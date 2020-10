Zu Ehren des Tages veröffentlicht Epoch Times einen Sonderdruck mit dem Titel "30 Jahre Deutsche Einheit: Eine zweite Wende ist möglich – Eine zweite Abwahl des Sozialismus".

30 Jahre ist es her, dass das sozialistische Staatssystem im Osten Deutschlands sich offiziell verabschiedet hat. 30 Jahre lang hatten Deutschland Zeit, aus dieser zweiten diktatorischen Vergangenheit zu lernen. 30 lange Jahre gab es Zeit, die Geschehnisse der deutschen Spaltung zu reflektieren.

Doch wie steht es wirklich mit der Aufarbeitung der DDR-Zeit? Kann es sein, dass sich der Sozialismus und sozialistische Ideen unbemerkt in unserer Gesellschaft verbreitet haben und jetzt zur Bedrohung unseres demokratischen Systems werden könnten?

In diesem Sonderdruck der Epoch Times kommen verschiedene Persönlichkeiten zu Wort, die in dieser historisch bedeutsamen Zeit mit all ihrem Wissen und all ihren Erfahrungen etwas sichtbar machen wollen, was für manche vielleicht noch unsichtbar, aber doch schon zu erahnen ist.

Noch ist der Ausgang der Geschichte offen, eine zweite Wende möglich, eine zweite und endgültige Abwahl des sozialistischen Systems. Und diesmal geht es um ganz Deutschland – und vielleicht um noch viel mehr.

Inhaltsverzeichnis:

I. 30 Jahre Deutsche Einheit

Dr. Hans-Georg Maaßen: „Wir haben viele Fehler gemacht. Sie kosten heute die Freiheit“

Vera Lengsfeld: „Wir haben nur einen Weg in die Zukunft – nur einen guten“

II. Neue Gewänder des Kommunismus

Gedankenanstoß von Freischwimmer: Was wäre, wenn alles nur ein großer Schwindel ist?

Unwirtschaftlichkeit zwang Gaststätten in der DDR zum Verkauf

Dominoeffekte nach dem Lockdown: Insolvenzen und „Zwei-Klassen-Arbeitslosigkeit“

Wie wäre es mit einer „aufgeklärten Diktatur auf Zeit“ oder einer „Ökodiktatur?

Umweltaktivist: „Die Klimaalarmisten sind im Griff einer Religion, und sie wissen es nicht“

Über 80 Jahre Antifa: Bis heute wirkt ihr kommunistisches Erbe

Antifa-Schläger: „Es macht einfach Spaß, der Jäger zu sein“

„Black Lives Matter“ setzte den Vorwurf des systematischen Rassismus in die Welt

KP Chinas finanziert „Black Lives Matter“ mit

III. Außenpolitik gegenüber der KP Chinas

Deutsche Politiker üben scharfe Kritik an der Chinapolitik der Bundesregierung

Xis Rede verrät die tiefsten Ängste der KP-Führung in Peking

„Die freie Welt muss über diese neue Tyrannei triumphieren“

Der neue US-Realismus: Schluss mit der Angst, China zu verärgern

IV. Blick nach China

Verdrehung der Bibel: Chinesisches Lehrbuch macht Jesus zum Mörder

Überlebende eines chinesischen Arbeitslagers: „Sozialismus verspricht den Himmel und bringt die Hölle“

V. Abwahl des Sozialismus

Dr. Markus Krall: Freiheit oder Untergang – Das ist hier die Frage!

