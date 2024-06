Kabel bei Bauarbeiten beschädigt: Bundesverfassungsgericht vorerst nicht erreichbar

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ist vorerst per Telefon, E-Mail oder Fax nicht zu erreichen. Bei Tiefbauarbeiten vor dem Gebäude wurde ein Telekommunikationskabel beschädigt, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte.

Das Amtsgebäude befindet sich in der Nähe des Schlosses der baden-württembergischen Stadt. Über seine Internetseite wollte das Verfassungsgericht weiter über aktuelle Ermittlungen informieren. (afp)