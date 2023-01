Macrons entscheidende Bewährungsprobe

Seit 2017 drängt Emmanuel Macron darauf, dass die Franzosen „mehr arbeiten müssen“, damit das Rentensystem hält. Die Menschen protestieren, angeführt von den Gewerkschaften wie hier in Rennes, Westfrankreich am 10. Januar 2023: der Vorsitzende der Gewerkschaft Force Ouvriere Fabrice Lerestif vor Porträts von Premierministerin Elisabeth Borne, Präsident Emmanuel Macron und Arbeitsminister Olivier Dussopt. Foto: DAMIEN MEYER/AFP via Getty Images