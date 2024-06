Kinder in den USA finden T-Rex-Knochen

Liam, Jessin und Kaiden haben erlebt, was für viele kleine und große Dinosaurier-Fans wohl ein Lebenstraum sein dürfte: Die Jungen aus den USA haben 2022 die Überreste eines Tyrannosaurus Rex in einer Gesteinswüste in North Dakota gefunden. Erst am Dienstag gaben Wissenschaftler und Dokumentarfilmer, die die Geschichte des Fundes verfilmten, die spektakuläre Entdeckung bekannt.

„Das ist die Art Geschichte, von jeder Dokumentarfilmer träumt“, erklärte einer der Filmemacher, David Clark, laut einer Mitteilung des Naturkundemuseums in Denver im Bundesstaat Colorado.

Die Kinder waren sieben, neun und zehn Jahre alt

Die Story, die er in einem Film verarbeitete, begann, als die Brüder Liam und Jessin Fisher, damals sieben und zehn Jahre alt, im Juli vor zwei Jahren zusammen mit ihrem Cousin Kaiden Madsen, damals neun Jahre alt, im Hell Creek in den Badlands von North Dakota unterwegs waren. Die Gesteinswüste ist bei Dinosaurier-Fans wegen ihres großen Fossilienaufkommens beliebt.

Die drei Jungs fanden einen Beinknochen, wie sie vor der Presse schilderten. „Dad hat gefragt, was das ist und Jessin sagte, ‚das ist ein Dinosaurier‘“, berichtete Liam. Die Dino-Fans schickten ein Foto von dem Knochen an einen Freund der Familie, den Paläontologen Tyler Lyson vom Naturkundemuseum in Denver, wie sie weiterhin schilderten.

Lyson begab sich den Angaben zufolge zusammen mit einem Team von Spezialisten an den Fundort und entdeckte mehrere Fossilien. Der Paläontologe schilderte vor Journalisten, wie er einen Zahnknochen säuberte und feststellte, welche Dimension das Fossil hatte.

Paläontologe: „Immer noch Gänsehaut“

„Wenn ich daran denke, bekomme ich immer noch Gänsehaut“, sagte Lyson. Die Forscher hätten festgestellt, dass die Knochen Überreste eines vor 67 Millionen Jahren verstorbenen jugendlichen Tyrannosaurus rex waren. Diese Exemplare sind laut Lyson „extrem selten“.

Dass es sich bei dem Fund um einen T-Rex handelt, habe er „ziemlich cool“ gefunden, sagte Kaiden, einer der drei Finder. „Ich kann gar nicht glauben, dass wir das einfach so gefunden haben.“

Die Fossilien wurden nach der Ausgrabung ins Naturkundemuseum in Denver gebracht. Dort können Besucher jetzt den Fortschritt bei der Aufbereitung der Millionen Jahre alten Knochen verfolgen.

Der Dino selbst ein Teenager

Die Paläontologen schätzen, dass der gefundene Tyrannosaurus 13 bis 15 Jahre alt geworden ist und über 1.600 Kilo wog. Ihren Forschungen zufolge maß er von der Nase bis an den Schwanz 7,6 Meter und war über drei Meter groß, wenn er aufrecht stand.

„Der Fund ist für die Forschung von besonderer Bedeutung, weil er Rückschlüsse auf den Wachstumsprozess des Königs der Dinosaurier liefern könnte“, erklärte Lyson.

Der Dokumentarfilm über den Fund soll im Sommer in die US-Kinos kommen.

Liam und Kaiden sagten, sie wollten als Hobby-Paläontologen weiter in den Badlands nach Fossilien suchen. Ihr Bruder und Cousin Jessin will die Suche nach Dinosaurierknochen zum Beruf machen. „Das war schon immer mein Traum“, sagte der Junge. „Vielleicht weil ich den Film Jurassic Park gesehen habe und diesen Fund gemacht habe.“

Sein Rat an andere Jugendliche, die auf besondere Entdeckungen hoffen? „Macht eure elektronischen Geräte aus und geht nach draußen wandern.“ (afp)