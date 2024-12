Wie emotionale Verletzungen uns brechen – oder wachsen lassen

Mit einer gravierenden emotionalen Verletzung leuchtet in unserem Leben die Möglichkeit einer unerträglichen Zukunft, also des Unterganges auf. Welche Techniken und Taktiken jemand am besten anwendet, um konkreter Verletzungen Herr zu werden, um also psychisch zu genesen oder gesund zu bleiben, ist das Gebiet psychotherapeutischer Praxis.

Jedoch ist diese Frage trotz ihrer existenziellen Bedeutung für jeden einzelnen Patienten logisch betrachtet eine Frage zweiten Ranges: Welche Techniken und Taktiken ich wähle, um eine Verletzung zu bewältigen, hängt davon ab, was ich unter ihrer erfolgreichen „Bewältigung“ eigentlich verstehe – und diese Klarheit ist nicht auf psychotherapeutischem Wege zu gewinnen. Sie hängt allein von dem Begriff ab, den ich mir von einer Verletzung im Allgemeinen, also von jedem Einzelfall absehend, mache.

Während den Therapeuten die Verletzung dieses Menschen interessieren muss, wird die Philosophie als Prinzipiensuche nach dem Wesen und, wenn man so will, dem Funktionieren von Verletzungen überhaupt fragen. Für den Menschen als endliches, Verfall und Tod mit allen ihren Widrigkeiten des Gefühls preisgegebenes Wesen ist es existenziell zu wissen, wie eine emotionale Verletzung an sich zu verstehen ist. Nur dann können wir auch verstehen, wie ein gedeihlicher Umgang mit ihr prinzipiell aussehen muss.

Verblüffung, Schmerz, Angst

Eine Verletzung ist ein unerwarteter, schmerzvoller und damit beängstigender Bruch mit der gekannten Normalität. Die Überraschung der Verletzung verblüfft, der Schmerz irritiert und beides zusammen beängstigt uns.

Verblüffung und Schmerz müssen abklingen, weil sie Unterschiedsphänomene sind, das heißt, sie sind nur als Kontrast zu einem Regelzustand erfahrbar. Diese beiden Elemente der Verletzung sind es, die unsere Eltern (oder wir als Eltern) meinten, wenn sie trösteten: „Mach‘ dir nicht so viel Sorgen!“, „Das geht vorbei!“, „Das ist gleich nur noch halb so schlimm!“ und so weiter – und sie hatten recht damit, soweit uns kein chronisches Leiden befallen hatte.

Die aus der Verletzung stammende Angst ist ihre schlimmste Komponente. Der Angst und ihren Folgewirkungen können wir auf unbestimmte Zeit verfallen, wenn wir mit Verletzungen nicht richtig umgehen. In der Angst waltet nicht das Naturgesetz der Rückkehr zum Mittelzustand, in dem das Lebendige periodisch ruht und so zu allen lebensgebotenen Ausschlägen fähig bleibt. Angst unterliegt vielmehr einem tückischen Prinzip der Selbsteskalation.

Die gefährliche Faszination einer aus Verletzung stammenden Angst können wir in Fragen wie diesen ausdrücken: Wird dies eine Ausnahme bleiben, oder wird das immer wieder geschehen? Ist dieser Schrecken – die Angst vor, der Schmerz während und die erneuerte Angst nach wiederkehrender Verletzung – jetzt mein neues Leben? Und könnte ich so leben? Und wie vermeide ich, dass aus meiner Angst vor der Wiederholung einer Verletzung selbst eine weitere, andersgeartete Verletzung erwächst?

Die Bestimmung der Verletzung als unerwartet, schmerzhaft und deshalb beängstigend ist wesentlich dafür, den richtigen Umgang mit Verletzungen zu erkennen. Es wird sich beim weiteren Überdenken dieser Definition und ihrer Zusammenhänge mit anderen Begriffen, die uns aus unserer Gewohnheit in ihrem Griff halten, zeigen, dass buchstäblich alle intuitiven Erkenntnisse, die wir zu diesem Thema von unserer gewohnten Sprache nahegelegt bekommen, lebensphilosophisch in eine dürre Irre führen – wo unser Leiden an Verletzungen sich nicht etwa mindert und schließlich gestillt werden kann, sondern wo es in die Länge gezogen, in sich selbst kompliziert und nach außen verzweigt wird, um sich desto leichter mit früher ebenso verkehrt bearbeiteten und den vielleicht neu hinzukommenden Verletzungen zu einem Affekturwald zu verbinden, in dem ein freies Leben arg eingeengt und ein zufriedenes Leben unmöglich wird.

Gebrochene Normalität

Die gekannte Normalität, die von der Verletzung gebrochen wird, ist kein völlig berechenbarer, schmerzloser und damit angstfreier Zustand. Normalität ist – ob aus Gewöhnung oder Resignation oder glücklicher Annahme spielt keine Rolle – ein Zustand, in dem zwar Unwägbarkeiten, Schmerz und Angst stattfinden, jedoch im Rahmen altbekannter, oft bewältigter Szenarien, die uns nicht mehr erschüttern.

Diese Unannehmlichkeiten stechen nicht, sie kratzen nur und geben uns damit das auch willkommene Signal, dass wir arbeiten, funktionieren, uns mit allem „herumschlagen“, – kurz, dass wir lebendig sind. Unsere normalen Probleme versichern uns, dass alles eine Ordnung für uns hat und wir deshalb geborgen sind in einem Nest, möge es darin auch durch undichte Fenster pfeifen und mag das Sofa durchgesessen sein.

Auch altbekannte Unannehmlichkeiten tragen zu der Regelmäßigkeit und Berechenbarkeit bei, mit der die Alltagsgeschäftigkeit unseren Blick auf die Straße vor uns konzentriert, statt dass wir in die existenziellen Abgründe ausschweifen.

Wie bricht nun die Normalität in der Verletzung? Das ist nicht leicht zu verstehen, weil unser emotionales Geschehen in jedem Moment eine hohe Komplexität aufweist und eine historische Tiefendimension hat, die dementsprechend auch in sich komplex ist und ohne die es überhaupt nicht begreiflich wird. Um uns diesem Rätsel zu nähern, sagen wir: Das Gefühlsleben eines Menschen ist in jedem Augenblick, den er mit sich erlebt, wie das Wetter vor seiner Tür.

Gefühle sind wie das Wetter

In einem schon über lange Zeit mit gewissen Regelmäßigkeiten und Variablen lebendigen System verdankt sich der heutige Wind und Regen in unserem Dorf einer Geschichte vorgängiger Druckverhältnisse, Feuchtigkeitsgrade und Luftbewegungen, deren Spur an diesem oder jenem Zeitpunkt der Vergangenheit fallenzulassen nicht exakte Wissenschaft, sondern Fachinstinkt des Meteorologen ist.

Ebenso ist etwa die aktuelle drückende Angst eines Menschen das Produkt gegenwärtiger Gedanken, Einbildungen und Umstände in Kombination mit der Vorprägung des Organismus seiner Erinnerung durch Erfahrung. Hier sind bestimmte Regelmäßigkeiten der Gefühlsverknüpfung und bewussten Erfahrungsdeutung schon lange eingeschliffen und angelegt, ganz so wie in einem Wettersystem, dessen Faktoren und ihre typischen Zusammenhänge.

Der Mensch trifft als komplexes Auffassungs- und Deutungssystem mit historischer Tiefe und vielfältig eingeübten wie eingeschliffenen Reaktionsmustern auf seine jeweils gegenwärtige Erfahrung. Und das momentane Resultat dieser Begegnung ist in jedem Moment die Emotion, lateinisch-wörtlich das Hervorgerufene des Augenblicks. Baruch Spinoza sagt, wir seien uns selbst „wie Schlussfolgerungen ohne Prämissen“, und wir sagen: Unsere Kenntnis der relevanten Faktoren unserer Emotionen sind systematisch vage und lückenhaft.

Der Bruch der Normalität, den die Verletzung uns darstellt, ist deshalb der Bruch einer Einbildungswelt, einer uns nur teilweise verständlichen Imaginationsgewohnheit, die sich in uns herangebildet hat durch Faktoren, die wir ebenfalls nur teilweise kennen und verstehen. Die erlernte Aufmerksamkeitstendenz, aus dem einen werde wie immer das andere hervorgehen und sich harmonisch fortspinnen zu dem, das dann immer kam – nach David Hume die ganze Grundlage unseres wissenschaftlichen Kausalitätsdenkens –, läuft ins Leere und wir sind momentan orientierungslos der Verblüffung, dem Schmerz und der Angst ausgesetzt, die ihr Gewahrwerden erzeugt. Der Normalitätsbruch wird erlebt wie ein Schritt, der seinen gewohnten Untergrund und Widerstand nicht findet.

In zeitlicher Tiefe verschränkte Faktoren

Sich das aktuelle emotionale Geschehen als Produkt mehrerer Faktoren zu denken, deren einige unbekannt, einige bekannt, einige prinzipiell direkt beeinflussbar, andere nur langfristig oder gar nicht beeinflussbar sind, hält einige Enttäuschungen für uns bereit, aber auch heilsame Einsichten. Wir müssen Sigmund Freud prinzipiell zustimmen, dass unser Ich nicht „Herr im eigenen Hause“ ist, ganz gleich, ob wir seine Theorie des Unbewussten im Einzelnen für richtig halten oder nicht.

Entschiede jemand sich, einen schmerzlichen Gefühlszustand durch einen direkten Gedankeneingriff, durch Reflexion, nach seinem Wunsch abzuändern, so wäre das so, als träte er vor seine Tür, um Wind und Regen durch kräftiges Pusten zu begegnen. Dem Wettersystem ist das Pusten egal, dem emotionalen System des Einzelnen die Grübelei des aktuellen Augenblicks auch.

Aber, so wird man einwenden, nur diesen, nur den Gedankeneingriff gibt es doch für uns, wenn wir von Medikamenten, Suggestionen in Hypnose und Meditationsübungen zur Entspannung für den Augenblick einmal absehen. Im unbetreuten Alltag stehen wir unseren Gefühlen nur mit Gedanken „bewaffnet“ gegenüber, und wären wir hier hilflos, so wären wir unseren Gefühlen alltäglich rettungslos ausgeliefert…

Mitnichten. Es fragt sich aber, was der richtige Gebrauch der Reflexion angesichts der Verletzung ist und wohin er uns im besten Falle führen kann. Welche gedanklichen Anstrengungen sind hier vernünftig, um den in zeitlicher Tiefe verschränkten Hintergründen unserer Gefühle auf die Spur zu kommen? Wie kann die Reflexion uns helfen, mit Verletzungen umzugehen?

Benennung statt Verstrickung

Angesichts des Wetters vor der Tür wie des Gefühls in uns bleibt uns zunächst nur eines übrig, wenn der Versuch zum Umändern des Wetters durch Pusten und zum Umändern des Gefühls durch Gedankenmachen versagen muss: Beobachten und benennen, womöglich begreifen, des Geschehens. Wir können weder das aktuelle Wetter noch das aktuelle Gefühl hinwegintervenieren, aber wir können beides erkennen und ein Wissen aufbauen, worum es sich handelt.

An dieser Stelle heißt es manchmal, man solle „sich distanzieren“ und „von oben“ oder „von außen“ auf seine Lage blicken; manche Meditationslehrer empfehlen zum Beispiel die Übung, sich aus seinem Körper heraus zu denken und sich von oben im Zimmer, im Haus, in der Straße, in der Stadt, und so weiter zu betrachten, um diese Distanzierung von der unmittelbaren Betroffenheit mit kraftvollen Bildern zu unterlegen.

Dieser Rat mag manchem in mancher Lage nützlich sein; philosophisch jedoch ist er zu beanstanden: Es wird der Eindruck erweckt, man sei nicht distanziert von seinem Gefühl und müsse es erst werden. Das stimmt aber nicht, wir sind als Wesen mit Geist – die ein „Verhältnis auf ein Verhältnis“ (Søren Kierkegaard), das heißt Bewusstsein ihrer Bewusstseinsinhalte haben und diese als solche betrachten können – immer in objektivierender Perspektive auf das, was sich für uns ereignet.

Aber der Ratschlag, man möge sich distanzieren, trifft dennoch etwas Entscheidendes, wie ein näherer Blick auf die Erfahrung der Angsterfahrung lehrt. Habe ich nach dem Normalitätsbruch durch eine Verletzung Angst, so weiß ich, dass ich Angst habe. In dieser Hinsicht ist Distanzierung gegeben und ein reflektierendes Bewusstsein schon am Werk. Es bleibt nun zu entscheiden, wie ich diese Distanz nutzen will, wenn ich Angst habe.

Nutze ich dieses reflektierende Bewusstsein, um die Angst zu bewerten, sie mir also als irgendwie schlecht (vielleicht als existenzbedrohend, unerträglich, unberechenbar …) vorzustellen, so habe ich eine ganz neue Dynamik in die Situation hineingetragen. Der geistige Akt des Vorstellens-von-x-als-y bedeutet, dass ich ein Urteil fälle, dass ich einen Begriff auf meine Erfahrung anwende: „Dieses x ist ein y“, etwa „Diese Angst ist unerträglich“.

Ich verstricke mich durch Beurteilung mit der Angst. Wir können den ominösen, in östlichen Philosophien ebenso wie in Yoga-Lifestyle-Zirkeln häufigen Begriff „Verstrickung“ hier ganz wörtlich nehmen: Ich binde mich selbst mit Stricken an die Angst, mit Stricken aus Urteilen über diese Angst. Ich lege die Angst darauf fest, für mich dieses oder jenes zu sein – existenzbedrohend, unerträglich, unberechenbar zum Beispiel.

Minenfelder der Assoziation

Diese Aktion gibt es psychodynamisch, wie alles, was der Geist sich selbst tut, nicht umsonst; sie zeitigt als Ursache ihre eigenen Effekte. Wir schaffen durch Beurteilung unserer Emotionen Minenfelder der Assoziation, in denen wir immer neue emotionelle Missgeschicke erleben müssen.

Habe ich die Situation und ihre spezifische Angst durch entsprechende Beurteilung an Gedanken über Existenzbedrohung, Überforderung, Unberechenbarkeit geknüpft, so baue ich der Angst damit neue Landebahnen in meinem Geist: und zwar alle Landebahnen, die meine Erinnerung in Verbindung mit der gerade gegenwärtigen Erfahrung zufällig eröffnen.

Aufgrund eines ganz anders – vielleicht in einer Prüfungssituation oder einem ungelegenen Verkehrsstau – begründeten Überforderungsgefühls zum Beispiel kann mein Bewusstsein nun in die assoziative Nähe der von mir gerade als „unerträglich“ beurteilten Angst rücken: Ihr Wiederauftreten wird wahrscheinlicher. Auch erschließen Begriffe wie „existenzbedrohend“, „unerträglich“ oder „unberechenbar“ jeweils ihre eigenen Assoziationsfelder zu anderen Begriffen und den ihnen anhängigen Bilderwelten: Wer sich von seiner bei der Arbeit auftretenden Angst als „überfordert“ beurteilt, für den sind Erinnerungsbilder von Menschen nicht fern, die alle Attribute der Hilflosigkeit tragen und vielleicht im eigenen Schnapsdunst in der Schlange vor der Arbeitsagentur warten … der innerpsychische Bilderstrom ist brutal und hält keine politischen Korrektheiten ein, er ruiniert uns in wenigen Sekunden emotional überzeugend.

Die Lösung

Eine Verletzung durchbricht eine Normalität, die wir nur aus unserer Innensicht als solche kennen; sie stellt uns in einen Moment der Ratlosigkeit, dem wir mit Angst begegnen. Das Auftreten dieser Angst, die Ratlosigkeit unseres Organismus angesichts eines verblüffenden Schmerzes, ist der Augenblick der Persönlichkeitsentwicklung – oder ihres Unterbleibens, also des einfachen Fortgangs der Verstrickung eines Menschen in das, was ihm geschieht.

Viktor Frankl, der als ausgebildeter Psychiater Nazi-Konzentrationslager überlebte und seine Erfahrungen später in Büchern verarbeitete, fasste diese Einsicht so zusammen: „Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit.“

Der einzig gedeihliche Umgang mit einer Verletzung besteht demnach darin, die von ihr verursachte Angst wie ein Gewitter des Geistes zu betrachten – für dessen Dauer man einen ruhigen Unterstand aufsucht, dem man jedoch nicht durch Pusten, das heißt durch Gedanken und komplizierende Beurteilungen, beizukommen sucht.

Ist der Sturm vorübergezogen, bleibt nur die eine Frage, an der jede Selbstentwicklung ansetzen muss: Was war die von mir internalisierte Normalität, die von den Ereignissen, die mich betrafen, als Verletzung durchbrochen werden konnte? Anders gefasst: Wie war ich und bin ich, dass dies mich verletzen konnte und nicht einfach ein Ereignis unter anderen für mich war?

Geben wir uns über diese Fragen Rechenschaft, so nutzen wir den Freiheitsraum, den Frankl uns aufzeigte. In Freiheit leben bedeutet, das Leben dort offen und variabel zu halten, wo es sich nicht von selbst schließt und verfestigt. Frei leben ist eine Psychotechnik. Wo wir auf die aus Verletzung geborene Angst durch Beurteilung statt Betrachtung reagieren, da schließen wir unser Leben, wo es sich offenhalten oder gar erst öffnen ließe.

Über den Autor:

Michael Andrick ist promovierter Philosoph und Kolumnist der „Berliner Zeitung“. Er lebt in Berlin und publiziert unter anderem in „Deutschlandfunk Kultur“, „Freitag“ und „Weltwoche“. Sein aktuelles Buch „Im Moralgefängnis“ wurde ein „Spiegel“-Bestseller.

