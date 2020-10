18 Menschen bei Autobombenanschlag in Nordsyrien getötet

In der nordsyrischen Stadt Al-Bab sind nach Angaben von Aktivisten bei einem Anschlag mit einer Autobombe 18 Menschen getötet worden. Mindestens 75 weitere Menschen wurden am Dienstag bei der Explosion in der Nähe einer Bushaltestelle teilweise schwer verletzt, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte. Unter den Todesopfern befinden sich demnach mindestens 13 Zivilisten.

Fünf weitere Opfer hätten nicht sofort identifiziert werden können, sagte der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman. Wer für den Anschlag verantwortlich ist, war zunächst unklar.

„Wir verurteilen diese anhaltenden wahllosen Angriffe auf die Zivilbevölkerung auf das Schärfste“, schrieb der Leiter des UN-Nothilfebüros in der Region, Mark Cutts, auf Twitter. Seit der Übernahme der Stadt Al-Bab durch türkische Truppen und ihre verbündeten syrischen Milizen im Jahr 2017 gab es dort zahlreiche Anschläge mit Autobomben.

Al-Bab liegt rund 40 Kilometer nordöstlich von Syriens zweitgrößter Stadt Aleppo. Die Stadt war vor ihrer Übernahme durch die Türkei eine der Hochburgen des selbsternannten „Kalifats“ der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat.

Der syrische Bürgerkrieg hat seit seinem Beginn im Jahr 2011 bereits mehr als 380.000 Todesopfer gefordert, Millionen weitere Menschen wurden vertrieben. (afp)