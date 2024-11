200 Soldaten als Geiseln in Bolivien: Anhänger von Ex-Präsident Morales greifen Militär an

Boliviens Polizei feuert Tränengas während Zusammenstößen mit Anhängern des ehemaligen bolivianischen Präsidenten Evo Morales in Parotani, Departement Cochabamba, Bolivien, am 1. November 2024. Anhänger von Morales stürmten auch eine Kaserne in der zentralen Provinz Chapare und nahmen Soldaten als Geiseln. Foto: Fernando Catragena/AFP via Getty Images