40 Tote bei mutmaßlich dschihadistischen Attacken

Polizei in Burkina Faso. Foto: ISSOUF SANOGO/AFP via Getty Images

Bei mutmaßlich dschihadistischen Attacken in Burkina Faso sind am Wochenende dutzende Zivilisten und Mitglieder einer Freiwilligen-Einheit der Armee getötet worden. Bei zwei Angriffen im Norden des Landes wurden am Samstag rund 25 Menschen getötet, unter ihnen 13 Mitglieder der Hilfstruppe VDP, wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus Sicherheitskreisen und von örtlichen Quellen erfuhr.

Etwa 15 weitere Zivilisten wurden demnach bei einer Attacke in der südöstlichen Provinz Kompienga getötet. Nach Angaben von Anwohnern kamen dabei auch drei Kämpfer der VDP ums Leben. Bei einem weiteren Angriff auf einen Polizeiposten in Faramana wurden nach Angaben aus Sicherheitskreisen außerdem zwei Menschen verletzt.

Burkina Faso ist seit 2015 das Ziel dschihadistischer Angriffe. Sie werden von bewaffneten Gruppen ausgeführt, die zum Teil mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida und der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zusammenarbeiten. Bei den Angriffen in dem westafrikanischen Land wurden bereits mehr als 2000 Menschen getötet. 1,8 Millionen Menschen wurden durch die Gewalt vertrieben.

Vor einer Woche teilte die Armee Burkina Fasos mitgeteilt, sie habe im Nordwesten und Südwesten des Landes mindestens 50 „Terroristen neutralisiert“. (afp/mf)