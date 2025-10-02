24-Jähriger in Schleswig-Holstein getötet: Verdächtiger in Untersuchungshaft

Laut Obduktionsergebnis starb der 24-Jährige an einer Schussverletzung. Angaben zum konkreten Tatablauf oder den Hintergründen machten die Ermittler nicht.

Am Dienstagabend waren Einsatzkräfte wegen einer Gewalttat nach Neumünster gerufen worden. Ein vor Ort aufgefundener Mann erlag seinen schweren Verletzungen noch vor Ort. Am Tatort wurde der 26-Jährige festgenommen.

Später wurden noch ein 29-Jähriger und ein 34-Jähriger vorläufig festgenommen. Sie kamen allerdings mangels dringenden Tatverdachts wieder auf freien Fuß. Am Tatort fanden Einsatzkräfte eine Schusswaffe. Ob dies die Tatwaffe ist, war unklar.

Zunächst hatte die Polizei von einem 50 Jahre alten Opfer berichtet. Die Beamten korrigierten die Angaben am Mittwoch. Demnach ist das Opfer 24 Jahre alt. (afp)