Mindestens 20 Tote und rund 70 Verletzte bei Einsturz von Metro-Brücke in Mexiko-Stadt

Beim Einsturz einer Metro-Brücke in Mexiko-Stadt sind am Montag mindestens 13 Menschen getötet und rund 70 weitere verletzt worden. Das teilte die Zivilschutzbehörde im Online-Dienst Twitter mit. Mexikanische Medien veröffentlichten Bilder von Überwachungskameras, die zeigten, dass die Brücke einstürzte, als gerade eine Bahn darüber fuhr.

Mehrere Waggons der Bahn stürzten in die Tiefe. Unter der Brücke waren zu dem Zeitpunkt des Einsturzes auch mehrere Autos unterwegs. Die genauen Hintergründe des Unglücks waren zunächst unklar.

A tragedy occurred, the metro on line 12 with the bridge in Mexico City fell, there are many injured and people trapped in the wagons, I hope their relatisituation.ot in that situation #MetroCDMX #Linea12 pic.twitter.com/zxVZ05iVp6 — Yessi 🇲🇽 (@HamiltonYessica) May 4, 2021

Das Unglück ereignete sich am Montagabend (22.00 Uhr Ortszeit) auf der Linie 12 im Süden der mexikanischen Hauptstadt in der Nähe der Station Olivos. Lokale Fernsehsender zeigten Dutzende Feuerwehrleute und Rettungshelfer am Unglücksort. Sie versuchten, Menschen aus Schutt, Kabeln und verbogenem Stahl zu befreien.

5 to 8 minutes away from where I live #MetroCDMX hay Mexico 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/mPJ9WvGzk8 — Miranda (@Miranda23926704) May 4, 2021

#BREAKING: 13 dead, at least 70 injured when Metro Train in Mexico City falls onto cars below when overpass collapses. Rescuers continuing to search for anyone who may still be trapped. VIDEO: @SUUMA_CDMX pic.twitter.com/MjCFfXtwhr — Preston Phillips (@PrestonTVNews) May 4, 2021

(afp/dts/nmc)

