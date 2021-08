Afghanistan als Game-Changer? Laschet zu 80 Prozent nächster Kanzler

Zudem könnte sich auch eine realistischere Herangehensweise in der Klimapolitik am Ende noch zugunsten Laschets auswirken. Dass beispielsweise der Klimafolgenforscher Achim Daschkeit vom Umweltbundesamt jüngst in einem Interview mit dem Portal „TRT Deutsch“ Alarmismus als falsche Strategie zur Bewältigung des Klimawandels bezeichnet hatte, dürfte das Vertrauen in die Regierungsparteien auch bei Wählern stärken, die grüne Forderungen nach einem radikalen Gesellschaftsumbau im Zeichen des Klimaschutzes als Bedrohung wahrnehmen.

Der Realitätsschock von Afghanistan dürfte zudem einen ähnlichen Effekt bewirken wie der Ausbruch der Corona-Pandemie im Vorjahr: In Krisenzeiten scheuen Wähler Experimente und stärken eher die Regierungsparteien. Eine Koalition der Mitte wie in Sachsen-Anhalt oder sogar eine erneute gemeinsame Mehrheit für Union und SPD werden auf den letzten Metern wieder wahrscheinlicher.