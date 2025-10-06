16 Verletzte durch Schüsse auf Straße in Sydney - 60-Jähriger festgenommen

In einer geschäftigen Straße der australischen Metropole Sydney hat ein Mann Dutzende Schüsse abgefeuert und dabei 16 Menschen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann am Sonntagabend (Ortszeit) aus seiner Wohnung im Bezirk Inner West „willkürlich auf vorbeifahrende Fahrzeuge, darunter Polizeifahrzeuge,“ geschossen. Insgesamt habe er schätzungsweise 50 Schüsse abgegeben.

Zwei Stunden nach Beginn des Schusswaffenangriffs nahm die Polizei den 60-Jährigen in seiner Wohnung über einem Geschäft fest. Ein Gewehr wurde am Tatort beschlagnahmt. Wegen während seiner Festnahme erlittener leichter Verletzungen im Bereich seiner Augen wurde der Verdächtige ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei weiter mitteilte.

Ermittlungen dauern an

Zunächst hatte die Polizei erklärt, der Mann habe bis zu 100 Schüsse abgegeben und 20 Menschen verletzt. Am Montag teilte der stellvertretende Polizeichef von New South Wales, Stephen Parry, jedoch mit, es habe sich um etwa 50 Schüsse gehandelt und 16 Menschen seien verletzt worden.

„In meinen 35 Jahren bei der Polizei gab es nur sehr wenige derartige Vorfälle, bei denen jemand wahllos auf Menschen auf der Straße gezielt hat“, erklärte Parry.

Die Ermittlungen der Polizei dauerten derweil an. Das Motiv des Täters war zunächst unklar. Die Polizei von New South Wales erklärte, es seien keine Verbindungen zu „terroristischen Aktivitäten oder Bandenkriminalität“ bekannt.

Keine Schwerverletzten

Bei dem Angriff hatte ein Mann eine Schusswunde erlitten. Dieser habe sich selbst ins Krankenhaus begeben, sein Zustand sei ernst, doch er werde vermutlich überleben, erklärte die Polizei. Weitere Verletzte wurden nach den Schüssen wegen Wunden behandelt, die sie durch Glassplitter und andere Splitter erlitten, als Kugeln die Scheiben ihrer Autos zerstörten. Einige von ihnen wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Ein Augenzeuge, der seinen Namen mit Tadgh angab, schilderte dem australischen Sender ABC, die Schüsse seien „sehr laut“ gewesen und es seien „Funken und Rauch“ zu sehen gewesen. „Es war echt wie in einem Film“, sagte er.

Der Büroangestellte Joe Azar sagte, er habe auf der gegenüberliegenden Straßenseite gearbeitet und die Schüsse zunächst für Feuerwerkskörper oder Steine gehalten. „Die Windschutzscheibe eines Autos explodierte, dann brach das Glas der Bushaltestelle“, sagte er der Zeitung „The Sydney Morning Herald“. „Es war hektisch. Alles ging so schnell, dass ich gar nicht begriffen habe, was passierte“, fügte er hinzu.

Schusswaffenangriffe sind in Australien relativ selten. Automatische und halbautomatische Waffen sind dort verboten, seit ein Bewaffneter 1996 in Port Arthur auf der Insel Tasmanien 35 Menschen erschossen hatte. (afp/red)