Frage an unsere Leser: Was sind Ihre Zitate des Jahres 2020?

Jederzeit gibt es Sätze, Sprüche und Zitate, die besonders im Gedächtnis bleiben. Und da die Zeit für einen Jahresrückblick naht, möchten wir Sie fragen: Was sind Ihre Zitate des Jahres 2020?

Ein paar Vorschläge

„Wer hat die durchgeknallten, rechtsextremen Corona-Leugner in den Reichstag gelassen? Etwa wir alle bei der letzten Bundestagswahl?“ Jan Böhmermann im „ZDF Magazin Royale“, vom 20.11.2020

„Tausende #Covidioten feiern sich in #Berlin als ‚die zweite Welle‘, ohne Abstand, ohne Maske. Sie gefährden damit nicht nur unsere Gesundheit, sie gefährden unsere Erfolge gegen die Pandemie und für die Belebung von Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft. Unverantwortlich!“ Saskia Esken, Twitter, 1. August 2020

„Und weil ja schon wieder anderes behauptet wird, auch in den sozialen Medien: Ich gebe Ihnen mein Wort: Es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben. Hören Sie endlich auf, anderes zu behaupten!“ Jens Spahn, Rede im Bundestag, 18.11.2020

„In unserer freien Gesellschaft darf es keine Toleranz für Intoleranz geben.“ Sebastian Kurz, Bundeskanzler von Österreich, November 2020

„Während der Pandemie bleiben die Schulen offen, damit auch schlechte Schüler mal was Positives nach Hause bringen können.“ Autor unbekannt

„Der Wumms ist schon spürbar. Es war offenbar richtig, dass wir so schnell so groß gehandelt haben. Wir sind als Erste in Europa mit dieser Dimension vorangegangen.“ Olaf Scholz, 7. Juli 2020

„Deutsche Unternehmen arbeiten effizient – die Regierung lebt im Schlendrian.“ Ökonomen des Lausanner Management-Instituts IMD, 18. Juni 2020

„Machen wir uns nichts vor. Die Corona-Hilfen haben einen Preis, der weit über den reinen Geldwert hinausgeht. Der Staat wird eines Tages die Bürger und Unternehmen zur Kasse bitten, um die jetzt aufgenommenen Schulden zu tilgen: indem er Steuern erhöht, indem er Steuersenkungen verschiebt. Nicht Private und Privatwirtschaft bestimmen, wie sie ihr Geld ausgeben, ob sie sparen oder investieren, sondern der Staat nimmt ihnen mit seiner Steuerpolitik die Spielräume und die Entscheidungsfreiheit.“ Eric Gujer, 19. Juni 2020

„Die deutschen Familienunternehmen leben – auch weil sie kämpfen. Die Worte, die ihr Tun und Treiben charakterisieren, heißen nicht Gier und Größenwahn, sondern Maß und Mitte.“ Gabor Steingart, 18. Juni 2020

Was sind für Sie die wichtigsten, besten, eindrucksvollsten, klarsten etc. Zitate des Jahres 2020?

Ihre Zuschriften unter dem Stichwort „Zitat“ sind unter der Mailadresse [email protected] gern willkommen. Wir möchten es als Anregung veröffentlichen. Und noch eine Bitte: Schreiben Sie die Quelle der Zitate hinzu.