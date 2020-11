„Wahlergebnisse venezolanischer Art“ – Zehn Kategorien des Wahlbetrugs in sieben umkämpften US-Bundesstaaten

Die Präsidentschaftswahlen 2020 sind in jeder Hinsicht historisch und wurden in vielerlei Hinsicht unter Zwang und unter dem unerbittlichen Ansturm koordinierter Bemühungen der Medien, Soros, der Demokratischen Partei und unter erheblichem ausländischen Einfluss Chinas, Russlands und des Irans durchgeführt.

Die Existenz unserer Republik steht auf dem Spiel. Es ist für unser Land grundlegend, dass jede rechtmäßige Stimme zählt und jeder Versuch, Stimmen zu annullieren oder zu schaffen oder die Präsidentschaft außerhalb des Verfassungsprozesses zu beanspruchen, eine vorsätzliche Einmischung in die Wahlen darstellt.

Die alteingesessenen Mainstream-Medien haben einen Gewinner erklärt. Das ist nicht nur traurig, sondern auch unzutreffend. Es wurde noch kein Sieger erklärt, und es ist unverantwortlich, zum jetzigen Zeitpunkt einen Sieger zu erklären. Die Medien wählen keinen „gewählten Präsidenten“. Es gibt einen Verfassungsprozess, und er wird befolgt.

Aufbauend auf dem Artikel vom 21. August 2020, „Grober Betrug bedroht das Fundament unserer Republik“, wussten wir im Voraus, was vor sich ging. Bis jetzt war das Ausmaß des vorsätzlichen Betrugs überschaubar und wurde durch die Integrität der Beteiligten relativ ausgeglichen. Wir haben nun eine mutige neue Welt betreten, in der wir auf nationaler Ebene Wahlergebnisse venezolanischer Art erzielen.

Jetzt ist die Abstimmung so voller Herausforderungen, dass die Stabilität des Landes bedroht ist. Die Formen des Wahlbetrugs lassen sich im Wesentlichen auf 10 Kategorien eingrenzen. Dieser Betrug ist in sieben umkämpften Bundesstaaten von besonderer Bedeutung: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania und Wisconsin.

Formen des Betrugs

1. Vorsätzliche Handlungen oder grobe Fahrlässigkeit durch vereidigte Wahlhelfer auf Staats- oder Bezirksebene oder andere Beamte, wie z.B. Mitglieder des U.S. Postdienstes

„Faktenprüfer“ haben festgestellt, dass die Zugabe von 138.000 Stimmen für Biden und keiner für Trump in Michigan am Morgen des 4. November 2020 ein Verwaltungsfehler war. Daraufhin zog man sie zurück. Diese Situation wird noch immer untersucht und es ist unklar, ob die unrechtmäßigen Stimmen wirklich zurückgezogen wurden. Auf jeden Fall wurde diese ganze Angelegenheit von besorgten Bürgern, die die Wahlergebnisse beobachteten, ans Licht gebracht und verdeutlicht die manuelle Fähigkeit der vereidigten Wahlhelfer, Stimmen zu den Wahlergebnissen „aufzuladen“.

Ebenfalls in Michigan berichtete ein Mitglied des U.S. Postal Service, dass ihre Vorgesetzten die Briefmarken auf den Stimmzetteln, die sie am 4. November erhielten, auf den 3. November zurückdatierten, um sicherzustellen, dass sie ausgezählt wurden. Darüber hinaus haben Wahlbeamte in Pennsylvania republikanischen Beobachtern den Zugang verweigert, selbst nach einem Gerichtsbeschluss.

2. Briefwahlzettel in Kombination mit der Stimmzettelsammlung (insbesondere Mengen von Stimmzetteln, die vor oder nach Wahlschluss am 3. November 2020 eingebracht wurden)

Der wahrscheinlich größte Betrug an Bruttozahlen bei der Wahl 2020 ist die Briefwahl. In mindestens einem der sieben fraglichen Bundesstaaten, Pennsylvania, ist die schiere Menge an Briefwahlzetteln ohne vernünftige Kontrollmaßnahmen wie Unterschrift, Kontrollmarke, Bewertung von Papiergewicht/Gewebe oder irgendeine Methode zur Feststellung der Echtheit des Wahlzettels einfach nur absurd. Das Selbstbekenntnis eines Mitarbeiters der Demokraten, der seinen Erfolg bei den regelmäßigen groß angelegten Wahleingangs- und Wahlzettelsammelaktionen in New Jersey, New York und Pennsylvania offenbart hat, ist erschreckend.

3. Rechtswidrige Handlungen oder grobe Fehler durch das Internet, die das Wahlergebnis beeinflussen

Bereits in Michigan hat sich gezeigt, dass 6.000 Stimmen durch einen Software-„Glitch“ von Trump auf Biden geändert wurden. Da zur Erkennung dieser Probleme technisches Fachwissen erforderlich ist, schürt diese Form des Betrugs bedenkliche Anzeichen diesbezüglich, dass sie weit verbreitet und von vielen, einschließlich ausgebildeten Cyber-Forensikern, weitgehend unbemerkt ist – einige haben jedoch die Passwörter von Wahlsystemen in Staaten mit nominaler Forschung und die Möglichkeit identifiziert, optische Scanner nach dem Schließen der Abstimmungen wieder zu öffnen sowie dem Hinzufügen und der Rückdatierung von Stimmen.

Russ Ramsland von der Allied Special Operations Group hat bemerkenswerte forensische Arbeit geleistet, um eine dramatische Veränderung in der Anzahl der Stimmen bei der Wahl zum Gouverneur von Kentucky im Jahr 2019 festzustellen. Sidney Powell sagte, dass die als Hammer und Scorecard bekannten Softwareprogramme, die für die US-Geheimdienste entwickelt wurden, von Mitarbeitern der Demokratischen Partei benutzt wurden, um Stimmen zu verändern und die Wahl aktiv zu untergraben.

4. Unrechtmäßige Registrierung von Massen unrechtmäßiger Teilnehmer

18 USC § 611, besagt: „Es ist für jeden Ausländer ungesetzlich, an einer Wahl teilzunehmen, die ausschließlich oder teilweise zum Zweck der Wahl eines Kandidaten für das Amt des Präsidenten, Vizepräsidenten, Präsidentschaftswählers, Mitglieds des Senats, Mitglieds des Repräsentantenhauses abgehalten wird.“ Ein Verstoß gegen diesen Abschnitt kann mit einer Geldstrafe und bis zu einem Jahr Gefängnis geahndet werden.

Eine Überprüfung der Geschworenenpools in Virginia im Jahr 2019, ergab, dass über 10 Prozent der Wähler in Virginia aus verschiedenen Gründen unrechtmäßig waren, darunter eine große Zahl, die keine US-Bürger waren, ein Verstoß gegen 18 USC § 611. Dies ist eine beunruhigende Zahl, auf die nicht eingegangen wurde.

5. Statistische Anomalien, die eine grobe Unwahrscheinlichkeit von Biden-Abstimmungen vermuten lassen

Unparteiische Statistiker prüften die statistischen Anomalien und Unregelmäßigkeiten und haben mit nominaler Forschung signifikante Trends identifiziert, die unmittelbar auf die Unzulänglichkeiten von Biden-Abstimmungen hinweisen.

6. Vorsätzliche Versuche, gleichen Zugang, Transparenz und gleichen Schutz zu verweigern

Es hat mehrere vorsätzliche Versuche von vereidigten Wahlhelfern gegeben, republikanische Wahlbeobachter und republikanisch ausgerichtete (wenn nach Landesrecht die Parteizugehörigkeit erklärt werden muss) vereidigte Wahlhelfer physisch zu blockieren und einzuschüchtern. Dies ist absolut inakzeptabel und unamerikanisch und die hässlichste Form des Betrugs.

7. Cyberangriff und Dienstverweigerung bei allen Versuchen, Betrug zu untersuchen, zu identifizieren und zu veröffentlichen

Jeder Versuch, ernsthafte, unparteiische Untersuchungen und öffentliche Stellungnahmen zur Heiligkeit der Wahl vom 3. November 2020 durchzuführen, wurde heftig angegriffen und untergraben. Dabei handelt es sich um vorsätzliche Cyber-Aktionen, mit denen Service, Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten und Web-Zugang verweigert werden sollen.

All dies kommt zu dem bekannten Zwangsverhalten der sozialen Medien hinzu, den Datenverkehr und Postings, mit denen sie nicht einverstanden sind, zu blockieren und zu löschen. Dieses Verhalten ist eine Verschwörung und ein vorsätzliches Verbrechen nach dem Gesetz über Computerbetrug und -missbrauch.

8. Tyrannei der „Faktenprüfer“ und „Widerleger“

Eine der schädlichsten Aktionen ist die sagenhafte Welt der Faktenprüfer und Widerleger, die fast bevor jegliche Hinweise auf Betrug veröffentlicht wurden, aggressiv und lautstark versichern, jede Andeutung von Betrug sei falsch. Bei nomineller Recherche seien die Behauptungen der „Faktenprüfer“ und „Widerleger“ an sich skizzenhaft und wackelig. Diese selbsternannten Torwächter der Wahrheit sind vorsätzliche Wegbereiter von Computerbetrug und -missbrauch.

9. Vorsätzliche Versuche, Minderheiten gleichen Zugang, gleichen Schutz und gleiche Bürgerrechte zu verweigern

Bei all diesen Formen des Betrugs, da Präsident Trump historisch hohe Unterstützung von Minderheitengruppen erhielt, werden deren Stimmen durch Betrug zunichtegemacht. Dies ist inakzeptabel und unamerikanisch.

10. Mangelnde Pflege und schlampige Wählerregistrierung

Der völlige Mangel an Pflege auf den staatlichen Wählerlisten führt zu einer großen Zahl von toten Wählern, nicht wahlfähigen Wählern, Wählern mit fragwürdiger Existenz und anderen Angelegenheiten, was eine regelmäßige und sorgfältige Pflege zu einer zentralen Voraussetzung für die Richtigkeit und Wahrhaftigkeit der Wählerlisten macht.

Es gibt einen Verfassungsprozess, der uns aus diesem Schlamassel herausholen soll

Das Bundesgesetz ist bezüglich Wahlangelegenheiten spärlich und bedarf zusätzlicher Klarstellungen. Dies ist später zu korrigieren. Im Moment gibt es einen Weg, diesen Schlamassel, in dem wir uns befinden, legal und rechtmäßig zu handhaben.

Die Gesetzgeber der sieben umstrittenen Bundesstaaten sollten die Wähler für das Wahlkollegium wählen und die Stimmen für den „gewählten Präsidenten“ bestimmen. Unter Aufsicht des Obersten Gerichtshofs gibt es einen rechtmäßigen, verfassungsmäßigen Prozess, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen und den weiteren Erfolg der Vereinigten Staaten zu sichern.

Über den Autor: Oberst (a.D.) John Mills ist ein Fachmann für nationale Sicherheit, der in fünf Epochen tätig war: Kalter Krieg, Friedensdividende, Krieg gegen den Terror, Welt im Chaos und jetzt, Großmachtkonkurrenz. Er ist der ehemalige Direktor für Politik, Strategie und internationale Angelegenheiten der Cybersicherheit im Verteidigungsministerium. @ColonelRETJOHN

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Saving the Republic by Making Sure Every Lawful Vote Counts (Deutsche Bearbeitung von nmc)

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.

