Tucker Carlson: „Sie haben die Wahl vor unseren Augen manipuliert und niemand hat etwas dagegen unternommen“

„Fox News“-Moderator Tucker Carlson beschuldigt Big Tech und die Massenmedien, mit den Demokraten bei der Wahl 2020 konspiriert zu haben.

„Fox News“-Moderator Tucker Carlson fand kürzlich harsche Worte für die Demokraten, die seiner Meinung nach die Wahlen nicht mit fairen Mitteln gewonnen hätten. Dafür führte er mehrere Beispiele an, angefangen mit dem elektronischen Wahlsystem in den USA.

Die elektronische Stimmabgabe könne niemals so sicher sein wie die traditionelle Handauszählung, meint er. Diejenigen, die behaupteten, sie sei sicher, seien die gleichen, die sagten, unsere Telefone würden nicht abgehört. Das sei eine Lüge und alle wüssten das, konstatiert Carlson.

„Andere Länder nutzen die elektronische Stimmabgabe nicht, weil sie wissen, dass sie das Vertrauen in die Demokratie untergräbt. Ein System kann nicht funktionieren, wenn niemand der Abstimmung vertraut. Das trifft auch hier zu, wie wir gerade herausfinden. In Zukunft müssen wir genau herausfinden, was bei den Präsidentschaftswahlen in diesem Monat passiert ist, ganz gleich, wie lange die Untersuchung dauert oder wie viel sie kostet.“

Allerdings sei das elektronische Wahlsystem nicht der einzige Knackpunkt der Präsidentschaftswahlen gewesen.

Sichtbar manipuliert

„Die Präsidentschaftswahlen 2020 waren nicht fair, und kein ehrlicher Mensch würde behaupten, dass sie das waren. Das System war gegen einen Kandidaten und zu Gunsten eines anderen manipuliert, und zwar auf eine Art und Weise, die durchaus sichtbar war“, so Carlson.

Die Medien hätten offen mit den Kandidaten der Demokraten konspiriert. „Joe Biden und Kamala Harris weigerten sich zu erklären, was sie tun werden, wenn sie gewählt werden. Das ist noch nie zuvor bei einer Präsidentschaftswahl in der amerikanischen Geschichte geschehen, aber die Medien erlaubten ihnen, es zu tun“, so Carlson.

Gleichzeitig hätten die Demokraten ab dem Frühjahr den öffentlichen Gesundheitsnotstand für ihre parteiischen Zwecke genutzt. „Sie bestraften Trump-Anhänger, weil sie versuchten, sich zu versammeln, aber sie befreiten ihre eigenen Aktivisten – Randalierer und Vandalen der Black Lives Matter und der Antifa – vollständig von den COVID-Lockdowns.“

„Die Restriktionen, die sie durchsetzten, zerschlugen Amerikas Kleinunternehmen, das Herz der Republikanischen Partei, während sie ihre eigenen Spender fantastisch reicher machten. Allein Jeff Bezos sah sein Nettovermögen während der Pandemie um mehr als 70 Milliarden Dollar steigen“, so Carlson.

Und dann hätten die Demokraten laut Carlson noch das Virus benutzt, um das Wahlsystem zu ändern. „Sie erhöhten die Zahl der Briefwahlen erheblich, weil sie wussten, dass ihre Kandidaten von einer weniger sicheren Stimmabgabe profitieren werden.“ Sie hatten Recht gehabt.

Carlson abschließend: „Vor allem aber nutzten die Demokraten die Macht der Big Tech, um diese Wahl zu gewinnen. Praktisch alle Nachrichten und alle Informationen in der englischsprachigen Welt laufen über ein einziges Unternehmen: Google. Ein riesiger Prozentsatz unserer politischen Debatten findet auf Facebook und Twitter statt. Wenn Sie die Technologie nutzen, um die Ideen zu zensieren, die die Menschen online äußern dürfen, kontrollieren Sie letztlich, wie die Bevölkerung abstimmt. Und genau das haben sie getan. Sie haben die Wahl vor unseren Augen manipuliert und niemand hat etwas dagegen unternommen.“ (nmc)

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.