Das langsamste Kamel der Wüste: Zwei Rätsel, die nur ein weiser Mann (oder Frau) lösen kann

Das Leben in der Wüste ist kein leichtes, denn während es Sand, Sonne und Kamele im Überfluss gibt, beschäftigen die Menschen immer dieselben Fragen: Wer hat das langsamste Kamel der Wüste und wie teilt man das unteilbare Geschenk des Königs? In beiden Fällen konnte ein weiser Mann helfen. Können Sie es auch?

In der Wüste gibt es vor allem viel Sand und viele Kamele. Es gab in der Geschichte jedoch auch einige große Könige, die in ihrem Leben schwierige Entscheidungen treffen mussten. Viele Herrscher hatten weise Männer an ihrer Seite und so waren ihre Entscheidungen oft von großer Raffinesse und nicht immer leicht zu verstehen – besonders dann, wenn es um ihre Kinder, die Thronfolge oder darum ging, wer das Kamel bekommt.

Eines Tages stand auch König Grenurian vor der Entscheidung, welcher seiner beiden Söhne als sein Nachfolger das Königreich führen sollte. Beide waren klug, kampferprobt und im Volk gleichermaßen beliebt. Nur bei der Kamelzucht konnten sie unterschiedlicher nicht sein. So entschied der alte König, dass ein Wettrennen die Erbfrage klären sollte. Gewinner werde jedoch jener, der das langsamere Kamel habe.

Das langsamste Kamel der Wüste

Schnell sprach sich das vermeintliche Wettrennen unter dem Volk herum und dann am großen Tag säumten unzählige Menschen die Straßen. Der Kurs war festgelegt, der Start wurde freigegeben – und keiner der Teilnehmer bewegte sich auch nur einen Fuß vor. Keiner von beiden wollte den Anfang machen, geschweige denn, der Erste sein und sein Erbe verlieren.

Die Sonne brannte und die Brüder waren sich einig, dass so keiner von ihnen der neue König werden könne. Sie stiegen ab und baten die Ältesten der Stadt um Rat. Schließlich stürmten beide los, sprangen auf ihre Kamele und nach wenigen Minuten stand der Erbe fest. Wer ist der Sieger? Und warum? Was haben die Weisen den Brüdern gesagt?

Foto: ts/Epoch Times / iStock Wer ist der Sieger dieses Rennens?

Da sich die beiden Brüder so ähnlich waren, veranstaltete der König das Rennen. Der König hatte jedoch nicht gesagt, dass der Reiter, der das Rennen langsamer beendet, sein Erbe und neuer König werde, sondern, „jener, der das langsamere Kamel habe“.

In diesem Sinne rieten die Weisen: „Tauscht die Kamele!“ Wer nun mit dem Kamel des anderen zuerst durchs Ziel ritt, dem gehörte das langsamere Kamel, sodass der Sieger des Rennens der neue König ist.

Das unteilbare Geschenk des Königs

Während die beiden Brüder um die Wette ritten, überlegte sich König Grenurian auch ein Geschenk für den Verlierer und für seine beiden Töchter. Zusammen sollten sie exakt 19 Kamele als Geschenk erhalten wobei der Bruder des künftigen Königs die Hälfte, seine ältere Tochter ein Viertel und seine jüngere Tochter ein Fünftel der Kamele erhalten sollte.

Natürlich sollte keines der 19 Kamele geschlachtet werden, um des Königs Bedingungen zu ermöglichen. Sollten seine drei Kinder jedoch keine Lösung finden, bekäme der neue König alle Tiere. Wiederum konnte ein weiser Mann den Geschwistern helfen. Wer bekommt wie viele Kamele?

Foto: ts/Epoch Times / iStock Wer bekommt wie viele Kamele?

Als die drei Königskinder ihr Dilemma dem weisen Mann schilderten, musste dieser nicht lange überlegen, um festzustellen, dass 19 eine Primzahl war und damit unmöglich durch zwei, vier und fünf teilbar war. Doch als weiser und angesehener Mann seiner Stadt, wusste er natürlich, auch dieses Problem zu lösen.

Kurzerhand ging er in seinen Hof, holte eins seiner Kamele und übergab es den drei ratlos dreinschauenden Geschwistern. Sie hatten doch schon ein Geschenk. Warum sollte der alte Mann ihnen noch ein Kamel schenken?

Noch ein Geschenk?

Dann aber begriffen sie und teilten die nun insgesamt 20 Kamele, wie es des Königs Wunsch war. Der Bruder erhielt die Hälfte – zehn – Kamele. Seine Schwestern erhielten ein Viertel – fünf Kamele – beziehungsweise ein Fünftel – vier Kamele.

Die Frage „Wer bekommt wie viele Kamele?“ ist jedoch noch nicht vollständig beantwortet. Schließlich blieb genau ein Kamel übrig, das der weise Mann lächelnd wieder in seinen Hof brachte. Der weise Mann bekommt also auch (s)ein Kamel.

Hätten Sie es gewusst, oder stünden Sie immer noch wie ein Kamel in der sengenden Sonne am Start der Rennbahn?

P.S.: Mathematisch genommen ist die zweite Lösung nicht ganz korrekt, denn die Hälfte von 19 ist nicht 10, sondern 9,5. Halbe Kamele wurden vom König jedoch ausgeschlossen. (Die fallen um.) Rundet man mathematisch korrekt, haben alle drei Kinder exakt die ihnen zustehende Zahl Kamele bekommen.

Und falls Sie schon immer wissen wollten, wie viel Sie, Ihr Partner oder Ihre Freunde wert sind, werfen Sie einen Blick auf den Kamelrechner.