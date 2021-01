Spinat, Lachs und Hirtenkäse: Eine Quiche für Popeye

Ohne Mampf kein Kampf! Das wusste schon der Seemann Popeye. Der gutmütige Matrose hatte immer eine Büchse Spinat dabei, der ihm die Fähigkeit gab, die Bösewichte zu bekämpfen und Gerechtigkeit walten zu lassen.

Spinat zählt zu den Gemüsesorten mit dem höchsten Eisengehalt. So tranken französische Soldaten zu der Zeit des Ersten Weltkriegs eine Mischung aus Spinatsaft und Wein, um so dem Blutverlust entgegenzuwirken. In dem grünen Powergemüse stecken aber noch weitere gesunde Nährstoffe, wie zum Beispiel Folsäure, Zink und Vitamin C.

Sportlern kommt der hohe Nitratgehalt zugute, denn der nährt die Muskelzellen und erhöht die Muskelkraft. Und wer mit dem guten Vorsatz, Gewicht abzunehmen, in das neue Jahr gestartet ist, dem sei ebenfalls der Spinat empfohlen.

Diese Quiche, verfeinert mit Räucherlachs und Hirtenkäse, schmeckt ofenwarm oder kalt als Pausenmahlzeit einfach köstlich.

Für den Teig:

ca. 10 Minuten + 30 Minuten Ruhezeit im Kühlschrank

250 g Mehl

125 g Butter

½ TL Salz

6 EL kaltes Wasser

Alle Zutaten zu einem gleichmäßigen Teig verarbeiten, zu einer Kugel formen, in Frischhaltefolie wickeln und für 30 Minuten in den Kühlschrank legen.

Für den Belag:

ca. 20 Minuten + 45 Minuten Backzeit

500 g Blattspinat (aus der Tiefkühltruhe oder frisch)

250 g Hirtenkäse

2 Eier

100 ml Sahne

200 g Räucherlachs

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

½ TL Muskat

Zunächst den Tiefkühlspinat in einem Topf vollständig auftauen. Bei der Verwendung von frischem Spinat diesen putzen und mit wenig Wasser kurz aufkochen. In beiden Fällen das überschüssige Wasser gut abgießen, da sonst der Boden zu feucht wird.

Anschließend in einer Schüssel Eier, Hirtenkäse, Sahne und Gewürze zu einer gleichmäßigen Masse verrühren. Den Backofen auf 180 °C vorheizen.

Nun den Teig aus dem Kühlschrank nehmen und in einer mit Backpapier ausgelegten Springform verteilen. Dabei einen Rand von ca. 2 cm festdrücken. Mit einer Gabel mehrmals den Teig einstechen und kurz – etwa 8 Minuten – in den Backofen geben.

Nach dem Vorbacken den Belag in Schichten auf dem Teig verteilen. Zunächst die Hälfte des Spinats, dann den Räucherlachs. Daraufhin folgt der restliche Spinat und zum Schluss die Hirtenkäsemasse.

Die Quiche im vorgeheizten Backofen bei 180° C Umluft für etwa 45 Minuten goldbraun backen. Nach Wahl ofenwarm genießen.

Guten Appetit!

Rezept und Fotos mit freundlicher Genehmigung von Bettina Schwarz, bettinas-jungbrunnen.de