridentifizierung an NVM zu liefern.

Laut einem Beitrag vom 25. August 2011 in McClure’s Blog heißt es:

„Ich habe vor kurzem mit New Virginia Majority zusammengearbeitet, um eine Reihe von Karten zu erstellen, die die Planung von Rundgängen durch die Bezirke des Bundesstaates Virginia unterstützen sollen. … Die Kerndaten sind Listen einzelner Haushalte nach Kategorien der Volkszählung. … Die Ergebnisse sind subjektiv, aber sie deuten darauf hin, … auf welche Weise die tatsächlichen Gemeinschaften den diskreten territorialen Einheiten, die in einer Demokratie ein Wahlgebiet definieren, entsprechen oder von ihnen abweichen.“

All dies war nicht theoretisch. Es sollte den NVM dabei helfen, Bezirke im ganzen Bundesstaat umzudrehen, indem potenzielle demokratische Wähler in einkommensschwachen und Minderheitengemeinden gezielt angesprochen wurden.

In einem anderen Beitrag schrieb McClure:

„Bei den Parlamentswahlen von 2008 wählte Virginia zum ersten Mal seit 1964 demokratische Kandidaten, wobei Obama den Staat führte. Dieses Ergebnis ist eher auf demografische Verschiebungen und eine höhere Wahlbeteiligung als auf eine Verschiebung der politischen Zugehörigkeit zurückzuführen. …

„Mit Schwerpunkt auf Prince William County, Virginia, wandte ich räumliche Interpolationstechniken in einem GIS an, um die Wahlergebnisse von 2008 aus der Geographie der Bezirke in Klassifizierungsgebiete der Zoneneinteilung für das Jahr 2000 für weitere quantitative Analysen zu übersetzen. Das Ziel war es, verwertbare Informationen für Organisationen der Arbeiterklasse zu gewinnen, die an der Basis die Volksmacht aufbauen.“

Ist es legal, dass ein amerikanischer Staatsbürger, der an einer chinesischen Universität arbeitet und vermutlich ein chinesisches Gehalt bezieht, versucht, die Wahlen in den USA zu beeinflussen?

Seit drei Jahren hören wir immer wieder von russischer Einmischung in US-Wahlen.

Die Kommunistische Partei Chinas (KPC) beeinflusst jedoch seit mindestens einem Jahrzehnt die Wahlen in den USA ohne jeglichen Aufschrei. Das ist kein Hightech-Wahlbetrug. Dies geschieht „legal“, auf die altmodische Art und Weise, mit Massenregistrierung der Wähler und „Get Out the Vote“-Bemühungen. Die Aktivität an sich ist legal. Der Einfluss der KPC könnte jedoch höchst illegal sein.

Dieser Einfluss der KPC in den Vereinigten Staaten muss gestoppt werden, und jeder Gesetzesbruch muss mit dem vollen Ausmaß des Gesetzes bestraft werden.

Warum sollten wir einem kriminellen Regime erlauben, sich in die Wahlen in den USA einzumischen?

Über den Autor: Trevor Loudon ist ein Autor, Filmemacher und öffentlicher Redner aus Neuseeland. Seit mehr als 30 Jahren erforscht er linksradikale, marxistische und terroristische Bewegungen und ihren verdeckten Einfluss auf die Mainstream-Politik. Am bekanntesten ist er für sein Buch „Enemies Within: Communists, Socialists and Progressives in the U.S. Congress“ und sein ähnlich thematisierter Dokumentarfilm „Enemies Within“. Sein kürzlich veröffentlichtes Buch ist „White House Reds: Communists, Socialists & Security Risks Running for U.S. President, 2020“.

Zuerst erschienen in The Epoch Times USA mit dem Titel: How Pro-Beijing Communists Almost Stole the Election for Biden—the Old-Fashioned Way (Deutsche Bearbeitung von nmc)

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.