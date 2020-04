Getrennt marschieren, vereint schlagen? AfD-Sprecher Meuthen nach Gedankenspiel unter Beschuss

Neben Grünen und Linken gehört auch die AfD bislang zu den Verlierern der Corona-Krise. Auch ihr attestieren Demoskopen deutlich rückläufige Umfragewerte, einige Institute bezweifeln, dass die Partei, wären jetzt Bundestagswahlen, überhaupt noch ein zweistelliges Ergebnis erzielen würde. Bereits bei den Bürgerschaftswahlen in Hamburg und den Kommunalwahlen in Bayern war die AfD unter ihren Erwartungen geblieben, in Bundesländern wie Niedersachsen müsste sie um ihren Verbleib im Landtag bangen.

Gründe für das Umfragetief gibt es viele: In Hamburg spielte es eine Rolle, dass es etablierten Parteien und Medien gelang, den Narrativ von der angeblichen „Mitverantwortung“ der AfD für das Massaker von Hanau in den Köpfen zu platzieren. In Bayern trat die Partei nicht flächendeckend an und stand in Konkurrenz zu starken kommunalen Wählervereinigungen. In Niedersachsen wiederum ist der Landesverband notorisch zerstritten – was in einem für die Rechte immer schon schwierig zu beackernden Flächenland die Erfolgschancen zusätzlich einschränkt.

Aussitzen der Corona-Krise keine Option

Am wesentlichsten dürfte jedoch sein, dass die Bevölkerung in Zeiten der existenziellen Krise keine weitere Polarisierung und keine Experimente wünscht, sondern sich mit der Regierung solidarisiert. Deshalb befinden sich Union und SPD im Aufwind, während die linken und rechten Ränder schwächeln. Dieser Zustand wird nicht für unbegrenzte Zeit anhalten. Je länger die Pandemie-Maßnahmen aufrecht bleiben und je stärker die Bevölkerung wirtschaftliche Nachteile erleidet, umso größer werden Ungeduld und Unzufriedenheit. Säße die AfD diese Zeit aus, wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch ihre Umfragewerte wieder steigen.

Parteisprecher Jörg Meuthen will jedoch, wie es aussieht, nicht auf diesen Augenblick warten, sondern die Krisensituation nutzen, um eine perspektivische Neuausrichtung seiner Partei und der politischen Rechten insgesamt anzustoßen. Dass das „Flügel“-Netzwerk innerhalb der AfD, das ins Visier des Bundesamtes für Verfassungsschutz geraten ist, seiner Selbstauflösung bis Ende April zugestimmt hat – wie es auch der Bundesvorstand verlangt hatte -, reicht ihm nicht aus.

In einem Interview mit dem Portal „Tichys Einblick“ hat Meuthen zwar die Bereitschaft der Flügel-Vertreter, die Struktur aufzulösen, gewürdigt und die Gefahr einer Parteispaltung in Abrede gestellt. Andererseits hat er auch in dem Interview und in einer eigenen Stellungnahme auf Facebook laut darüber nachgedacht, ob es perspektivisch sinnvoller sein könnte, wenn die beiden konträren Lager, die Meuthen derzeit in der AfD ausmacht, getrennte Wege gingen.

AfD als Zwangsgemeinschaft?

Er geht von einer wechselseitigen Blockade durch zwei politische Haltungsgemeinschaften innerhalb der AfD aus, die ein konträres Wirtschafts- und Gesellschaftsverständnis aufwiesen und langfristig nur um den Preis völliger Beliebigkeit innerhalb eines gemeinsamen Verbandes erhalten werden könnten.

„Da ist die große Gruppe der freiheitlich-konservativ geprägten Mitglieder, die sich dem Wirtschaftssystem der Sozialen Marktwirtschaft und einem freiheitlichem, auf das notwendige Maß begrenzten Staatswesen verhaftet sehen“, heißt es bei Meuthen. „Und da ist auf der anderen Seite die keineswegs kleine Gruppe des sogenannten ‚Flügels‘, einer Gesinnungs- und Haltungsgemeinschaft ohne institutionell festgelegte Strukturen, aber mit einem innerhalb dieser Gruppierung homogenen Gesellschafts- und Staatsverständnis, das dem freien Markt und Unternehmertum grundlegend misstraut, einen kollektivistischen Gesellschaftsansatz verfolgt und in den Bereich des Sozialismus hineinreichenden Lösungsansätzen durchaus wohlgesonnen gegenübersteht.“

„Freiheitlichkeit und Sozialismus etwa schließen sich aus“

Selbst wenn der Flügel sich auflöse, blieben dessen Mitglieder der Partei als „Haltungsgemeinschaft“ erhalten und es wäre auch „ein zutiefst sozialistischer Ansatz, der noch nie irgendwo funktioniert hat“, von diesen Menschen zu verlangen, ihre Einstellungen zu verändern.

Andererseits mache es jedoch auch keinen Sinn, fundamental unterschiedliche Weltsichten innerhalb einer politischen Partei vereinen zu wollen: „In einer Partei schließen sich aber nun üblicherweise Menschen zusammen, die jedenfalls in Grundsatzfragen sehr ähnliche Einstellungen haben. Sonst verlöre der Zusammenschluss auch seinen Sinn. Freiheitlichkeit und Sozialismus etwa schließen sich aus. Sie unter dem Dach einer Partei zu vereinen, kann nicht funktionieren.“

Es gehe dabei, so Meuthen, auch nicht, um eine Frage „Ost gegen West“. Allerdings könnte ein organisatorisch getrenntes Auftreten des eher wirtschaftsliberalen und des „sozialpatriotischen“ Lagers Sinn machen. Meuthen meint, beide Gruppierungen in der Partei seien „eindeutig stark genug, eigenständig bestehen zu können“. Zudem könnten sie als homogenere eigenständigere Gebilde eher mehr als weniger Wähler erreichen.

Nicht mehr gegenseitig im Weg stehen?

Auf Facebook verweist Meuthen darauf, dass „auch in anderen europäischen Staaten […] das Modell zweier rechtskonservativer Parteien mit unterschiedlichen Akzentuierungen durchaus sehr erfolgreich praktiziert wird“. Er nennt dabei die einst separatistische Lega und die aus der postfaschistischen Alleanza Nazionale hervorgegangenen Fratelli d’Italia in Italien, die eher bürgerliche Nieuw-Vlaamse Alliantie und den eher nationalistischen Vlaams Belang in Flandern und VVD und PVV in den Niederlanden – wobei er möglicherweise die zur liberalen Parteienfamilie zählende VVD mit dem FvD von Thierry Baudet verwechselt.

Derzeit jedoch würden „der Flügel und dessen maßgebliche Exponenten uns ganz massiv Wählerstimmen im bürgerlichen Lager kosten“, meint Meuthen, „und ich denke auch, dass die ordoliberalen Ansichten des bürgerlich-konservativen Teils der AfD noch bessere Ergebnisse im staatspaternalistisch geprägten Wählermilieu des Flügels verhindern“. Ohne den Flügel würden hingegen klassisch-liberale FDP-Wähler und verbliebene Konservative in der Union ihre Hemmungen verlieren, zur AfD zu wechseln, während mit einem eigenständigen Flügel „Björn Höcke Bodo Ramelow womöglich noch weit mehr in Bedrängnis bringen“ könnte.

Innerhalb der AfD hat sein am 1. April erschienenes Interview heftige Reaktionen ausgelöst – spätestens in jenem Moment, da er mit seinem inhaltlich ähnlichen Facebook-Beitrag am Donnerstagmorgen (2.4.) alle Spekulationen zunichtemachte, es könnte sich um einen Aprilscherz gehandelt haben.

Höcke empfiehlt „Konservativenbeschimpfung“

Erwartungsgemäß wandte sich Thüringens AfD-Chef und „Flügel“-Symbolfigur Björn Höcke gegen Meuthens Gedankenspiele. Auf Facebook schrieb er am Donnerstag, es sei „töricht und verantwortungslos“, die Einheit der AfD in Frage zu stellen.

Er gehe davon aus, dass „eine überwältigende Mehrheit unserer 35.000 Mitglieder diese Ideen ablehnt“, und hält es für illusorisch, zu glauben, sich durch eine Trennung von führenden Persönlichkeiten der Ostverbände im westdeutschen Bürgertum Akzeptanz erkaufen zu können: „Den Bürgern im Westen fehlt die bittere Erfahrung, dass man jahrelang von der eigenen Regierung belogen und hinters Licht geführt werden kann. Ihnen fehlt die Erfahrung, aufs falsche Pferd gesetzt zu haben. Der westliche Wohlstand wurde nie angetastet und die systematische Entfremdung von der Nation hat viele Westdeutsche in ‚Europa‘ eine Ersatzidentität suchen lassen. Kurzum: Dem Westen fehlt die Erfahrung, dass ein mündiges Volk mit friedlichem Protest auf der Straße eine schlechte Regierung beenden kann.“

Höcke gibt eine Leseempfehlung für das eben erst erschienene Buch „Konservativenbeschimpfung“ des Publizisten Manfred Kleine-Hartlage ab und schließt sich dessen strategischer Empfehlung an, sich „in der jetzigen Phase in erster Linie an die Arbeiter, an die Angestellten und an die kleinen Selbständigen zu halten, die die ersten Opfer der Globalisierungspolitik des Establishments sein werden“.

Sprecherkollege Chrupalla geht auf Distanz zu Meuthen

Aber auch Meuthens Sprecherkollege Tino Chrupalla geht zu Meuthen auf Distanz. Auf Facebook äußert er: „Wer eine Diskussion über die Zukunft der Partei anstoßen will, der tut dies erstens in den zuständigen Gremien und zweitens ergebnisoffen. Wir haben die Debatte über die Zukunft der AfD mit dem Vorstands-Beschluss zur Auflösung des Flügels eingeleitet. Dabei stand die Einheit der Partei nie zur Debatte, und sie wird auch niemals zur Debatte stehen. Insofern bin ich, wie viele andere in der Partei, von Jörg Meuthens Vorstoß einigermaßen überrascht – und menschlich enttäuscht.“

Gegenüber der Epoch Times verwahrt sich auch der Außenwirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion Hansjörg Müller gegen Meuthens Äußerungen. Er bestritt, dass es in der Realität einen gegenseitigen Ausschluss der beiden Positionen „Flügel“ und „liberal“ gäbe, „weil das Gemeinsame zwischen beiden größer ist als das Trennende“.

Tatsächlich sei der „Flügel“, so Müller, „mindestens genauso freiheitlich wie die ‚Bürgerlichen‘, wenn nicht sogar freiheitlicher – aufgrund des ihm eigenen Argwohns gegen das Establishment – weil gerade das konservative Bürgertum eine besondere Staatsgläubigkeit (d. h. Etatismus) aufweist“. Es gäbe zwar im Ost-Flügel eine Gruppe um Jürgen Pohl mit starker sozialdemokratischer Ausrichtung, die aber nach Müllers Einschätzung schon im Osten keine Mehrheit hinter sich habe.

Mehr Ex-Nichtwähler verlieren als Bürgerliche gewinnen?

Auf das „bürgerliche Lager“ zu setzen, sei wenig sinnvoll, da dieses „uns aufgrund seiner historisch gewachsenen Staatsgläubigkeit erst ganz am Schluss [wählt], wenn es endlich erkennt, dass die staatlichen Eliten die Totengräber seiner eigenen Existenz sind“. Ein „Heranwanzen ans Establishment“ würde demgegenüber massenhaft Stimmen früherer Nichtwähler kosten.

Auch abseits der Debatten um Wirtschafts- oder Rentenpolitik erscheint es als ungewiss, ob eine organisatorische Trennung von eher wirtschaftsliberalen und „sozialpatriotischen“ Bestrebungen zu mehr Homogenität beitragen würde. Auch innerhalb einer vom „Flügel“ befreiten, wirtschaftsliberalen AfD-Variante würde es reichlich Konfliktpotenzial geben, vor allem dahingehend, inwieweit diese Formation auch in gesellschaftspolitischen Fragen liberal oder konservativ agieren solle.

Tiefe inhaltliche Gräben

Es wäre nicht auszuschließen, dass früher oder später beispielsweise zwischen christlich-konservativen Exponenten rund um Persönlichkeiten wie Beatrix von Storch und gesellschaftspolitisch etatistischen Kräften aus sozialdemokratischer oder religionskritischer Tradition neue Fronten aufbrechen würden – etwa in Fragen wie dem Schwangerschaftsabbruch, dem Homeschooling, der Kitapflicht oder der Reichweite von Religionsfreiheit und elterlichem Erziehungsrecht.

Zudem hatten bereits die Tage nach der EU-Wahl 2019 gezeigt, dass sich in jenem Spektrum, das die AfD abdeckt, in bestimmten Sachfragen durchaus ungewöhnliche Allianzen bilden können. So hatte der damalige Sprecher der JA Berlin, David Eckert, unter dem Eindruck der Zuwächse der Grünen gefordert, die AfD möge den „menschengemachten Klimawandel“ anerkennen – und als Konsequenz daraus Entwicklungshilfe an Staaten in Afrika davon abhängig machen, dass diese sich zu einer Ein-Kind-Politik nach dem Vorbild der totalitär-sozialistischen Diktatur in China verpflichten.

Eckert, der zuvor als „Flügel“-nahe galt, erhielt prompt Unterstützung aus der „bürgerlichen“ Desiderius-Erasmus-Stiftung. Bis heute ist dieser extrem staatsinterventionistische Ansatz, der beispielsweise jenem der US-Regierung unter Donald Trump diametral entgegensteht, auch in vermeintlich „freiheitlich-konservativen“ Kreisen vielfach konsensfähig.

„Bürgerliche“ zum Teil radikaler als „Flügel“-Sprecher

Zudem haben sich in der Vergangenheit AfD-Politiker, die gemeinhin dem „liberal-konservativen“ Segment der Partei zugeordnet werden, häufig mit Blick auf muslimische Einwanderer und die Frage der Freiheit der Religionsausübung noch deutlich radikaler geäußert als führende Vertreter des „Flügels“.

So bezeichnete der EU-Abgeordnete Nicolaus Fest einst Gruppen von arabischen, türkischen oder afrikanischen Jugendlichen als „primitiv und bösartig“ und sinnierte darüber, ob man einen bekannten Ausspruch von Max Frisch nicht korrigieren solle zur Aussage: „Wir riefen Gastarbeiter, bekamen aber Gesindel.“ Fest erklärte zudem, in Deutschland alle Moscheen schließen zu wollen.

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]