32 Verletzte: Tanker und Frachtschiff in der Nordsee kollidiert

In der Nordsee sind am Montag zwei Schiffe kollidiert. Wie die britische Küstenwache mitteilte, handelt es sich um ein Frachtschiff und einen Öltanker.

Der Tanker brennt, die Crews haben die Schiffe verlassen. Videos zeigten Rauchschwaden, die über den Schiffen aufsteigen. Ein Besatzungsmitglied des Frachtschiffes wird vermisst. Der Vorfall ereignete sich vor der Ostküste Englands bei East Yorkshire.

32 Verletzte seien nach dem Unglückbislang an Land gebracht worden, teilte der Leiter der Hafenbehörde von Grimsby East, Martyn Boyers, am Montag der Nachrichtenagentur AFP mit.

Der Öltanker MV Stena Immaculate fährt unter US-amerikanischer Flagge. Das Schiff ist laut Marineinsider gcapitain.com eines der zehn Schiffe im Tanker Security Program (TSP; Tankersicherheitsprogramm) des Verkehrsministerium. Es kollidierte mit dem unter portugiesischer Flagge gelisteten Containerschiff MV Salong (oder auch Solong).

Es sieht so aus, als sei die Salong direkt in die Seite der Stena Immaculate hineingefahren, wie Fachleute sagen.

#BREAKING: Footage shows RAGING fire aboard the American-flaggef MV Stena Immaculate, an oil tanker loaded with cargo, which was struck by the Portuguese-flagged container ship MV Solong while anchored off the Humber Estuary in the North Sea.

