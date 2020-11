Die Verschwörung gegen Sidney Powell

Lee Smith schrieb in seinem explosiven Roman und Bestseller „Die Verschwörung gegen den Präsidenten“ über die vermeintliche Absprache mit Russland, was auch ein erfolgreicher Dokumentarfilm wurde. Jemand sollte jetzt „Die Verschwörung gegen Sidney“ schreiben, denn Sidney Powell, die Anwältin von Donald Trump und General Michael Flynn, befindet sich derzeit im Visier.

Und die Angriffe kommen nicht nur, wie vorhersehbar, von links, sondern von Menschen, von denen man annehmen könnte, dass sie ihre engsten Verbündeten seien.

Tucker Carlson, der bekannte konservative Kommentator und Moderator bei Fox News, beklagte sich bei Frau Powell, weil sie nicht reagierte und es wiederholt versäumte, Beweise für ihre Behauptungen über die Dominion-Computersysteme und Smartmatic- Software für seine Show vorzulegen.

Der angesehene konservative Kolumnist Byron York äußerte in seiner täglichen E-Mail über die Pressekonferenz von Giuliani/Powell/Ellis am Donnerstag:

„Aber Powell hat es nicht bewiesen. Sie hat in ihren Behauptungen nicht einmal genau dargelegt, was ihrer Meinung nach bei der Wahl tatsächlich passiert sein soll. Powell sagte, die venezolanische Software habe die ‚Fähigkeit, Stimmen umzudrehen‘ und man könne damit einen Algorithmus laufen lassen – was wahrscheinlich auch landesweit passiert sein soll – um einen bestimmten Prozentsatz der Stimmen von Präsident Trump auf Präsident [sic] Biden zu verschieben. Wir hätten das vielleicht nie herausgefunden, wenn die Stimmen für Präsident Trump nicht in so vielen dieser Staaten so überwältigend gewesen wären, dass der Algorithmus, der in diesem System eingestellt worden war, zusammengebrochen wäre. Und das habe dazu geführt, dass in diesen Staaten, die Maschinen heruntergefahren und die Zählung gestoppt werden musste.“

Powell hat bereits am frühen Freitagmorgen in Maria Bartiromos Fox Business Show auf Carlson geantwortet:

„Maria Bartiromo: Wie haben Sie auf Tucker Carlson geantwortet? Haben Sie sich über ihn geärgert, weil er Ihnen eine SMS geschickt und Sie um Beweise für Ihre Behauptungen gebeten hat?

„Sidney Powell: Nein, ich habe mich nicht über die Bitte um Beweise geärgert. Tatsächlich habe ich Tucker eine der eidesstattlichen Erklärungen geschickt, die ich noch nicht einmal einem Schriftsatz beigefügt hatte. Das sollte ihm helfen, die Situation zu verstehen, und ich habe ihm auch einen anderen Zeugen vermittelt, der die Mathematik der statistischen Beweise weit besser erklären kann. Ich bin nicht wirklich ein Zahlenmensch. Aber er war sehr beleidigend, fordernd und unhöflich, und ich sagte ihm, er solle sich in diesem Ton nicht mehr mit mir in Verbindung setzen.

Ich möchte nicht darüber spekulieren, was Tucker und Byron motiviert hat so zu handeln. Die beiden sind Freunde und sie mögen ihre Gründe haben. Offenbar stören sie sich aber nicht an Dingen wie „gewichteten Abstimmungsalgorithmen“ oder der seltsamen Tatsache, dass Dominion nicht einmal die Gesamtstimmenzahl, sondern nur Prozentzahlen angibt.

Es geht um die Demokratie

Am Freitagmorgen sind Vertreter von Dominion nicht wie versprochen zu einer Anhörung vor einem Ausschuss des Pennsylvania House erschienen. Hatten sie etwas zu verbergen?

Wir wissen es nicht. Vielleicht hatten sie tatsächlich etwas zu verbergen.

Das größte Problem liegt aber nicht in der Präsidentschaftswahl des Jahres 2020, so gigantisch sie auch sein mag. Es geht vielmehr um die Integrität der Wahlsysteme weltweit.

Und damit – in einem Wort – um die Demokratie.

Wird sie von Computer-Systemen untergraben? Haben sie die Demokratie obsolet gemacht?

Wenn dies wahr ist und Sidney Powell dies stoppen kann, würde sie sich ein Denkmal von der Größe Washingtons verdienen.

Sidney ist jedoch bei weitem nicht die erste, die Fragen über die Vertrauenswürdigkeit von Dominion, Smartmatic und der damit verbundenen Wahltechnologie aufwirft. Leider war jedoch für diejenigen, die nur Englisch sprechen, vieles davon ‚en Español‘.

Aufgrund der entscheidenden Rolle Venezuelas und Kubas mit ihren aktiven – und im Falle Kubas besonders erfolgreichen – Geheimdiensten sowie der zweifelhaften Wahlen von Chávez und Maduro ist es nicht überraschend, dass die ersten Alarmmeldungen über den Einsatz dieser Systeme für ruchlose Zwecke bereits 2013 aus Spanien kamen.

Interessantes auf Spanisch

Für die Spanischsprachigen unter uns gibt es hier ein zweiteiliges Interview mit der ehemaligen venezolanischen Richterin Ana Mercedes Diaz , in dem sie den Dominion/Smartmatic-Betrug bei der Wahl von Hugo Chávez beschreibt. (Der zweite Teil hier)

Für das Protokoll: Frau Mercedes Diaz gehörte einst dem Nationalen Wahlrat Venezuelas an und lebt jetzt in Florida. Diese ehemaligen venezolanischen Beamten waren einige der Hauptquellen für die Anschuldigungen von Sidney Powell.

Sind das lediglich wütende Ausländer? Sie können selbst entscheiden, aber ein guter bolivianischer Freund von mir beschrieb mir die hungernden Menschen, die er bei einem kürzlichen Geschäftsbesuch in Teilen Venezuelas sah – in Bildern, wie man sie sonst nur vom Holocaust kennt.

Viele Leute schauen dabei genauso weg wie bei den Inhalten der Computer von Dominion.

Kann ich mit Sicherheit sagen, dass diese Maschinen manipuliert oder deren Lieferanten korrupt sind? Nein. Aber wir müssen es unbedingt herausfinden. Sie sollten beschlagnahmt, auseinandergenommen und einer gründlichen forensischen Untersuchung aus allen Blickwinkeln unterzogen werden, ebenso wie die Software.

Diese Untersuchung sollte vollständig vor den Augen der Öffentlichkeit durchgeführt werden.

Was Sidney Powell betrifft, so bin ich ihr nie begegnet und kann nicht persönlich für ihre Genauigkeit oder Ehrlichkeit bürgen.

Aber dieser Mann kann es: John Zmirak (Link zum Artikel). John Zmirak erinnert uns daran, dass sich Frau Powell durch die Untersuchung dieser Angelegenheit gegenüber einigen mächtigen Kräften im In- und Ausland verwundbar gemacht hat. Sie sollte auf sich selbst und wir auf sie aufpassen.

Ob ihre Anklage richtig, falsch oder teilweise richtig sein mag – ich weiß, dass sie uns einen großen gemeinnützigen Dienst erweist, indem sie unsere Aufmerksamkeit auf eine Angelegenheit von titanischer Bedeutung lenkt.

