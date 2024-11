22 Meter-Dinosaurier für sechs Millionen Euro versteigert

Das Skelett eines 22 Meter langen Dinosauriers ist in Frankreich für sechs Millionen Euro versteigert worden.

Ein Sammler, der anonym bleiben wolle, habe das in den USA ausgegrabene Skelett des Apatosaurus am Samstag erworben, teilten die Auktionshäuser Collin du Bocage und Barbarossa mit. Der Käufer kündigte demnach an, den Apatosaurus in einem Museum ausstellen zu lassen.

Das Skelett des Pflanzenfressers ist etwa 150 Millionen Jahre alt und besteht zu 75 bis 80 Prozent aus den Originalknochen. Nach Angaben des Auktionshauses Barbarossa handelt es sich um „den größten Dinosaurier, der jemals weltweit versteigert wurde“.

300 Knochen, zwei Jahre restauriert

Die Überreste des Apatosaurus, der zu seinen Lebzeiten wohl rund 20 Tonnen wog, waren 2018 im US-Bundesstaat Wyoming entdeckt worden.

Dort ist es Einzelpersonen erlaubt, Konzessionen zu erwerben, um prähistorische Knochen auszugraben. Die Ausgrabungen fanden zwischen 2019 und 2021 statt und wurden von einem französischen Investor finanziert.

Das Fossil, das 300 Knochen umfasst, wurde anschießend nach Frankreich gebracht und zwei Jahre lang restauriert. In den vergangenen Monaten war das Skelett in der Orangerie eines südwestlich von Paris gelegenen Schlosses untergebracht. Dort fand nun auch die Auktion statt.

Der Kaufvertrag sieht vor, dass der künftige Besitzer Paläontologen Zugang zu dem Skelett gewährt, um es zu untersuchen. (afp/red)