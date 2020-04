Ein australischer Supermarkt hat in den letzten vier Wochen soviel Klopapier verkauft wie sonst in acht Monaten. Ein Kunde war daran nicht unbeteiligt. Als er knapp 5.000 Rollen Klopapier und 150 Liter Desinfektionsmittel zurückgeben wollte, zeigte ihm der Marktleiter unmissverständlich, was er vom "hamstern" hält.

Die Corona-Krise hat nicht nur Deutschland, sondern die ganze Welt im Griff. Auch in Australien herrscht gähnende Leere in Supermärkten bei Klopapier, Desinfektionsmittel und Konserven.

John-Paul „JP“ Drake ist Geschäftsführer eines Supermarktes in Adelaide im Süden des Landes. Auf YouTube berichtet er regelmäßig was auf dem Markt – beziehungsweise in seinem Markt – passiert. Sein neustes Video beschäftigt sich selbstverständlich auch mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie.

„Klopapier-Hamster“ kaufen Jahresvorrat in neun Tagen

Auf YouTube erklärt Drake, dass sein Supermarkt in den letzten vier Wochen soviel Klopapier verkauft hat, wie sonst in acht Monaten. Noch viel mehr wie „warme Semmeln“ verkaufte sich nur Mehl. In nur neun Tagen verkaufte der Supermarkt so viel Mehl wie sonst im ganzen Jahr. „Soviel können sie nicht mal in ihrem ganzen Leben essen“, sagt der Marktleiter über die Hamsterkäufer.

„Doch es geht noch verrückter“, erklärt Drake weiter: Diese Woche sei das erste Mal ein Kunde zu ihm gekommen, der seine Hamsterkäufe zurückgeben und das Geld erstattet haben wollte. Sein Panikkauf umfasste 150 Pakete mit jeweils 32 Rollen Klopapier und 150 Liter Desinfektionsmittel. Daraufhin zeigte ihm JP Drake den erhobenen Mittelfinger und teilte ihm unmissverständlich mit, was er von Hamsterkäufe(r)n hält.

Ob der Kunde eingesehen hat, dass es keinen Lieferengpass geben wird, er das Geld brauchte oder ob er Einsicht zeigte und anderen etwas von seinen Vorräten abgeben wollte, ist nicht überliefert. Ebenso wenig wurde berichtet, ob Drake Klopapier und Desinfektionsmittel zurückgenommen hat oder nicht.