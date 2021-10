Drohte Sänger Gil Ofarim Hotelmitarbeiter mit Instagram-Video?

Ein Video, ein Antisemitismusvorwurf, Demonstrationen vor einem Hotel, ein beurlaubter Mitarbeiter: Der Fall um den Sänger Gil Ofarim löste große Empörung aus. Nachdem jedoch die ersten Bilder der Überwachungskameras des Hotels in den Medien aufgetaucht waren, wurden erste Zweifel am Hergang der erzählten Geschichte geweckt. Mittlerweile kommen immer mehr Details ans Licht.

Der angebliche Antisemitismusfall um den deutschen Sänger Gil Ofarim im Westin Hotel in Leipzig nimmt neue Wendungen an. Um den von dem Musiker erhobenen Vorwürfen gegenüber einem Hotelmitarbeiter auf den Grund zu gehen, beauftragte das zur Marriott-Gruppe gehörende Westin Hotel eine Anwaltskanzlei mit der Untersuchung.

Zuvor war bereits in Videoaufnahmen der Sicherheitskameras des Hotels zu sehen, dass der Musiker an besagtem Abend in der Hotellobby seine Davidstern-Kette gar nicht offen ersichtlich getragen hatte. Doch genau darauf soll er eigenen Angaben nach antisemitisch angesprochen worden sein.

Anschließend drehte er das Video vor dem Hotel – mit Davidstern-Kette. Diese hätte der in einer Schlange an der Rezeption wartende Ofarim angeblich einstecken sollen, damit er einchecken könne. Doch die Zweifel an dieser Geschichte werden immer lauter. Mittlerweile ist sogar von einer Drohung Ofarims mit einem Video die Rede.

Untersuchungsbericht der Anwaltskanzlei

Neben den internen Untersuchungen im Auftrag des Hotels gibt es noch polizeiliche Ermittlungen nach der Anzeige Ofarims. Die Behörden geben derzeit jedoch keine Kommentare zu den laufenden Ermittlungen ab. Dafür hat aber der Abschlussbericht der Anwaltskanzlei seinen Weg in die Medien gefunden. Darin wird nach Angaben der „Zeit“ das Geschehen in der Hotellobby am Abend des 5. Oktober 2021 in einem 118-seitigen Gutachten rekonstruiert.

Dabei wurden sowohl der beschuldigte Mitarbeiter und weitere Angestellte des Hotels als auch andere zu diesem Zeitpunkt anwesende Hotelgäste befragt. Die Staatsanwaltschaft gewährte zudem Akteneinsicht in die Vernehmungsprotokolle von Zeugen, die nur mit den Ermittlungsbehörden sprechen wollten. Im Ergebnis fand die Untersuchung demnach keine „objektivierbaren Anhaltspunkte“, die straf- oder arbeitsrechtliche Schritte gegen den Mitarbeiter rechtfertigen würden.

Zeugen sprechen von Video-Drohung Ofarims

Aus den Zeugenaussagen ging laut dem Abschlussbericht der Anwaltskanzlei hervor, dass die befragten Zeugen keinerlei antisemitische Beleidiungen vernommen hätten. Auch vom Stein des Anstoßes, der Davidstern-Kette Gil Ofarims, sei in der Hotellobby keine Rede gewesen, schreibt der „Spiegel“ dazu.

Allerdings sprechen die Zeugen von einem Konflikt des Musikers mit einem Hotelmitarbeiter, weil dieser nach Ofarims Meinung andere zum Check-in anstehende Gäste bevorzugt habe, der Aussage des Mitarbeiters gegenüber Ofarim nach, um die Schlange zu entzerren, die sich nach einem Computerabsturz an der Rezeption gebildet hatte.

Laut „Zeit“ sollen zwei Mitarbeiterinnen des Hotels und drei Gäste laut Untersuchungsbericht geschildert haben, dass der 39-jährige Musiker damit gedroht haben, auf Instagram ein Video hochzuladen, das „viral gehen“ werde. Zu diesen Vorwürfen soll sich Gil Ofarim bisher nicht geäußert haben.

Bei der Davidstern-Geschichte bleibt der Sänger bislang ohnehin, auch nach dem Auftauchen der Überwachungsvideos, auf denen er ohne Stern zu sehen war. Gegenüber dem „Spiegel“ blieb Ofarim auch bei seiner Aussage, dass er die Kette an diesem Abend durchgängig getragen habe. Er verstehe demnach auch nicht, warum jetzt darüber debattiert werde, „ob ich die Kette anhatte oder nicht“.

Massive Anfeindungen und Proteste

Im Netz gab es nach der Veröffentlichung des Videos heftige Reaktionen. Es wurden Konsequenzen für den Mitarbeiter gefordert, ohne den Beschuldigten auch nur angehört zu haben.

Auch das Hotel hatte mit den Folgen des hochgeladenen Videos zu kämpfen. Innerhalb einer Stunde hatte es unter einem eilig geschaffenen Hashtag #WestinLeipzig 800 negative Bewertungen und Stornierungsdrohungen für das Hotel gegeben. Auch diverse Politiker bliesen in dieses Horn und Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) entschuldigte sich gar „stellvertretend für die antisemitische Demütigung“.

Durch den Kanzleibericht wurde mittlerweile der Mitarbeiter, der aufgrund der Antisemitismusvorwürfe Ofarims vorübergehend suspendiert wurde, entlastet. Allerdings informierte das Hotel darüber, dass der Angestellte aufgrund der massiven Anfeindungen seinen Aufgaben vorerst noch nicht wieder vollumfänglich nachkommen werde. Zuvor hatte der Mann bereits eine Anzeige wegen Verleumdung gegen Ofarim gestellt.

