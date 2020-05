Q und Chemtrails sind gefährlich, Zensur noch gefährlicher: Corona und die Lust an der Unfreiheit

In Anbetracht der Corona-Krise wird Facebook von traditionellen Journalisten ins Visier genommen. Von Q über 5G bis hin zu Chemtrails ermögliche das Netzwerk die weitgehend ungehinderte Verbreitung von Verschwörungstheorien. Die Kritik lässt jedoch Fragen offen.

Die Corona-Krise und die Einschränkungen des gewohnten Lebens durch die Pandemie-Maßnahmen bewirken nicht nur ökonomische Einbußen. Es steht auch zu befürchten, dass die Folgen sozialer Isolation und Unsicherheit über die eigene Zukunft, die mit ihnen verbunden waren und immer noch sind, mentale Folgewirkungen entfalten. Dass in sozialen Medien Storys über alle erdenklichen Verschwörungen und Komplotte – von Q und der SHAEF-Machtübernahme über Chemtrails bis hin zu Adrenochrom – stärker denn je Verbreitung finden, könnte ein Ausdruck immer mehr um sich greifender Unsicherheit über die Zukunft sein.

„Merkel lässt Chemtrails wieder versprühen“

Die „Welt“ hat sich dem Thema jüngst in Form der Satire genähert. Darin heißt es, Bundeskanzlerin Angela Merkel lasse, um zur „Corona-Deeskalation“ beizutragen, „ab sofort wieder Chemtrails versprühen“. Immerhin sollen diese vermeintlichen „Giftwolken“ in Form von Kondensstreifen, in denen Barium- und Aluminium-Verbindungen zum, Einsatz kommen sollen, auch der Gedankenkontrolle dienen. Und diese sei – so der Satireartikel – offenbar wieder notwendig, da es „am Wochenende überall im Lande zu Demonstrationen von Deutschen gekommen war, die die Corona-Pandemie für eine gemeinsame Erfindung von Freimaurern, Bill Gates und Bielefeld halten“.

Der neuseeländische Politikreporter Marc Daalder vermag die Entwicklung unterdessen nicht mit – nicht jedermann in gleicher Weise zugänglichem – Humor zu nehmen. Er arbeitet sich in einem ausführlichen Beitrag auf der Plattform „Newsroom“ an den sozialen Medien, insbesondere an Facebook, ab, weil dieses sich nicht in der Lage zeige, in der Corona-Krise seinen Bekenntnissen zum Kampf gegen „Desinformation“ nachzukommen.

Daalder nimmt Anstoß daran, wie schnell aus einer TV-Reportage über einen Mann, der allein im US-Bundesstaat North Carolina gegen den dortigen Corona-Lockdown demonstriert hatte, eine Facebook-Gruppe namens „ReopenNC“ wurde, die bald 20.000 Mitglieder hatte und Nachahmer in anderen Regionen fand. Über diese seien auch Demonstrationen gegen die Pandemie-Maßnahmen organisiert worden, bei denen auch immer mehr Anhänger von Verschwörungstheorien aufgetreten seien.

Corona-Verbreitung durch Anti-Pandemie-Demos

Es ist nicht davon auszugehen, dass Daalder in ähnlicher Weise die Ausbreitung von „Fridays for Future“ problematisiert hat. Dabei war auch dort die Inszenierung eines Solo-Protests der „Schulstreik“-Initiatorin Greta Thunberg der Ausgangspunkt – und am Ende standen auch über soziale Medien organisierte Massenkundgebung, an denen sich nachweislich auch Personen beteiligten, die ein gebrochenes Verhältnis zu freiheitlichen Ordnungen offenbarten.

Daalder klagte in diesem Zusammenhang jedoch nicht nur über Antisemiten oder Personen, die Waffen zu den Kundgebungen mitnahmen. Er führt auch einen Fall aus Neuseeland an, da eine Reopen-Aktivistin, die selbst, wie sich später herausstellte, mit COVID-19 infiziert war, Dutzende weitere Teilnehmer infiziert habe.

Zwar habe die Betreffende auch Telegram genutzt, die stärkste Reichweite habe sie auf Facebook erzielt. Der Journalist beklagt, dass das Netzwerk seine Schwelle für die Entfernung von Desinformation über die Corona-Pandemie zu hoch angesetzt hätte. Immerhin würden nur Informationen entfernt, die „unmittelbaren physischen Schaden herbeiführen“ könnten. Zudem würden bei Fake-News nur „ineffektive Warnhinweise“ platziert.

Facebook zieht unpolitische Nutzer in politische Sphäre

In zahlreichen privaten Gruppen seien Nutzer in der Lage, gegenüber zehntausenden Mitgliedern „falsche Informationen [zu] teilen, ohne dass ernsthaft dagegen interveniert“ würde. In privaten Gruppen würden auch öffentliche Skepsis und die Meldebereitschaft von Nutzern nicht zum Tragen kommen. Häufig stünden Beiträge mit problematischem Inhalt wochenlang online, ehe sie von einem Moderator oder von Facebook selbst entfernt würden.

Daalder hält Facebook für anfälliger, wenn es darum geht, dass Personen mit problematischen Inhalten in Berührung kommen könnten, die nicht von sich aus danach suchten. Dies unterscheide Facebook von Twitter, wo sich Nutzer von vornherein einloggen würden, um mit politischem Content in Verbindung zu kommen. Bei Facebook hingegen stehe der freundschaftliche und familiäre Zweck immer noch im Vordergrund, nicht die Nutzung als Nachrichtenplattform. Nutzer würden vielmehr in politische Debatten „hineingezogen“.

Journalismus-Professorin Dr. Catherine Strong von der Massey University in Auckland erklärt gegenüber „Newsroom“ über Personen, die über Facebook auf Verschwörungstheorien zu Themen wie 5G oder Impfungen stießen:

„Leute, die normalerweise nicht nach dieser Art von Information suchen würden, bekommen diese. Leute, die nie protestieren würden, protestieren nun gegen den Lockdown und fühlen sich in ihren Rechten beschränkt, weil Dinge, die sie auf Facebook gesehen haben, ihnen den emotionalen Eindruck vermittelt haben, das wäre alles erfunden und alles gehe zu weit.“

Q & Co. als Lieferer gewünschter Erklärungen?

Auf Facebook wäre die Konfrontation mit politischen Vorstellungen auch dort jederzeit möglich, wo diese nicht erwartet würde – etwa wenn zwischen Familienfotos und Hundebildern plötzlich Verschwörungstheorien in der Timeline auftauchten. Alte Bekannte, Verwandte oder Schulfreunde, die man nie in dieser Weise eingeschätzt hätte und die nicht zu irgendeinem politischen Rand gehörten, würden sich als Anhänger von Verschwörungsdenken outen.

Daalder zitiert Psychologen, die Zuspruch zu Verschwörungstheorien damit erklären, dass Menschen in der Lage sein wollten, jemanden für die existenziellen Ängste verantwortlich zu machen, die mit der Pandemie verbunden seien. Die Mikrobe sei diesbezüglich zu undankbar als Sündenbock, meint Ana Stojanow vom Institut für Psychologie an der Massey University.

Zudem neigten eher Personen zu Verschwörungsdenken, die den Eindruck hätten, durch die Krise weniger Kontrolle über ihr Leben zu haben und deshalb in besonderem Maße davon betroffen zu sein. Viele würden „nach irgendeiner Form von Antworten“ suchen – und Verschwörungstheorien würden diese liefern.

Daalder warnt, die Pflege von Verschwörungsdenken über Facebook könne nachweisbare negative Konsequenzen haben. Er spricht von Fällen, in denen Proteste gegen die Pandemie-Maßnahmen, die unter Verletzung von Ausgangssperren koordiniert würden, zur Ausbreitung des Virus beigetragen hätten.

Anschläge auf Mobilfunkmasten können gesamtes Telefonnetz lahmlegen

Dazu kämen Anschläge und Sabotage von Mobilfunkmasten, für die militante 5G-Gegner verantwortlich wären. Im Regelfall würden Masten, die ins Visier genommen würden, gar nicht zur 5G-Infrastruktur gehören. Telefongesellschaften warnen aber, dass die Aktionen weiträumige Internet- und Telefonausfälle zur Folge haben könnten. Im schlimmsten Fall könnten sogar Notrufe unmöglich werden.

Daalder erwähnt einen Fall, in dem ein Sabotageaufruf in einer privaten Anti-5G-Gruppe sechs Wochen online gestanden habe – obwohl Aufrufe zur mutwilligen Zerstörung von Infrastruktur aus politischen Gründen auch den Tatbestand des Terrorismus erfüllen könnten.

Mögen er und viele seiner Berufskollegen zu Recht kriminelle Auswüchse dieser Art in sozialen Medien anprangern – doch die Schärfe und Unversöhnlichkeit seiner Kritik wirft Fragen auf. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass auf Facebook die gleichen Gesetze gelten wie in nicht virtuellen Räumen, sowie der stetigen Aufstockung von Löschungs- und Faktenchecker-Teams bleibt die Frage offen, welche Schritte er zusätzlich noch fordern würde, um das Problem in den Griff zu bekommen.

Autoritär sind immer nur die anderen

Im Ergebnis kämen nur noch solche in Betracht, die in Entmündigung des Bürgers, in Zensur oder staatliche Kontrolle sozialer Netzwerke münden würden, wie man sie in China kennt. Einige Journalisten sprechen sogar offen aus, in der Frage der Redefreiheit im Internet nicht auf der Seite der USA, sondern jener der kommunistischen Diktatur zu stehen. Viele Anhänger von Verschwörungstheorien sind selbst einem autoritären Weltbild zugetan – die Lust an der Unfreiheit ist jedoch auf beiden Seiten zu finden.

Was Zensur-affine Mainstream-Journalisten wie Marc Daalder in ihrer in weiten Teilen zweifellos berechtigten Kritik an der einfachen Verbreitung abstruser Verschwörungstheorien übersehen, ist jedoch, dass sie selbst Mitschuld tragen an einer Kultur, in der jeder glaubt, was er glauben will. Sie werfen sich lieber in die Pose eingebildeter moralischer Überlegenheit, statt sich die Frage zu stellen, ob die andere Seite nicht doch den einen oder anderen berechtigten Einwand gegen die jeweils vorgegebenen Wahrheiten hat.

Wer es selbst ernsthaft für möglich gehalten hat, dass die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten das Resultat einer russischen Verschwörung war, weil es so gut in die ideologische Agenda passte, hat gewisse Legitimationsdefizite, wenn er anderen deren unbewiesene Behauptungen über Bill Gates zum Vorwurf machen will.

Wie der Mainstream seine Gegner selbst füttert

Wer selbst zu keiner Zeit den Eindruck aufkommen lässt, sich nicht im alleinigen Besitz der einzigen Wahrheit zu wähnen, wird nur bedingte Überzeugungskraft entfalten bei Personen, die den Admin ihrer Reopen-Gruppe für ihren bestinformierten Gewährsmann halten. Für Journalisten wie Daalder mag es als undenkbar erscheinen, etwas anderes als restriktive Waffengesetze als einzig legitime Antwort auf das „Sandy Hook“-Massaker zu betrachten. Es gibt jedoch eine Vielzahl mitten im Leben stehender Menschen, die eine Gegenposition vertreten, ohne es deshalb an Empathie für die Opfer von Schul-Amokläufen fehlen zu lassen.

Auch in Deutschland fördern Arroganz und Narzissmus reichweitenstarker Meinungsmacher weit verbreitete Reaktanz zutage, die sich in sozialen Medien Luft macht – auch in Form der Verbreitung zweifelhafter Theorien.

Wie ARD-Chefredakteur Rainald Grebe C-Promis als Autoritäten für eine angeblich notwendige radikale Veränderung unserer gesamten Lebensweise anzuführen und jeden mit Beschimpfungen zu bedenken, der eine solche Notwendigkeit nicht sieht, überzeugt niemanden, der nicht ohnehin schon denkt wie er selbst. Er bestätigt vielmehr unfreiwillig all jene, die den Eindruck haben, etablierte Journalisten würden den Normalbürger verachten und notfalls auch Unwahrheiten erzählen, um ihren selbst angemaßten Erziehungsauftrag zu erfüllen.

Auch der Mainstream hat seine Verschwörungstheorien

Verschwörungstheorien und Esoterik prägen den Mainstream stärker als dieser es wahrnehmen mag: Das beginnt bei gefühlten Wahrheiten über „den Kapitalismus“, „das Patriarchat“ oder alle erdenklichen Formen „struktureller Diskriminierung“, die sich angeblich auf allen Ebenen durch die westliche Welt ziehen. Und es endet nicht dort, wo allenthalben angeblich drohende Natur- oder Verelendungs-Katastrophen drohen, obwohl Umweltverschmutzung und Massenarmut dank offener Märkte und technologischem Fortschritt weltweit auf dem Rückzug sind.

Ist nicht die Forderung nach umfassenden politischen Einschränkungen und Steuerungen menschlichen Verhaltens zur Bekämpfung des Klimawandels am Ende auch der Ausdruck der Angst vor einem befürchteten „Verlust der Kontrolle über die Klimasysteme“?

Zudem hat es etwas von „Haltet den Dieb“, wenn, wie es öffentlich-rechtliche Formate wie „Quarks“ praktizieren, darüber klagen, dass rechte Politiker und Parteien angeblich mithilfe der Strategie des gezielten Tabubruchs und des Aussprechens extremer Ansichten diese „plötzlich wieder sagbar“ machten.

Immerhin scheuen diese selbst nicht davor zurück, vom Jugendportal „Funk“ bis hinein in die Eigenproduktionen ohne Distanzierung Personen und Vorstellungen zu präsentieren, die selbst von einem erheblichen Teil der Bevölkerung als extrem und problematisch aufgefasst werden – und damit außerhalb des „Overton-Fensters“. Beispiele dafür sind etwa Interviews oder Social-Media-Clips, in denen zur freiwilligen Kinderlosigkeit aufgerufen wird oder eigene Kommentare, in denen persönliche und wirtschaftliche Freiheiten im Zeichen des „Klimaschutzes“ infrage gestellt werden.

Wo bleibt das Vertrauen in den mündigen Bürger?

In manchen Fällen dürfte die tiefe Aversion traditioneller Journalisten gegenüber Facebook, verbunden mit offenen Forderungen nach Zensur oder staatlicher Kontrolle, auch zumindest ansatzweise auch mit Konkurrenzangst und Unmut über den Verlust des eigenen Deutungsmonopols zu tun haben. Immerhin steige die Anzahl jener Nutzer, die sich ausschließlich auf Facebook als Nachrichtenquelle verließen und traditionelle Nachrichtenquellen gar nicht mehr nutzten – so zumindest der Eindruck von Adrienne LaFrance, die für den „Atlantic“ im Umfeld von „QAnon“ recherchiert hatte.

Was allerdings gerade jene Medienvertreter, die seit dem Siegeszug von Facebook auf die neue Form der Gegenöffentlichkeit eindreschen, schuldig bleiben, ist die Antwort auf eine entscheidende Frage. Diese lautet: Wann genau wurden die früher stets beschworenen „mündigen Bürger“ zu leichtgläubigen großen Kindern, die immer noch der Erbauung durch selbstberufene Volkserzieher bedürfen? Immerhin sind es Bürger, die jetzt Verschwörungstheorien auf Facebook verbreiten, die vor dessen Erfindung staatliche Schulbildung genossen hatten und zur Informationsbeschaffung ausschließlich auf traditionelle Medien angewiesen waren.

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.