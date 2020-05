Ente gut, alles gut: Polizisten retten Entenküken aus Gully und sorgen für Familienzusammenführung

Polizisten haben in Schleswig-Holstein ein Entenküken aus einem Gully gerettet und mit seiner Familie wiedervereint. Die Beamten wurden zuvor von Passanten auf das Geschehen aufmerksam gemacht, wie die Polizei in Ratzeburg mitteilte.

Polizisten im Schleswig-holsteinischen Bad Oldesloe befreiten am Dienstagnachmittag ein Entenküken. Passanten hatten sich zuvor bei der dortigen Dienststelle gemeldet und von einem Entenküken in misslicher Lage berichtet. Die Entenfamilie überquerte demnach am Dienstag in Bad Oldesloe eine Straßenkreuzung – dabei fiel ein Küken in den Gully. Ungeachtet dem Verlust setzte die Familie ihren Weg fort.

Die Polizei war dann Freund und Helfer und befreiten das Tier aus seiner misslichen Lage. Das Küken konnte unverletzt geborgen werden und habe seinen Weg fortgesetzt, um nach kurzer Suche seine Familie wiederzufinden, heißt es im Polizeibericht. (ts/afp)