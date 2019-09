Historiker erwartet „Kalten Krieg“ zwischen USA und China: „Politische Krise in China wird kommen“

Der schottische Historiker Niall Ferguson sagt voraus, dass der aktuelle Handelskonflikt zwischen den USA und China in einem neuen Kalten Krieg münden wird.

Die lange Zeit sehr engen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Erde sind dauerhaft zerstört. Selbst ein Deal zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Kontrahenten Xi Jinping im Handelsstreit kann einen neuen Kalten Krieg nicht mehr verhindern“, sagte der an der Hoover Institution in Kalifornien lehrende Wissenschaftler dem „Handelsblatt“.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel könne den Konflikt bei ihrem Besuch in Peking diese Woche nicht mehr befrieden. Ferguson sieht sogar eine positive Seite in der Auseinandersetzung mit China:

Bislang gilt der chinesische Anbieter Huawei bei der 5G-Technologie als führend. Ferguson prophezeit dem Einparteisystem in Peking eine politische Krise.

Der schwarze Schwan, den viele im Moment nicht sehen, ist eine Krise des politischen Systems in China, die unweigerlich kommen wird.“

Es sei einfach nicht plausibel, dass ein Ein-Partei-Staat, der sich auf kommunistische Institutionen aus dem 20. Jahrhundert stütze, in der vernetzten Welt von heute dauerhaft überleben könne. Eine Eskalation erwartet der Historiker auch bei den Protesten in Hongkong.

Wenn Peking die Proteste in Hongkong gewaltsam niederschlägt, wiederholt China die Fehler, die die Sowjets 1956 in Budapest und 1968 in Prag gemacht haben.“