10-Punkte-Plan zur Energiewende: Wird Strom endlich günstiger?

In Kürze:

Der Monitoringbericht des Bundeswirtschaftsministeriums bescheinigt der Energiewende zahlreiche Baustellen .

. Ministerin Reiche veröffentlichte parallel dazu einen 10-Punkte-Plan mit mehr oder weniger konkreten Maßnahmen .

. Versorgungssicherheit wird großgeschrieben, bleibt aber ein untergeordnetes Ziel . Bewährte Lösungen bleiben außen vor.

Viel Gas braucht das Land – das ist zumindest die Aussage der Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reich. Der angekündigte und mit Spannung erwartete Monitoringbericht ist im September erschienen. Parallel dazu hat die Ministerin einen 10-Punkte-Plan herausgegeben, der die Tätigkeit der Regierung für die nächsten Wochen oder Monate beschreibt.

Im Punkt 4 heißt es etwa: „Flexible Grundlastkraftwerke, insbesondere Gaskraftwerke mit Umstellungsperspektive auf Wasserstoff, werden priorisiert“. Die Idee, die Lücken der Versorgung, die durch die Erneuerbaren verursacht werden, durch Gaskraftwerke zu schließen, ist nicht neu. Das hatte auch Robert Habeck so geplant. Die Diskussion entzündet sich vor allem an der Anzahl der nötigen Kraftwerke, denn da weichen die Meinungen der Ministerin und ihres Vorgängers voneinander ab.

Was außer Gaskraftwerken noch für die Grundlast in Frage kommen könnte – sprich Kernkraft oder Braunkohle, die im Lande ja reichlich vorhanden ist –, darüber findet man im Plan kein Wort.

Neue Gaskraftwerke braucht das Land

Die Erneuerbaren Energien sind von sich aus sehr teuer. Zwar „schickt die Sonne keine Rechnung“, aber diese Energien sind auf eine große Landfläche verteilt. Sie sind sozusagen „dünn“ und für das Einsammeln bekommen die Betreiber hohe, durch das EEG festgelegte Vergütungen. Da die Erneuerbaren aber nur vom Wetter abhängig Energie liefern, braucht man, wie im 10-Punkte-Plan festgestellt, Grundlastkraftwerke, um die schwankende Einspeisung laufend ausgleichen.

Hinzu kommt, im bisherigen konventionellen Betrieb wurden Gaskraftwerke wegen der hohen Kosten nur für die Spitzenlast eingesetzt. Wenn nun Gaskraftwerke die fehlende Grundlastversorgung ersetzen sollen, dann kommen auf uns ungeahnte Kosten zu. Auch ohne steigenden Verbrauch würde der jetzt schon hohe Preis für Energie weiter massiv in die Höhe getrieben.

Wenn es gelingt, mit der Energiewende Verkehr, Heizung und Produktion zu elektrifizieren, wird sich der jetzige Bedarf reichlich verdoppeln. Führen hingegen steigende Preise und zunehmende Versorgungsunsicherheit dazu, dass Firmen in Konkurs gehen oder Deutschland verlassen, dann käme man auch mit weniger Gaskraftwerken aus.

Der Traum vom großen Speicher

Doch es gibt eine weitere Möglichkeit den Bedarf an Gaskeftwerken zu verringern. „Dank Batteriespeicher reichen laut Aurora-Analysen 5 bis 10 Gigawatt neue Gaskraftwerke bis 2040 aus“, erklärte Frank Wetzel, Staatssekretär aus dem Bundeswirtschaftsministerium, auf dem „Energy Transition Summit“. Im 10-Punkte-Plan zur Energiewende heißt es unter Punkt 3 dazu: „Die Kombination von Erneuerbare-Energien-Anlagen mit Speichern kann eine bedarfsgerechtere Stromeinspeisung ermöglichen und Erzeugungsspitzen abfangen.“

Diese Aussage ist soweit richtig, insbesondere das „kann“. Denkt man diesen Gedanken indes einmal weiter, dann bräuchte man gar keine Gaskraftwerke, wenn man genug Speicher hätte. Da durch das EEG jede Art von Stromproduktion – einschließlich „Geisterstrom“, der nur hätte produziert werden können – durch feste Vergütungen honoriert wird, bestand bisher für die Erzeuger kaum Anreiz, in Speicher zu investieren. Aus genannten Gründen gibt es diese Speicher in nennenswerter Größenordnung bisher nicht.

Erinnert sei hier daran, dass man versucht hatte, eine kleine Insel mit Wind, Sonne und ausreichend Speichern zu versorgen. Das Projekt nannte sich „Smart Region Pellworm“, Epoch Times berichtete . Bereits nach einem Jahr, als die Fördermillionen verbraucht waren, musste alles wieder abgebaut werden. Heute befindet sich auf dem Areal ein Hundespielplatz. Pellworm ist nicht der einzige gescheiterte Versuch.

Flexibilität durch Digitalisierung

Unter Punkt 5 des Plans wird noch etwas vorgeschlagen: „Flexibilität und Digitalisierung des Stromsystems voranbringen“. Gemeint ist hier vor allem die Nachfrageflexibilität , die man vor allem durch einen „verstärkten Rollout von Smart Metern“ – aktuell verfügten demnach nur 3 Prozent der Haushalte über derartige Stromzähler – in Gang bringen will. In klaren Worten, Haushalte und Industrie sollen nur dann Strom verbrauchen, wenn der Wind weht und die Sonne scheint.

Das gibt es schon. Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit werden stromintensive Betriebe zeitweilig von der Versorgung abgeschaltet. Die erfolgt im Regelfall angekündigt und gegen entsprechende Vergütung, wobei letzteres auch zu einer Erhöhung des Strompreises führt. Das ist ein Problem, denn, so der Plan der Ministerin, „Insbesondere […] der tatsächlichen Zahlungsfähigkeit von Industrie, Gewerbe und Haushalten [ist] zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden.“

Derweil lässt sich das Verfahren der planbaren Stromabschaltungen der Industrie nicht viel weiter ausbauen. Bekommen jedoch auch Haushalte zeitweise der Strom abgeschaltet, ist zu erwarten, dass die Akzeptanz für die Energiewende spürbar sinkt oder sogar verloren geht. Finanzielle Anreize, etwa in Form dynamischer Stromtarife, damit Verbraucher ihren Bedarf freiwillig anpassen, zeigen in der Praxis kaum Wirkung

Fazit: Energiewende bleibt teuer

Der Titel des 10-Punkte-Plans heißt: „Klimaneutral werden – wettbewerbsfähig bleiben“. Das klingt wie ein frommer Wunsch und erinnert an die Redewendung „Wasch mir den Pelz, aber bitte, mach mich nicht nass“. Da wir in Deutschland jedoch schon einige Zeit nicht mehr wettbewerbsfähig sind, kann man eigentlich nur anstreben, wieder wettbewerbsfähig zu werden.