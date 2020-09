Wovor hat Peking am meisten Angst?

Seit einigen Monaten hat die Chinapolitik der USA eine völlig neue Richtung eingeschlagen. Diese Änderung spiegelt sich auch in der Wortwahl wider, wenn es um die chinesische Staatsführung geht. Wenn der US-Außenminister Mike Pompeo von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping spricht, nennt er ihn nicht mehr „Präsident der Volksrepublik China“, sondern „Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas“.

Der US-Außenminister Mike Pompeo betont, dass Xis Macht nicht vom Volk ausgeht. In ihren Reden machen Spitzenpolitiker der USA immer deutlicher, dass sie das „chinesische Volk“ und die „Kommunistische Partei Chinas“ unterschiedlich betrachten. Auch bei der jetzigen Handelskrise und sonstigen Konflikten zwischen den beiden Ländern gehe es um eine Konfrontation mit der Kommunistischen Partei – jedoch nicht gegen das chinesische Volk.

Chinas Parteichef Xi ist durch die US-Taktik eindeutig alarmiert. Kürzlich sagte er in einer Rede, dass China an der Führung durch die Kommunistische Partei Chinas festhalten muss. Und er listete fünf Punkte auf, die Peking niemals zulassen wird. Diese Rede verrät die tiefsten Sorgen und Ängste der Parteiführung in China.

KP Chinas fürchtet ehrliche Meinung des chinesischen Volkes

Am 3. September hielt Chinas Parteichef Xi Jinping eine lange Rede auf dem Symposium anlässlich des 75. Jahrestages des Sieges im Krieg gegen Japan. Mit versteinerter Miene listete er fünf Punkte auf, bei denen Peking Null-Toleranz zeigen wird. Der wichtigste und am meisten zitierte Punkt heißt: „Das chinesische Volk wird niemals den Versuch von einer Person oder einer Kraft zulassen, das chinesische Volk von der Kommunistischen Partei Chinas zu trennen oder es gegen sie aufzubringen!“

Xis Rede ist eine Reaktion auf die wiederholten Bemühungen von US-Politikern, die Kommunistische Partei Chinas (KPC) vom chinesischen Volk zu unterscheiden und differenziert zu behandeln.

Am 23. Juli sagte US-Außenminister Pompeo in der Grundsatzrede zur amerikanischen Chinapolitik, dass er seine Zeit während des Kalten Krieges in der Armee verbracht hatte. Er erklärte:

Und wenn ich eines gelernt habe, dann, dass Kommunisten fast immer lügen. Die größte Lüge, die sie erzählen, ist, dass sie für 1,4 Milliarden Menschen sprechen, die jedoch überwacht, unterdrückt und zu verängstigt sind, ihre Stimme zu erheben. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die KPC fürchtet die ehrlichen Meinungen des chinesischen Volkes mehr als irgendeinen Feind.“

Mit diesen Sätzen hat Pompeo den Finger in die Wunde der kommunistischen Partei Chinas gelegt, nämlich, dass es der Herrschaft der Kommunistischen Partei Chinas an Legitimität mangelt.

Autokratisches Einparteiensystem ohne jegliche demokratische Wahl

Chinas Regierung ist ein autokratisches Einparteiensystem. Der Vorsitzende der Kommunistischen Partei gilt als „Oberster Führer“ des Landes. Er muss sich keiner direkten oder indirekten demokratischen Volkswahl stellen. 70 Jahre lang behauptete die KPC, sie spreche für das chinesische Volk. Dem chinesischen Volk war aber nie erlaubt, für sich selbst zu sprechen.

Eine weitere Stelle in Pompeos Rede hat den Nerv der kommunistischen Staatsführung in China noch stärker getroffen. Er sagte:

Unsere Vorgehensweise kann aber nicht nur darin bestehen, Härte zu zeigen. Das wird wahrscheinlich nicht zu dem Ergebnis führen, das wir uns wünschen. Wir müssen auch das chinesische Volk einbeziehen und stärken, ein dynamisches, freiheitsliebendes Volk, das sich völlig von der Kommunistischen Partei Chinas unterscheidet.“

Das ist nichts anderes als ein Aufruf an das chinesische Volk, sich von der Partei zu trennen und auf der Seite der freien Welt zu stehen. Und davor hat die KP Chinas am meisten Angst.

Die USA kündigten auch an, die chinesische Internet-Firewall abzubauen, damit die Chinesen Zugang zu freien Informationen bekommen.

Mehr Differenzierung angebracht

Seit 70 Jahren behaupte die KP Chinas, die kommunistische Partei Chinas sei gleich wie das Land China. Wer die kommunistische Partei Chinas in Frage stellt, wird als „Anti-China-Kraft“ gebrandmarkt. Kritischer Berichterstattung über China wird sofort China-Bashing vorgeworfen.

Die kommunistische Staatsführung ist empört über die neue Taktik der Amerikaner. Die Angst vor Machtverlust schlägt in Aggression um. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte neulich kämpferisch: „Das chinesische Volk ist die eiserne Schutzwand der Kommunistischen Partei Chinas. Niemand kann sie durchbrechen.“

Diese Worte lösten eine Protestwelle im Internet aus. „Wie denn jetzt? Soll der Staat nun von seinen Bürgern beschützt werden? Ist es nicht die Pflicht des Staates, seine Bürger zu beschützen?“, schreiben Internet-Nutzer in den Kommentaren.

Der Kommunismus stammt aus Europa. Mit Unterstützung der Sowjetunion hat sich die kommunistische Partei Chinas zu einer starken Macht entwickelt. Nach der Machtergreifung hat sie Chinas traditionelle Kultur systematisch zerstört. Bücher verbrannt, Tempel und Klöster niedergerissen. Intellektuelle entweder ins Arbeitslager oder aufs Land verbannt.

Deshalb ist die Kommunistische Partei und das Land „China“ nicht ein und dasselbe. Wenn wir das Wort „China“ verwenden, um die kommunistischen Machthaber aus China zu bezeichnen, verwenden wir eigentlich die Terminologie der Kommunistischen Partei Chinas. Hier ist mehr Differenzierung angebracht.

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.

