Schwangere Krankenschwester stirbt an Covid-19 – Baby per Kaiserschnitt gerettet

Die Briten trauern um eine Krankenschwester: Die schwangere 28-Jährige hatte sich mit Covid-19 angesteckt. Nur wenige Tage nach Ausbruch der Krankheit starb Mary Agyeiwaa Agyapong. Vorher machten die Ärzte noch einen Kaiserschnitt.

Das tragische Schicksal einer schwangeren 28-jährigen Krankenschwester, die am Sonntag an Covid-19 starb, berührt derzeit viele Menschen in Großbritannien und weltweit.

Das ungeborene Kind von Mary Agyeiwaa Agyapong wurde in einer Notoperation mittels eines Kaiserschnitts entbunden, als sich der Zustand der Frau zusehends verschlechterte.

Eine Krankenhaus-Sprecherin äußerte gegenüber „BBC“, dass es dem Kind sehr gut gehe, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Agyapong starb wenige Tage nach der Entbindung. Sie hatte keine ernsthaften Vorerkrankungen.

Channel 4 News can report for the 1st time the death of pregnant nurse who tested positive for Covid-19. Mary Agyeiwaa Agyapong underwent emergency caesarean to deliver & save her baby daughter, now being cared for. She had no underlying health conditions. @InigoGilmore reports. pic.twitter.com/Pb8lXJQxVJ — Hayley Barlow (@Hayley_Barlow) April 15, 2020

Bereits seit fünf Jahren arbeitete die Pflegerin am Universitätskrankenhaus in Luton. Am 7. April meldete sie dem Krankenhaus, dass sie am 5. April positiv auf Covid-19 getestet worden war.

Bis zum 12. März soll die Krankenschwester auf der allgemeinen Station gearbeitet haben, die mittlerweile für die Behandlung des Coronavirus umgebaut wurde.

Mangel an Schutzausrüstung?

Laut „Independent“ gebe es Informationen aus einer anonymen Quelle, dass es im Krankenhaus an Schutzausrüstung wie Einweghandschuhen fehle. Dies soll auf Unmut beim Personal gestoßen sein.

Auf Nachfrage der Zeitung wies das Krankenhaus den Vorwurf zurück. Demnach gebe es keinen nennenswerten Mangel an Schutzmaterial. Zudem habe es auf der Station, auf der Agyapong bis zu ihrem Mutterschaftsurlaub arbeitete, noch keine Coronavirus-Patienten gegeben, heißt es in der Stellungnahme.

Lichtschimmer in der dunklen Zeit

Der Direktor David Carter des Universitätskrankenhauses lobte Agyapongs jahrelange Mitarbeit. Sie sei „eine fantastische Krankenschwester und ein großartiges Vorbild“ gewesen. „In dieser traurigen Stunde sind wir in Gedanken und mit unserem tiefsten Bedauern bei Marys Familie und ihren Freunden“. Das Überleben der kleinen Tochter sei ein „Lichtschimmer in dieser sehr dunklen Zeit“.

Das Mädchen heißt Mary und wurde nach ihrer Mutter benannt. Künftig soll sie von ihrem Vater betreut werden, allerdings wird auch er derzeit getestet und befindet sich in häuslicher Quarantäne. (nh)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Auf der Welt sind derzeit die Kriterien von Gut und Böse umgedreht. Das Schlechte wird als gut hingestellt, Gangsterlogik als „soziale Gerechtigkeit“ getarnt und wissenschaftlich begründet. Nicht nur die KP China verwendet Propaganda und Manipulationen aller Arten, um die Gedanken der Menschen in der Corona-Krise und im Umgang mit SARS-CoV-19 zu kontrollieren.

So wie ein Verbrecher versucht, alle Beweise für sein Fehlverhalten zu vernichten, werden alle erdenklichen Tricks angewendet. Das Ausmaß des Betrugs an der Menschheit ist kaum zu fassen.

Im Kapitel zwei des Buches ""Wie der Teufel die Welt beherrscht"" geht es um die 36 Strategeme (Strategien, Taktiken), die das Böse benutzt, um an der Macht zu bleiben. Dazu gehört, die Gedanken der Menschen zu verderben sowie die traditionelle Kultur zu untergraben. Es geht darum, den Zusammenbruch der Gesellschaft zu bewirken, soziale Umbrüche und Aufstände erzeugen. Zwei weitere große Taktiken sind Teilen + Herrschen sowie Tarnen + Täuschen. Entsprechend ihren Eigenschaften und Motivationen werden die Menschen verführt.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]