Wochenend-Spezial: Gesundheit, Erkältungen und Herbstblues

Am Sonntag widmen wir uns ausführlich dem Thema Gesundheit. Die Tage werden trüber, die Zeiten der Dunkelheit länger – nasse Füße und Schnupfen drohen. Gut, wenn man da die Ruhe bewahrt.

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum manche ständig erkältet sind und andere ganz unbeschadet durch eine Grippewelle gehen? Sie scheinen immer gesund und fit zu sein. Warum ist das so?

Mit unseren Gesundheitstipps gegen Erkältungen und Herbstblues kommen sie sicher durch die Aventszeit.

Alle Spezialsammlungen werden nur als E-Mail versandt und erscheinen jeweils 15 Uhr. Hier kann man sich zu den kostenlosen E-Mail-Newslettern der Epoch Times anmelden.

Einige bisherige Spezial-Newsletter:

Inspiration: Zu Weihnachten fehlt den Nicht-Gläubigen etwas (30.11.2019)

Bei über sieben Milliarden Menschen weltweit bilden gläubige Menschen mit fünf Milliarden die absolute Mehrheit der Weltbevölkerung. Und zu Weihnachten spüren die Nicht-Gläubigen, dass Ihnen etwas fehlt.

„Hexenjagd“ auf US-Präsident Trump (23.11.2019)

US-Präsident Donald Trump ist seinen Gegnern ein Dorn im Auge. Mit allen Mitteln wird versucht, den rechtmäßigen Präsidenten aus dem Amt zu entfernen. Linke Gruppen werben derzeit mit viel Geld und geheimem Operationen zusammen mit Demokraten für eine breite Akzeptanz eines Amtsenthebungsverfahrens.

Hongkong – Das Chaos hat Methode (22.11.2019)

Seit Juni sind Massenproteste in Hongkong ausgebrochen. Millionen Menschen gehen auf die Straße und kämpfen für ihre Freiheit.

Steuerliche Tipps zum Jahresende (17.11.2019)

Das Jahresende naht. Bald steht die alljährliche Steuererklärung wieder an. Damit Sie sich auch einmal auf den Steuerbescheid freuen können, haben wir für Sie einige Steuerspartipps für 2019 zusammengestellt.

Impfpflicht – unaufhaltbar? (16.11.2019)

Ab März 2020 soll Impfverweigerern ein Bußgeld von 2.500 Euro drohen. Das gilt für Erzieher, Pädagogen und dem Personal medizinischer oder für die Pflege zuständiger Personen. Vor allem trifft es aber Eltern, die ihre schulpflichtigen Kinder keiner Impfung unterziehen wollen. Ungeimpften Kindern wird darüber hinaus der Besuch einer Kita oder Tagesmutter verwehrt.

Auszeit (10.11.2019)

Der November ist eine Zeit, in der die Menschen sich langsam an den Ofen zurückziehen. Wir sehnen uns nach dem Herzerwärmenden. Der Herbst ist eine großartige Zeit, um alles, was Sie früher im Jahr begonnen haben, zu beenden und die Früchte Ihrer Arbeit dann im neuen Jahr zu genießen.

Hat die DDR die BRD übernommen? 30 Jahre nach dem Mauerfall (9.11.2019)

Könnte es nicht auch sein, dass die DDR-Diktatoren (wie Gauck sie bezeichnet) die BRD übernommen haben? Still, unbemerkt, heimlich, leise. Henryk M. Broder nannte 2017 die Politik von Kanzlerin Merkel „die späte Rache der DDR an der BRD“.

Diesel-Pkw: 1,76 Liter auf 100 Kilometer – im Jahr 1989 (3. November 2019)

Der Newsletter beginnt so: „Beginnen wir mit diesem Muldenkipper (ein E-Auto). Seine Batterie allein wiegt acht Tonnen und kann mehr Energie speichern als sechs top-ausgestattete Tesla Model S. Im Gegensatz zum Tesla muss der LKW jedoch nie an die Steckdose…“

Weltherrschaft – Eine Erklärung des aktuellen Chaos (2. November 2019)

Die Menschen der Welt erwachen und werden sich immer klarer über die eigentlichen Zusammenhänge der Gesellschaft – und über diejenigen, die die Weltherrschaft anstreben.

Es ist ein ewiges Prinzip im menschlichen Bereich, dass das Böse die Rechtschaffenheit nie besiegen kann. Der Mensch ist zwar unvollkommen, trägt aber in seiner Natur die Freundlichkeit, Tugend und den moralischen Mut, die seit Jahrhunderten und Jahrtausenden gepflegt und weitergegeben werden. Darin liegt seine Hoffnung.

Deutschland verdummt – ach, wirklich? (27.10.2019)

Wie steht es um den deutschen Nachwuchs? Wie viel Einfluss hat der Staat? Das Feuer, welches in den Kindern zu entfachen ist, um echtes Wissen zu empfangen, fürchten die Herrschenden wie der Teufel das Weihwasser.

Rente? Rente. Leben. (26.10.2019)

Wie wäre es denn, wenn jeder Mensch selbst entscheiden könnte, wie lange er arbeiten will, bevor er in Rente geht? Die Deutschen gehen im Schnitt bei 61,9 Jahren in Rente, nur sieben Prozent der Erwerbstätigen arbeiten länger als notwendig. Jeder Fünfte erreicht das Alter von 70 Jahren überhaupt nicht mehr. Starre bürokratische Regeln werden weder dem Lehrer noch dem Maurer helfen. Auch Hans-Werner Sinn findet, man sollte ernsthaft darüber nachdenken, die feste Altersgrenze aufzuheben.

Oder mit Norbert Blüm (CDU) gesprochen: „Soll doch jeder so lange arbeiten, wie er kann und will!“