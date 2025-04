„400 Prozent Zölle morgen früh!“: Investor fordert höhere US-Zölle auf chinesische Waren

„Shark Tank“-Investor Kevin O’Leary plädiert für 400-prozentige US-Zölle auf chinesische Waren. 104 Prozent Zölle seien nicht genug. Mittlerweile hat Trump die Zölle auf 145 Prozent angehoben.

O’Leary, bekannt als „Mr. Wonderful“, ist ein kanadischer Geschäftsmann und Investor. Seit 2009 äußert sich der Multimillionär in einer der beliebtesten Shows der Welt. Bei „Shark Tank“ treten Unternehmer vor den „Sharks“, einer Reihe von Investoren auf, um auf sich aufmerksam zu machen.

Auf X sagte auf CNN am 9. April: „Ich mache Geschäfte mit China. Sie halten sich nicht an die Regeln.“

Seit Jahrzehnten sei China schon Mitglied der WTO, doch sie „haben sich nie an eine der Regeln gehalten, denen sie bei ihrem Beitritt zugestimmt haben. Sie betrügen, sie stehlen, sie stehlen geistiges Eigentum.“

Gleichzeitig könne er vor ihren Gerichten nicht prozessieren. „Sie nehmen Produkte und Technologien, stehlen sie, stellen sie her und verkaufen sie wieder hier.“

104% tariffs on China are not enough. I’m advocating 400%. I do business with China. They don’t play by the rules. They’ve been in the WTO for decades. They have never abided by any of the rules they agreed to when they came in for decades. They cheat, they steal, they steal IP.… pic.twitter.com/iotEgmNQrr

