150 Migranten stürmen spanische Exklave Melilla

Grenzzaun in Melilla: Hinter diesem Abwehrbollwerk der spanischen Afrika-Exklave liegt Marokko - künftig wohl ein sicheres Herkunftsland. Foto: Francisco G. Guerrero/Archiv/dpa

Rund 150 Menschen haben am Dienstag versucht, den Grenzzaun zwischen Marokko und der spanischen Exklave Melilla zu stürmen. 87 von ihnen gelang es dabei nach Angaben der spanischen Behörden am frühen Morgen, auf spanisches Territorium zu gelangen. Sie seien in einem Aufnahmezentrum registriert worden. Die anderen illegalen Migranten wurden demnach von marokkanischen und spanischen Sicherheitskräften aufgehalten. Neun der Registrierten seien verletzt worden.

Melilla liegt wie die zweite spanische Exklave Ceuta an der nordafrikanischen Küste. Rund um die beiden Städte befinden sich die einzigen EU-Außengrenzen auf dem afrikanischen Kontinent. Daher versuchen immer wieder Menschen von der afrikanischen Seite, also von Marokko aus, über die Grenzanlagen das EU-Gebiet zu erreichen. (afp)