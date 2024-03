Studienkritik: Wie Pfizer und Moderna die Impfstoffeffektivität aufblähten

Wissenschaftler kritisieren, dass Unregelmäßigkeiten und Eingriffe in die klinischen Studiendaten der COVID-19-Impfstoffe von Pfizer und Moderna die Effektivität dieser Impfstoffe zu positiv dargestellt und gleichzeitig das Risiko von Nebenwirkungen als zu gering bewertet haben.

Im Gegensatz zu den meisten klinischen Studien, in denen die Wirkung eines Medikaments ab dem Tag seiner Verabreichung untersucht wurde, begannen die Bewertungen der COVID-19-mRNA-Impfstoffe nicht ab dem ersten Tag der Impfung. Stattdessen wurde ein späterer Zeitpunkt als Ausgangspunkt gewählt, was laut Forschern die angenommene Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstoffs in den Zulassungsstudien künstlich erhöht haben könnte.

Unklare Definitionen von Geimpften und Ungeimpften

Dr. Lataster, Dozent an der Universität Sydney, sprach bei der am 26. Februar von Senator Ron Johnson (R-Wis.) veranstalteten Diskussionsrunde über COVID-19-Impfstoffe und die öffentliche Gesundheitskommunikation. Er fasste die Erkenntnisse aus einer Sammlung von vier Kommentaren zusammen, die in einem begutachteten Fachjournal veröffentlicht wurden und von denen zwei von ihm verfasst worden waren.

„Wir haben in den Studien unterschiedliche Definitionen von vollständig geimpft und ungeimpft gefunden. Generell stellen wir fest, dass COVID-Infektionen bei teilweise Geimpften ignoriert wurden“, sagte Dr. Lataster.

„In randomisierten Studien ist es üblich, den ‚Zeitpunkt null‘ als den Zeitpunkt zu definieren, zu dem für jeden Studienteilnehmer die Eignungskriterien erfüllt sind, die Behandlung zugewiesen wird und die Nachverfolgung beginnt“, schrieben Professor Peter Doshi von der University of Maryland und ein weiterer Autor in einem der Artikel.

In den klinischen Studien zu den COVID-19-Impfstoffen wurden Infektionsfälle bei geimpften Personen nicht unmittelbar nach der Impfung erfasst. Stattdessen beginnt die Zählung von COVID-19-Fällen bei geimpften Teilnehmern erst einige Wochen nach der Impfung. Bei Pfizer gilt eine Person erst eine Woche nach der zweiten Impfdosis als vollständig geimpft und entsprechend werden ab diesem Zeitpunkt COVID-19-Fälle gezählt. Bei Moderna hingegen wird eine Person erst zwei Wochen nach Erhalt der zweiten Dosis als vollständig geimpft angesehen, und erst ab dann fließen COVID-19-Infektionen in die Statistik ein.

Indem sie bestimmte Daten aus der Phase-3-Studie von Pfizer neu bewerteten und Personen nach den von Pfizer in den Studien festgelegten Kriterien als geimpft oder ungeimpft einstuften, fanden Professor Doshi und seine Mitautoren heraus, dass die klinische Studie von Pfizer die Wirksamkeit eines Impfstoffs mit null Effektivität auf 48 Prozent aufblähen konnte. Diese Ergebnisse wurden im Fachjournal „Journal of Evaluation in Clinical Practice“ veröffentlicht.

Zusätzlich stellten sie fest, dass die hypothetische Wirksamkeit aufgrund anderer realer Faktoren während der Impfstoffeinführung auf 67 Prozent ansteigen könnte.

So fand etwa die Impfung vieler Menschen in einer Phase statt, in der die COVID-19-Fallzahlen ihren Höhepunkt erreicht hatten und eine natürliche Immunität gegen das Virus hätte aufgebaut werden können. Der darauffolgende Rückgang der Fallzahlen, der zeitlich mit einer Zunahme der Impfungen zusammenfiel, könnte den Eindruck einer höheren Wirksamkeit des Impfstoffs erweckt haben, wie aus der Studie hervorgeht.

Bedeutende Anzahl unbestätigter COVID-Fälle

Laut einem Informationsdokument der US-amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde (FDA) räumte Pfizer ein, dass es „3.410 insgesamt vermutete, aber unbestätigte COVID-19-Fälle in der gesamten Studienpopulation gab.“ Diese Verdachtsfälle wurden fast gleichmäßig auf die Behandlungs- und Placebogruppen aufgeteilt.

Die Pfizer-Impfstoffe wurden aufgrund einer Studie auf eine über 90-prozentigen Impfstoffwirksamkeit geschätzt, da 850 von rund 22.000 Personen in der Placebogruppe positiv auf COVID-19 getestet wurden, im Gegensatz zu nur 80 von 22.000 geimpften Teilnehmern. Dieser Unterschied im Anteil der COVID-Fälle ist die Grundlage, auf der die Forscher die Impfstoffeffizienz berechnet haben.

Wenn jedoch die 3.410 vermuteten Fälle auch tatsächliche COVID-19-Fälle gewesen wären, hätte ein ähnlicher Anteil von COVID-19-Fällen zwischen der Behandlungs- und Placebogruppe „die Schätzungen der Behandlungseffizienz drastisch gesenkt“, schrieb Dr. Lataster in seinem Kommentar.

„In jedem Fall kann man argumentieren, dass diese Zahl weit unter den für die Zulassung erforderlichen 50 Prozent liegt“, sagte Dr. Lataster.

Unterrepräsentierte Nebenwirkungen

Während die Phase-3-klinischen Studien von Pfizer und Moderna Nebenwirkungen ab dem Tag der Impfstoffverabreichung verfolgten, wurde eine Person erst dann als geimpft definiert, wenn mehrere Wochen nach der Impfung vergangen waren.

Deshalb konnten einige Nebenwirkungen, die kurz nach der Impfung aufgetreten waren und daher mit der Impfung in Verbindung hätten gebracht werden müssen, nicht dem Impfstoff zugeschrieben werden, was zu einer Unterschätzung der Nebenwirkungsraten führt.

Außerdem basierte die Erfassung der Nebenwirkungen hauptsächlich auf unaufgeforderte Meldungen durch die geimpften Studienteilnehmer, insbesondere bei schwerwiegenden Nebenwirkungen, gemäß dem Informationsblatt von Pfizer für Gesundheitsdienstleister. Wenn ein Teilnehmer nach der COVID-19-Impfung stirbt, können die Studienforscher dies möglicherweise nicht verfolgen, da sie auf Berichte der Teilnehmer angewiesen sind, so Dr. Lataster.

Berichte über Nebenwirkungen der COVID-Impfungen an das System für die Meldung von Impfnebenwirkungen zeigen, dass mehr als 12 Prozent der Todesfälle am Tag der Impfung oder am Tag danach aufgetreten waren.

Darüber hinaus wurde der Placebogruppe später ebenfalls der COVID-19-Impfstoff verabreicht, was effektiv zu einer „Entblindung“ führte. Dies bedeutete, dass die Forscher die Placebo- und die Impfgruppe nicht mehr hinsichtlich potenzieller langfristiger Sicherheitssignale vergleichen konnten.

Epoch Times fragte um Stellungnahme bei Pfizer und Moderna an.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Pfizer and Moderna COVID Vaccines’ Efficacy Exaggerated, Effectiveness ‘Well Below’ 50 Percent, Researchers Say“. (deutsche Bearbeitung kr)

