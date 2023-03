Kiefernnadeln – grünes Gold der Wälder

Was haben Tamiflu und Kiefernnadeln gemeinsam? Eine spezielle Säure, die Shikimsäure, die mit den Maitrieben gesammelt werden kann. Foto: iStock

Sie werden oft unterschätzt und sind weit verbreitet in unseren heimischen Wäldern: Kiefern. Die Nadeln der Kiefer sind reich an wertvollen Inhaltsstoffen. Die jungen Maitriebe können laut Volksmedizin auch bei Atemwegserkrankungen helfen.

Seit jeher faszinieren Kiefern die Menschen. Sie sind geheimnisvolle, schöne und uralte Bäume, die Hunderte, manchmal sogar Tausende Jahre alt werden können. Es wurden etwa 125 verschiedene Kiefernarten identifiziert, darunter befinden sich einige der langlebigsten Bäume und Organismen der Welt.

Die Kiefer wurde seit jeher in der Naturheilkunde verwendet, neuere Studien bestätigen ihre Wirkung. Ihre jungen Maitriebe, Knospen und Harz enthalten wertvolle Inhaltsstoffe wie Vitamin C und ätherische Öle. In der Naturheilkunde setzt man sie aufgrund ihrer balsamischen und auswurffördernden Eigenschaften bei Atemwegserkrankungen ein. Zusätzlich haben sie antiseptische und harntreibende Wirkungen und werden bei rheumatischen Beschwerden empfohlen.

In der Volksheilkunde wurden sie sogar bei Lungenentzündungen verwendet. Bei Erkältung, Husten, Bronchitis und Asthma kann die heilende Wirkung der Kiefer durch Inhalationen, Bäder, Tees und Einreibungen in der Selbstmedikation genutzt werden.

Tamiflu und Shikimisäure

Forschern der University of Maine ist schon länger bekannt, dass das Einweichen von Kiefernnadeln in heißes Wasser Shikimisäure freisetzt. Shikimisäure ist eine natürlich vorkommende Verbindung, von der bekannt ist, dass sie mehrere verschiedene physiologische Wirkungen im Körper induziert. Die Säure ist der Hauptbestandteil des antiviralen Medikaments Oseltamivir, das auch kommerziell als Tamiflu bekannt ist.

Shikimisäure unterstützt wichtige Blutplättchenfunktionen und die Herz-Kreislauf-Funktion bei Menschen. Sie hat auch gezeigt, dass sie die Funktion des Darms, des Verdauungssystems und der Myelinscheide in Tierstudien unterstützt. Darüber hinaus besitzt Shikimisäure antibakterielle, antimykotische, antivirale und entzündungshemmende Eigenschaften.

Shikimisäure ist ein Metabolit, der Pflanzen hilft, wichtige Verbindungen zu verstoffwechseln. Es ist ein kritisches Element im Shikimate-Pfad, der erstmals 1885 vom niederländischen Chemiker Johan Fredrik Eykman entdeckt wurde.

Der Shikimate-Pfad ist lebenswichtig und ein siebenstufiger Weg, der von Bakterien, Pilzen, Archaeen, Algen, einigen Protozoen und Pflanzen für die Biosynthese von Vitaminen, Folaten und den aromatischen Aminosäuren Phenylalanin, Tryptophan und Tyrosin verwendet wird. Die ersten beiden werden als essentielle Aminosäuren gezählt. Das bedeutet, dass der Mensch sie benötigt und nicht im Körper synthetisieren kann, wie wir es mit vielen anderen Aminosäuren tun können. Tyrosin gilt als bedingt wesentlich, da seine Synthese für einige Menschen eingeschränkt sein kann.

Diese Aminosäuren sind für den Menschen wichtig und helfen, Neurotransmitter und Verbindungen wie Serotonin, Melatonin, Adrenalin, Dopamin, CoQ10 und Schilddrüsenhormon in unserem Körper zu produzieren – insbesondere durch die Hilfe von nützlichen Darmbakterien. Mit anderen Worten, für den Menschen spielt Shikimisäure eine wesentliche Rolle in einem langen biochemischen Prozess, der unsere Gesundheit und Langlebigkeit aufrechterhält.

Kiefernnadeln und ihre gesundheitlichen Vorteile

Wie können Kiefernnadeln unser Wohlbefinden verbessern?

Atemwegserkrankungen: Kiefernnadeln sind reich an ätherischen Ölen wie Pinen, Limonen und Terpinolen, die bei Atemwegserkrankungen wie Asthma, Bronchitis oder Erkältungen Linderung verschaffen können. Inhalationen mit Kiefernnadelöl oder der Genuss von Kiefernnadeltee können die Atemwege befreien, den Schleim lösen und Entzündungen reduzieren. Antioxidative Eigenschaften: Kiefernnadeln enthalten hohe Mengen an Polyphenolen und Flavonoiden, die als starke Antioxidantien wirken. Diese natürlichen Verbindungen schützen unsere Körperzellen vor schädlichen freien Radikalen und können somit dazu beitragen, das Risiko für chronische Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs zu senken. Immunsystem-Stärkung: Die in Kiefernnadeln enthaltenen Vitamine, hauptsächlich Vitamin C, tragen zur Stärkung des Immunsystems bei und unterstützen die Abwehrkräfte des Körpers. Ein regelmäßiger Genuss von Kiefernnadeltee kann speziell in der kalten Jahreszeit helfen, das Immunsystem zu stärken und Erkältungen vorzubeugen. Stressabbau und Entspannung: Die ätherischen Öle in Kiefernnadeln wirken beruhigend auf das Nervensystem und können Stress und Anspannung abbauen. Ein entspannendes Bad mit Kiefernnadelzusätzen oder die Verwendung von Kiefernnadelöl in der Aromatherapie können zur Linderung von Stresssymptomen beitragen und das allgemeine Wohlbefinden steigern. Hautpflege: Kiefernnadelöl besitzt entzündungshemmende und antibakterielle Eigenschaften, die bei Hautproblemen wie Akne, Ekzemen oder Schuppenflechte helfen können. In Cremes, Salben oder Seifen verarbeitet, kann Kiefernnadelöl die Haut beruhigen, Rötungen und Reizungen lindern und die Hautregeneration unterstützen.

Das Wissen alter Völker

Die Geschichte der Kiefernnadeln und ihrer Inhaltsstoffe reicht weit zurück. Schon seit Jahrhunderten nutzen indigene Völker Kiefernnadeln und verschiedene Verbindungen aus bestimmten Kiefernarten.

Auch der Verzehr bestimmter Kiefernnadeln wirkt sich positiv auf unser Immun-, Atmungs-, Herz-Kreislauf- und neurologisches System aus. Interessanterweise waren es die Rinde und Nadeln von Kiefern, die die Irokesen 1536 Jacques Cartiers kritisch kranker Crew gaben, die dazu beitrugen, das Vitamin C zu liefern, das die Besatzung zu dieser Zeit zur Behandlung ihres Skorbuts benötigte.

Einige Bäume der Kiefernart Bristlecone Pine (Pinus longaeva) können zudem etwa 5.000 Jahre alt werden. Und während das menschliche Genom über drei Milliarden Basenpaare hat, hat sich gezeigt, dass die Loblolly-Kiefernart 22 Milliarden Basenpaare hat – mehr als das Siebenfache der Menge an genetischem Material bei uns Menschen.

Kurz gesagt: Es wird Zeit, Anfang Mai einen Blick in die Wälder zu werfen.